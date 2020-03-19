Бегите от него: 10 признаков незрелого мужчины, с которым не получатся серьезные отношения
«Может ты сама все решишь?»
Незрелый партнер с радостью передаст вам бразды правления и предоставит вам возможность самостоятельно разбираться со всеми проблемами, возникающими в отношениях. Если вы чувствуете в себе силы и желание взять шефство над своим мужчиной и стать главой семьи, то можете попробовать, но не ждите при этом от него сочувствия или поддержку. Зачем? Ведь он уверен, что вы настоящая суперженщина, которой не нужны все эти нежности и сентиментальность. Поэтому если вы понимаете, что не справитесь со всем в одиночестве без поддержки партнера, то есть смысл найти того, кто не боится брать на себя ответственность и готов подставить свое плечо в той или иной ситуации.
«А вот моя мама…»
Мужчина, который всегда и во всем привык слушать свою маму, так и будет прикрываться своей сыновьей любовью и вместо того, чтобы принять какое-то решение здесь и сейчас, возьмет тайм-аут, чтобы посоветоваться со своей родительницей. Если вам достался маменькин сынок, то будьте готовы к частым визитам новоиспеченной родственницы, а заодно к тому, что все ваши поступки будут оцениваться через призму того, как бы в той же самой ситуации поступила бы его мама.
«Меня никто не понимает»
Незрелые мужчины привыкли все свои неудачи списывать на несправедливость мира и на окружающих, которые не cмогли понять их тонкую душевную организацию. Им кажется, что они самые умные и перспективные, и если захотят, то обязательно добьются определенных высот в жизни. Вот только, к сожалению, время проходит, а все разговоры о перспективах и скором исполнении желаний так и остаются на уровне разговоров, не приближая вашего избранника (да и вас вместе с ним) к заветной цели.
Фото: Anastasia Gepp/Pixabay
«Я глух и нем»
Мужчина, не готовый брать ответственность не только за вас, но и за свое будущее, будет всеми способами избегать серьезных разговоров, считая, что ни к чему хорошему они все равно не приведут. По словам экспертов все рассуждения о том, что будет дальше, навевает на него тоску и скуку, поэтому он не будет размышлять конструктивно, предлагать какие-то пути решения той или иной проблемы, а только лишь обидчиво пожимать плечами при ваших попытках добиться от него обратной связи или агрессивно реагировать на любые ваши замечания.
«Зачем разговоры, когда есть секс?»
Незрелые мужчины предпочитают ссоры и конфликты решать с помощью секса. Вместо того, чтобы обсудить острые углы и попытаться прийти к компромиссу, они станут тянуть вас в постель, а затем недоуменно будут вопрошать, почему отношения ухудшаются, и вы никак не можете найти общий язык. В конце концов вам просто надоест сбегать от проблем (или заменять их сексом) и вы предпочтете отпустить нерадивого партнера на все четыре стороны. Ведь, по мнению психологов, если проблемы замалчивать, а не решать их планомерно, то в конце концов кто-то из партнеров не выдержит и предпочтет дальше строить свою жизнь самостоятельно, без нравоучений, ссор и размолвок.
«А ты мне что?»
Они не знают, что можно сделать что-то бескорыстно и предпочитают действовать по методу «ты – мне, я - тебе». Например, им даже не придет в голову сделать вам какой-то комплимент или просто приободрить, что все будет хорошо и он поддержит вас в любой ситуации. Вместо этого он будет ожидать ободряющих слов от вас и не на шутку обидится, если вдруг вы забудете сказать ему ласковые слова или сделать что-то приятное, чтобы поднять настроение и помочь избавиться от хандры.
«Делаем, что умеем и будь, что будет»
Не ждите великих подвигов от незрелого партнера. Как только в ваших отношениях наметятся малейшие проблемы, он тут же исчезнет из поля зрения и оставит вас в одиночестве разруливать ситуацию. Они беспечны и предпочитают прожигать свою жизнь, вместо того чтобы задуматься о будущем и сделать что-то, чтобы хоть на шаг продвинуться к своей мечте. А зачем? Их устраивает то, что происходит здесь и сейчас, а что будет завтра их пока не интересует.
Фото: Harpreet Batish/Pixabay
«Я и не знал, что ты такая умная!»
По словам психологов, незрелые мужчины боятся умных женщин и бегут от них как от огня. А все потому, что они переживают, что сообразительные и разумные дамы возьмут их в оборот и не отстанут, пока они не изменятся. Но проблема в том, что меняться они как раз и не хотят, их вполне устраивает их образ жизни и ощущение, что у них еще все впереди, так зачем же загонять себя в рамки и добровольно отказываться от каких-то сиюминутных удовольствий.
«Зачем напрягаться, если ничего не получается?»
Даже если удача сама идет в руки, незрелый мужчина не предпримет попытки воспользоваться моментом и изменить свою жизнь к лучшему. Наоборот, при первых же сложностях он опустит руки и будет сетовать на несправедливость мира, а заодно на черствость людей, которые не хотят войти в его положение и хоть чем-то помочь. Поэтому не надейтесь, что найдете защитники и соратника в его лице, скорее – неуверенного в себе мужчину, который будет считать, что все вокруг ему должны (и вы в том числе, ведь если вы завели с ним отношения, то теперь должны полностью взять ответственность и за него тоже).
«Нам и так не плохо, ты согласна?»
Вместо того, чтобы развиваться, совершенствоваться и пытаться вывести ваши отношения на новый уровень, незрелый мужчина всеми силами будет делать вид, что у вас и так все хорошо. Вместо того, чтобы соответствовать вам или даже в чем-то превзойти, он будет тянуть вас на дно и общение с ним станет напоминать трясину, где абсолютно ничего не происходит и нет никаких дальнейших перспектив. Психологи утверждают, что такому человеку проще вас опустить до своего уровня, чем приложить усилия, чтобы добиться чего-то стоящего в жизни.
Фото: Harpreet Batish/Pixabay, Mark Mook/Pixabay, Anastasia Gepp/Pixabay
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