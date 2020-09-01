«А дома лучше»: 7 советов для тех, кто все еще боится выйти в офис после самоизоляции

Советы, как настроиться на полноценный рабочий ритм:

Не забывайте о средствах защиты и избегайте мест скопления людей

Чтобы сохранить здоровье и обезопасить своих друзей и родных от возможного заражения, постарайтесь не пренебрегать элементарными правилами защиты и избегайте мест скопления людей (даже в офисе старайтесь соблюдать дистанцию и по возможности проводить совещания, предусматривающие участие большого количества сотрудников, онлайн).

Не нагружайте себя сразу по максимуму

Не геройствуйте и не пытайтесь переделать все дела за раз. Для начала наметьте себе план действий и распределите задачи, исходя из их приоритетности. Тогда у вас есть шанс не упустить ничего важного из вида и не впасть в депрессию от того, сколько на вас сразу же навалилось дел. Действуйте постепенно и тогда у вас все непременно получится.

Дайте себе время привыкнуть, не корите, если что-то не получается с первого раза

Не будьте к себе слишком строги. Если у вас что-то не получилось с первого раза, то не опускайте руки, а взгляните на ситуацию под другим углом и попробуйте найти решение проблемы. Или возьмите паузу и вернитесь к решению того или иного вопроса тогда, когда будете готовы.

Устраивайте частые перерывы и переключайтесь между задачами

Чтобы не перегореть раньше времени и не разочароваться в процессе, попробуйте не загонять себя до потери пульса, а устраивать регулярные перерывы на отдых или хотя бы переключаться с одного процесса на другой. Тогда есть шанс успеть сделать гораздо больше за то же время и не навредить своему здоровью.

Делайте что-то, что так любили раньше

Вспомните, чем вы любили заниматься раньше и не лишайте себя удовольствия, ограничивая те или иные радости. Постарайтесь изменить маршрут дом-работа-дом, тогда вам станет намного комфортнее, вы избавитесь от определенных страхов и сможете изменить жизнь к лучшему.

Балуйте себя

При признаках недомогания сразу же обращайтесь к врачу. Если вдруг обнаружите у себя какие-то признаки ОРВИ, то не паникуйте или не игнорируйте, пуская все на самотек. Эксперты предупреждают, что заниматься самолечением не стоит – можно упустить время и лечение тогда окажется не таким эффективным, как могло бы быть в самом начале. Кроме того, большинство людей, согласно статистике ВОЗ, вообще бессимптомно переносят CODID-19, да и те, у кого был подтвержден вирус, не всегда попадали в больницу. Поэтому спокойно дождитесь результатов и следуйте рекомендациям врача.