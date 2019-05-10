9 сомнительных способов привлечь деньги в свою жизнь (в которые вы верите)

Поцеловать, плюнуть и потереть…

Начнем с тех, кому предпринимательская жилка подсказала весьма оригинальный способ привлечения богатства и успеха. Некоторые деловые люди верят, что если стоит задача «приманить» прибыль и озолотиться, то деньги от первой продажи необходимо сначала поцеловать, затем аккуратно плюнуть на них, после чего только можно спрятать в кошелек. Поэтому, если вы увидите, как кто-то проделывает подобные манипуляции, знайте – это не от скуки, а чтобы увеличить денежный поток.

Пятак под пяткой или монетка в потайном карманчике

Особо стойкие личности придумали свой талисман на удачу и богатство – пятак под пятку. НА самом деле, это жутко неудобно и можно не только натереть мозоль, но и вообще подвернуть или вывихнуть ногу. А вот носить специальную монетку в потайном карманчике (где ваше «богатство» никто не увидит) можно попробовать. Пользы от этого особой не будет, но, главное, и вреда данный способ не причинит.

Не тратить ни копейки в день зарплаты

Увеличению капитала, конечно, этот совет вряд ли поможет, однако рациональное зерно в нем есть. Согласно этой народной примете, если в день зарплаты все до копейки принести домой, а не оставить половину в барах, ресторанах или на шопинге, тогда в квартире (и в кошельке, соответственно) всегда будут водиться деньги. Поэтому если вы верите в подобные приметы, то возьмите себе за правило, что деньги после получения должны «переночевать» дома и лишь на следующий день их можно уже тратить.