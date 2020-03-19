Бегите от него: 10 признаков незрелого мужчины, с которым не получатся серьезные отношения

«Я глух и нем»

Мужчина, не готовый брать ответственность не только за вас, но и за свое будущее, будет всеми способами избегать серьезных разговоров, считая, что ни к чему хорошему они все равно не приведут. По словам экспертов все рассуждения о том, что будет дальше, навевает на него тоску и скуку, поэтому он не будет размышлять конструктивно, предлагать какие-то пути решения той или иной проблемы, а только лишь обидчиво пожимать плечами при ваших попытках добиться от него обратной связи или агрессивно реагировать на любые ваши замечания.

«Зачем разговоры, когда есть секс?»

Незрелые мужчины предпочитают ссоры и конфликты решать с помощью секса. Вместо того, чтобы обсудить острые углы и попытаться прийти к компромиссу, они станут тянуть вас в постель, а затем недоуменно будут вопрошать, почему отношения ухудшаются, и вы никак не можете найти общий язык. В конце концов вам просто надоест сбегать от проблем (или заменять их сексом) и вы предпочтете отпустить нерадивого партнера на все четыре стороны. Ведь, по мнению психологов, если проблемы замалчивать, а не решать их планомерно, то в конце концов кто-то из партнеров не выдержит и предпочтет дальше строить свою жизнь самостоятельно, без нравоучений, ссор и размолвок.

«А ты мне что?»

Они не знают, что можно сделать что-то бескорыстно и предпочитают действовать по методу «ты – мне, я - тебе». Например, им даже не придет в голову сделать вам какой-то комплимент или просто приободрить, что все будет хорошо и он поддержит вас в любой ситуации. Вместо этого он будет ожидать ободряющих слов от вас и не на шутку обидится, если вдруг вы забудете сказать ему ласковые слова или сделать что-то приятное, чтобы поднять настроение и помочь избавиться от хандры.

«Делаем, что умеем и будь, что будет»

Не ждите великих подвигов от незрелого партнера. Как только в ваших отношениях наметятся малейшие проблемы, он тут же исчезнет из поля зрения и оставит вас в одиночестве разруливать ситуацию. Они беспечны и предпочитают прожигать свою жизнь, вместо того чтобы задуматься о будущем и сделать что-то, чтобы хоть на шаг продвинуться к своей мечте. А зачем? Их устраивает то, что происходит здесь и сейчас, а что будет завтра их пока не интересует.