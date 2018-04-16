Становитесь слишком самоуверенной

Многие люди, у которых начинает развиваться депрессивное состояние, интуитивно начинают действовать от обратного и совершают весьма неожиданные поступки. Например, увольняются и отправляются в кругосветное путешествие, оставляют нелюбимую работу и открывают собственную компанию, захватывают конкурентов и так далее. В такие моменты они кажутся себе настоящими смельчаками, решившимися на настоящие поступки. Увы, но справиться с основной проблемой эти действия не помогают, а со временем лишь усугубляют ситуацию.

Становитесь менее чувствительной

Некоторые личности пытаются заглушить грусть и насильно вгоняют себя в так называемые нейтральные эмоции. Другими словами, перестают что-либо чувствовать и остаются безучастными к тому, что происходит вокруг. Заботу и теплоту других людей они также не принимают и полностью закрываются в своем коконе. Вытащить их оттуда крайне сложно, но можно попробовать.

Предпочитаете шумным компаниям одиночество

Если раньше вы предпочитали проводить вечера вне дома и были душой компании, а со временем превратились в угрюмого буку, который спешит закрыться в четырех стенах, лишь бы его не трогали, то это достаточно явный признак развивающейся депрессии. Вы можете попытаться вырваться из этого состояния, расписав встречи в своем календаре на месяц вперед, но совсем скоро поймете, что это была плохая затея, и снова погрузитесь в собственные мысли. Поэтому найдите того, с кем сможете поговорить по душам и кто вам действительно сможет помочь разобраться в ваших проблемах.

Не можете сосредоточиться

Если вдруг вы стали путаться в собственных мыслях, забывать о самом важном и пропускать дедлайны, то следует записаться на прием к специалисту. Возможно, конечно, у вас обычная усталость, но лучше лишний раз убедиться в этом и исключить развитие психологического недуга.