9 сомнительных способов привлечь деньги в свою жизнь (в которые вы верите)

Поцеловать, плюнуть и потереть…
Начнем с тех, кому предпринимательская жилка подсказала весьма оригинальный способ привлечения богатства и успеха. Некоторые деловые люди верят, что если стоит задача «приманить» прибыль и озолотиться, то деньги от первой продажи необходимо сначала поцеловать, затем аккуратно плюнуть на них, после чего только можно спрятать в кошелек. Поэтому, если вы увидите, как кто-то проделывает подобные манипуляции, знайте – это не от скуки, а чтобы увеличить денежный поток.
Пятак под пяткой или монетка в потайном карманчике
Особо стойкие личности придумали свой талисман на удачу и богатство – пятак под пятку. НА самом деле, это жутко неудобно и можно не только натереть мозоль, но и вообще подвернуть или вывихнуть ногу. А вот носить специальную монетку в потайном карманчике (где ваше «богатство» никто не увидит) можно попробовать. Пользы от этого особой не будет, но, главное, и вреда данный способ не причинит.
Не тратить ни копейки в день зарплаты
Увеличению капитала, конечно, этот совет вряд ли поможет, однако рациональное зерно в нем есть. Согласно этой народной примете, если в день зарплаты все до копейки принести домой, а не оставить половину в барах, ресторанах или на шопинге, тогда в квартире (и в кошельке, соответственно) всегда будут водиться деньги. Поэтому если вы верите в подобные приметы, то возьмите себе за правило, что деньги после получения должны «переночевать» дома и лишь на следующий день их можно уже тратить.
Фото: vostock-photo/shutterstock
Услышали голос кукушки? Срочно пересчитайте все деньги
Весьма неожиданный совет придумали любители устраивать пикники на природе. Так, согласно данному предрассудку, если весной вы услышите голос кукушки, то срочно пересчитайте все деньги, которые у вас есть. Если же вы по неосторожности выехали на природу без бумажника, то бросайте все дела и отправляйтесь домой проводить точно такой же подсчет своих сбережений. Именно это, по мнению некоторых личностей, поможет увеличить ваше благосостояние.
Не поднимать монеты на улице
Если вы не хотите ненароком навлечь на себя беду и притянуть несчастья, то ни в коем случае не поднимайте случайно найденные монетки на улице. Считается, что это может стать одной из причин скорой бедности и разорения. К тому же, вы ведь не знаете, проводил ли предыдущий владелец какие-нибудь манипуляции или обряды на этих монетах, или же они просто случайно выпали из рук нерадивого прохожего. В любом случае финансовый успех вам это точно не обеспечит.
Чем больше волос на ногах, тем «толще» кошелек
Данному совету вряд ли будут следовать женщины, а вот мужчинам он точно придется по нраву. Загадочная царица Савская – одна из самых загадочных королевских особ в мировой истории, положила начало еще одному денежному поверью. Данному предрассудку, заключающемуся в том, что чем больше растительности у вас на ногах, тем скорее вы обретете успех и богатство, с радостью стали следовать те, кто терпеть не может депиляцию любого рода. Прежде всего речь идет о представителях сильного пола, однако есть и дамы, которые пытаются данным правилом объяснить свое нежелание удалять лишние волосы на теле. Кстати, наши предки тоже верили, что если у вас волосатые руки, то хорошая достойная жизнь вам обеспечена.
Фото: vostock-photo/shutterstock
Носить китайский амулет в сумочке или кошельке
Само по себе данное поверье весьма безобидно и те, кто ему следуют, признаются, что делают это больше для собственного успокоения, чем для «настраивания» денежного потока. Как бы там ни было, считается, что если вы хотите привлечь энергию денег в свою жизнь, то нужно приобрести китайский амулет из трех юаней, соединенных красной шелковой лентой, и постоянно носить его в своей сумочке или в кошельке.
Найти купюру с изображением молодой Елизаветы ІІ
Еще один сомнительный способ разбогатеть придумали жители Голландии. Они считают, что купюра с изображением молодой Елизаветы II, прическа которой на этом изображении напоминает нечто дьявольское, приносит счастье и финансовое благополучие. Поэтому если вы планируете в ближайшее время посетить эту страну, то знаете, чем себя занять на все время поездки.
Продать купюру номиналом в $2
Немногие знают, что в мире существует купюра номиналом 2 доллара, на лицевой стороне которой изображен Томас Джефферсон, на обратной — репродукция картины Джона Трамбулла «Декларация независимости». Однако в 1976 году ее выпуск прекратился в связи с тем, что появился миф, якобы купюра доставляет проблемы людям, которые хотят ею расплатиться. Поэтому последний ее выпуск хоть и не был востребован в денежных операциях, однако стал предметом коллекционирования. И если вы вдруг являетесь счастливым обладателем этой редкой купюры, то можете продать ее нумизматам, тем самым существенно улучшив свое материальное положение.
Текст: Юлия Кальницкая
Фото: vostock-photo/shutterstock
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