«А поговорить?» 10 банальных заблуждений новичков о психологах

«С какими вопросами можно идти к психотерапевту?»
Вы можете обратиться к психотерапевту с теми запросами, которые касаются непосредственно вас, а не третьих лиц и которые ни коем образом не смогут навредить вам или окружающим. Например, вам не хватает денег, и вы отчаянно хватаетесь за любую подработку, лишь бы получать больше. И вам кажется самым правильным в такой ситуации – научиться спать не 8 (7) часов, а 4 и освободившееся время потратить на ту же работу. Но, увы, это все может привести к тому, что вы заработаете нервное истощение и вообще на какое-то время забудете о своей профессиональной деятельности. Самое лучшее, что может сделать специалист в данном случае – помочь направить вашу энергию себе во благо, а не во вред.
«Что мне нужно взять с собой на первую встречу?»
В действительности никаких особых приготовлений вам не потребуется. Все, что вам нужно – выбрать время и договориться со специалистом о встрече и подумать о том, как максимально правильно сформулировать то, что вас беспокоит. Ведь чем четче вы опишите свою проблему, тем быстрее вам подберут подходящий вариант терапии и начнут работу.
«О чем мне с ним разговаривать? Или, нужно молчать?»
На самом деле, сеансы – это не только разговоры. Безусловно, говорить вам придется, но это не основное. Во время арт-терапии, например, большое внимание уделяется силе искусства, в другом виде – танцу и так далее. Кроме того, вас наверняка попросят выполнять некоторые «домашние задания» (описывать свое состояние в течение дня или отмечать смену настроения и так далее). Это все поможет определиться с методикой и выбрать наиболее эффективную терапию, которая подойдет именно вам.
«Мы будем затрагивать все темы? Включая те, о которых я не хочу говорить?»
Вы можете дать понять специалисту, что не готовы обсуждать какие-либо моменты. Тогда он будет действовать по-другому, а к важным для вас темам будет возвращаться постепенно во время следующих сеансов. Поэтому не думайте, что в первую же встречу эксперт нащупает вашу «больную точку» и будет давить на нее, что есть мочи. Все должно быть максимально аккуратно, насколько только это возможно. И вы сами в итоге должны понять, что именно вы хотите затронуть, а что – пока не готовы выносить на всеобщее обозрение. «А можно провести сеанс онлайн?» На самом деле это возможно. Особенно это будет актуально для интровертов, которые не любят излишнее внимание, пусть даже и специалиста такого профиля. К тому же, это позволит сэкономить время на дорогу и провести сеанс в наиболее подходящее время. Единственное, необходимо позаботиться о том, чтобы техника не подвела в самый неподходящий момент. Ведь эксперту и так придется немного сложнее, чем при личном контакте, а если еще и произойдут какие-либо сбои в работе ноутбука или прервется видеосвязь, тогда можно будет с уверенностью сказать, что ваш сеанс провалился.
«У меня есть друзья, зачем мне психолог?»
В принципе, с какими-то вопросами, не требующими вмешательства специалиста, вы действительно можете обратиться к друзьям и даже получить дельный совет. Вот только, надолго ли хватит их терпения, чтобы выслушивать в очередной раз о том, что у вас снова что-то случилось в жизни? Возможно в начале они и проявят сочувствие и даже окажут помощь, но со временем, как это часто и бывает, у них найдутся куда более важные дела, чем ваши душевные переживания.
«У меня знакомая ведет колонку о психологии, может она мне что-то посоветует?»
Даже если человек регулярно пишет о психологии, это не значит, что он профессионально разбирается в данном вопросе и сможет оказать вам квалифицированную помощь. К тому же, ка это часто и бывает, теория – это одно, а вот на практике может получиться совершенно другое. Поэтому, если у вас достаточно сложная проблема, то с ней лучше сразу идти к специалисту, а не к тому, кто лишь поверхностно разбирается в этой теме.
«Какая разница - психолог, психотерапевт и психиатр?»
На самом деле, это абсолютно разные специальности. Так, например, психолог имеет высшее психологическое образование может только проводить консультации. Психиатр – специалист, окончивший медицинский вуз и имеющий право ставить диагнозы и, соответственно, назначать лекарственные препараты. А вот психотерапевт – эксперт, получивший дополнительную специализацию в одном из направлений психотерапии. И так, как его деятельность не лицензируется на государственном уровне, очень важно выбрать именно того эксперта, который действительно получил полноценное образование, а не ограничился двух- или четырехмесячными курсами.
«Сколько времени занимает данная терапия?»
На самом деле все индивидуально и зависит от того, с какой проблемой вы обратились к специалисту. Есть, например, краткосрочная терапия, состоящая из 1-10 сеансов, и, соответственно, долгосрочная. Поэтому может случиться так, что вам достаточно будет посетить лишь пару сеансов, чтобы решить те вопросы, с которыми вы обратились. Однако будьте готовы к тому, что на первом сеансе не будет той конкретики, которую вы ожидали, а специалист озвучит временные рамки лишь на следующей встрече. Потому что многие новички считают, что уже после первого же обращения, будет видимый результат и очень недоумевают, когда ожидание и реальность отличаются друг от друга.
«А лекарства мне тоже пропишут?»
На самом деле медикаменты могут применяться лишь в том случае, если специалист видит, что без них терапия неэффективна. Но и то, назначать препараты (как, например, в случае с клинической депрессией) может лишь психотерапевт-психиатр, а вот психолог должен будет направить вас к кому-то с медицинским образованием и никак иначе.
Текст: Юлия Кальницкая
Фото: Shutterstock
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