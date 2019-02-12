«А поговорить?» 10 банальных заблуждений новичков о психологах

«О чем мне с ним разговаривать? Или, нужно молчать?»

На самом деле, сеансы – это не только разговоры. Безусловно, говорить вам придется, но это не основное. Во время арт-терапии, например, большое внимание уделяется силе искусства, в другом виде – танцу и так далее. Кроме того, вас наверняка попросят выполнять некоторые «домашние задания» (описывать свое состояние в течение дня или отмечать смену настроения и так далее). Это все поможет определиться с методикой и выбрать наиболее эффективную терапию, которая подойдет именно вам.

«Мы будем затрагивать все темы? Включая те, о которых я не хочу говорить?»

Вы можете дать понять специалисту, что не готовы обсуждать какие-либо моменты. Тогда он будет действовать по-другому, а к важным для вас темам будет возвращаться постепенно во время следующих сеансов. Поэтому не думайте, что в первую же встречу эксперт нащупает вашу «больную точку» и будет давить на нее, что есть мочи. Все должно быть максимально аккуратно, насколько только это возможно. И вы сами в итоге должны понять, что именно вы хотите затронуть, а что – пока не готовы выносить на всеобщее обозрение. «А можно провести сеанс онлайн?» На самом деле это возможно. Особенно это будет актуально для интровертов, которые не любят излишнее внимание, пусть даже и специалиста такого профиля. К тому же, это позволит сэкономить время на дорогу и провести сеанс в наиболее подходящее время. Единственное, необходимо позаботиться о том, чтобы техника не подвела в самый неподходящий момент. Ведь эксперту и так придется немного сложнее, чем при личном контакте, а если еще и произойдут какие-либо сбои в работе ноутбука или прервется видеосвязь, тогда можно будет с уверенностью сказать, что ваш сеанс провалился.

«У меня есть друзья, зачем мне психолог?»

В принципе, с какими-то вопросами, не требующими вмешательства специалиста, вы действительно можете обратиться к друзьям и даже получить дельный совет. Вот только, надолго ли хватит их терпения, чтобы выслушивать в очередной раз о том, что у вас снова что-то случилось в жизни? Возможно в начале они и проявят сочувствие и даже окажут помощь, но со временем, как это часто и бывает, у них найдутся куда более важные дела, чем ваши душевные переживания.