9 вещей, которые надо успеть сделать в декабре, чтобы в новом году было счастье и достаток

Подвести итоги

По словам психологов, подведение итогов в конце года поможет вам суммировать ошибки и успехи за последние 12 месяцев. Вы еще раз мысленно переживете моменты побед и поражений, зафиксируете это в памяти и уже в следующем году подсознательно будете к ним обращаться всякий раз, прежде чем принять то или иное решение. Это поможет вам избежать новых ошибок и двигаться вперед к своим целям.

Разобрать гардероб и избавиться от хлама

Проведите ревизию гардероба и избавьтесь от тех вещей, которые вы не используете. Оставьте базовые вещи и те, которые вас красят, а непрезентабельные, неподобающие или потерявшие свой товарный вид вещи лучше убрать. То, что вы не надевали в последний год, тоже вряд ли стоит хранить в шкафу. Ведь логично оставить там место для того, что вы будете носить, а не для тех товаров, которые будут просто висеть там «для вида». То, что порвалось, растянулось или износилось без зазрения совести отнесите в мусорный бак. Вещи хорошего качества, которые разонравились, стали велики или малы, можно предложить кому-то из близких или продать на соответствующих площадках.

Устроить генеральную уборку и украсить дом

Чистая квартира – обязательный атрибут Нового года. Генеральная уборка поможет вам привести в порядок не только квартиру, но и вашу жизнь. Другими словами, пока вы будете убираться и наводить лоск на своих квадратных метрах, вы можете избавиться от всего ненужного, что просто захламляло пространство, да и вашу жизнь. И тогда вы освободите место для чего-то хорошего, что непременно войдет в вашу жизнь в новом году. А чтобы уборка не превратилась в изматывающий процесс, составьте список дел и разделите свой дом на зоны, чтобы оценить масштаб действий и понять, с чего лучше начать, чтобы ничего не забыть. И не переходите к новому действию, пока не доделаете предыдущее. После того, как ваше жилище засверкает чистотой, не забудьте его украсить. Это поможет вам создать особую атмосферу и поймать новогоднее настроение (если вдруг по каким-то причинам оно у вас отсутствует).