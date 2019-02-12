logo
logo
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

«А поговорить?» 10 банальных заблуждений новичков о психологах

Если вы ни разу не переступали порог кабинета психолога, но вдруг решили поддаться всеобщему настроению и на себе испробовать целительный эффект психотерапии, тогда вам будет полезно узнать, с чего начать, как подготовиться к первой встрече и о чем, вообще, рассказывать на сеансах. Passion.ru пообщался с психологами и составил список основных заблуждений, с которыми сталкиваются те, кто до определенного момента обходил подобных специалистов стороной или вовсе составил свое мнение о них исключительно по фильмам и сериалам.

«С какими вопросами можно идти к психотерапевту?»

Вы можете обратиться к психотерапевту с теми запросами, которые касаются непосредственно вас, а не третьих лиц и которые ни коем образом не смогут навредить вам или окружающим. Например, вам не хватает денег, и вы отчаянно хватаетесь за любую подработку, лишь бы получать больше. И вам кажется самым правильным в такой ситуации – научиться спать не 8 (7) часов, а 4 и освободившееся время потратить на ту же работу. Но, увы, это все может привести к тому, что вы заработаете нервное истощение и вообще на какое-то время забудете о своей профессиональной деятельности. Самое лучшее, что может сделать специалист в данном случае – помочь направить вашу энергию себе во благо, а не во вред.

«Что мне нужно взять с собой на первую встречу?»

В действительности никаких особых приготовлений вам не потребуется. Все, что вам нужно – выбрать время и договориться со специалистом о встрече и подумать о том, как максимально правильно сформулировать то, что вас беспокоит. Ведь чем четче вы опишите свою проблему, тем быстрее вам подберут подходящий вариант терапии и начнут работу.

«О чем мне с ним разговаривать? Или, нужно молчать?»

На самом деле, сеансы – это не только разговоры. Безусловно, говорить вам придется, но это не основное. Во время арт-терапии, например, большое внимание уделяется силе искусства, в другом виде – танцу и так далее. Кроме того, вас наверняка попросят выполнять некоторые «домашние задания» (описывать свое состояние в течение дня или отмечать смену настроения и так далее). Это все поможет определиться с методикой и выбрать наиболее эффективную терапию, которая подойдет именно вам.

«Мы будем затрагивать все темы? Включая те, о которых я не хочу говорить?»

Вы можете дать понять специалисту, что не готовы обсуждать какие-либо моменты. Тогда он будет действовать по-другому, а к важным для вас темам будет возвращаться постепенно во время следующих сеансов. Поэтому не думайте, что в первую же встречу эксперт нащупает вашу «больную точку» и будет давить на нее, что есть мочи. Все должно быть максимально аккуратно, насколько только это возможно. И вы сами в итоге должны понять, что именно вы хотите затронуть, а что – пока не готовы выносить на всеобщее обозрение. «А можно провести сеанс онлайн?» На самом деле это возможно. Особенно это будет актуально для интровертов, которые не любят излишнее внимание, пусть даже и специалиста такого профиля. К тому же, это позволит сэкономить время на дорогу и провести сеанс в наиболее подходящее время. Единственное, необходимо позаботиться о том, чтобы техника не подвела в самый неподходящий момент. Ведь эксперту и так придется немного сложнее, чем при личном контакте, а если еще и произойдут какие-либо сбои в работе ноутбука или прервется видеосвязь, тогда можно будет с уверенностью сказать, что ваш сеанс провалился.

«У меня есть друзья, зачем мне психолог?»

В принципе, с какими-то вопросами, не требующими вмешательства специалиста, вы действительно можете обратиться к друзьям и даже получить дельный совет. Вот только, надолго ли хватит их терпения, чтобы выслушивать в очередной раз о том, что у вас снова что-то случилось в жизни? Возможно в начале они и проявят сочувствие и даже окажут помощь, но со временем, как это часто и бывает, у них найдутся куда более важные дела, чем ваши душевные переживания.

«У меня знакомая ведет колонку о психологии, может она мне что-то посоветует?»

Даже если человек регулярно пишет о психологии, это не значит, что он профессионально разбирается в данном вопросе и сможет оказать вам квалифицированную помощь. К тому же, ка это часто и бывает, теория – это одно, а вот на практике может получиться совершенно другое. Поэтому, если у вас достаточно сложная проблема, то с ней лучше сразу идти к специалисту, а не к тому, кто лишь поверхностно разбирается в этой теме.

«Какая разница - психолог, психотерапевт и психиатр?»

На самом деле, это абсолютно разные специальности. Так, например, психолог имеет высшее психологическое образование может только проводить консультации. Психиатр – специалист, окончивший медицинский вуз и имеющий право ставить диагнозы и, соответственно, назначать лекарственные препараты. А вот психотерапевт – эксперт, получивший дополнительную специализацию в одном из направлений психотерапии. И так, как его деятельность не лицензируется на государственном уровне, очень важно выбрать именно того эксперта, который действительно получил полноценное образование, а не ограничился двух- или четырехмесячными курсами.

«Сколько времени занимает данная терапия?»

На самом деле все индивидуально и зависит от того, с какой проблемой вы обратились к специалисту. Есть, например, краткосрочная терапия, состоящая из 1-10 сеансов, и, соответственно, долгосрочная. Поэтому может случиться так, что вам достаточно будет посетить лишь пару сеансов, чтобы решить те вопросы, с которыми вы обратились. Однако будьте готовы к тому, что на первом сеансе не будет той конкретики, которую вы ожидали, а специалист озвучит временные рамки лишь на следующей встрече. Потому что многие новички считают, что уже после первого же обращения, будет видимый результат и очень недоумевают, когда ожидание и реальность отличаются друг от друга.

«А лекарства мне тоже пропишут?»

На самом деле медикаменты могут применяться лишь в том случае, если специалист видит, что без них терапия неэффективна. Но и то, назначать препараты (как, например, в случае с клинической депрессией) может лишь психотерапевт-психиатр, а вот психолог должен будет направить вас к кому-то с медицинским образованием и никак иначе.

Текст: Юлия Кальницкая

Фото: Shutterstock

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!

Еще по теме
Загрузка...
Популярное
Загрузка...
Выбор редакции
Загрузка...
Гороскоп
Загрузка...
Обсуждаемое
«Когда я была толстой и всем нравилась»: Юлия Снигирь удивила поклонников старой фотографией
«Глаза горят у обоих»: Собчак и Богомолов провели вместе уикенд в Париже
«Я позволяла себе то, что не должна позволять жена и мать»: Алена Бабенко рассказала о крахе своего брака
«Рвусь на британский флаг»: поклонники утешают Максима Виторгана в день годовщины брака с Ксенией Собчак
Светлана Зейналова повышает голос на особенную дочь: «Никогда не думала, что мне придется на кого-то кричать»
Татьяна Васильева призналась, что обеспечивает взрослого сына, помогает дочери и платит алименты бывшей невестке