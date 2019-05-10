logo
logo
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

9 сомнительных способов привлечь деньги в свою жизнь (в которые вы верите)

Безусловно, каждый из вас мечтает о том, чтобы «деньги лились рекой и дом был полная чаша». Однако это вовсе не означает, что нужно слепо следовать советам и рекомендациям, многие из которых весьма сомнительные и бесполезные. Passion.ru собрал самые нелепые способы привлечения богатства, которым, увы, многие продолжают верить.

Поцеловать, плюнуть и потереть…

Начнем с тех, кому предпринимательская жилка подсказала весьма оригинальный способ привлечения богатства и успеха. Некоторые деловые люди верят, что если стоит задача «приманить» прибыль и озолотиться, то деньги от первой продажи необходимо сначала поцеловать, затем аккуратно плюнуть на них, после чего только можно спрятать в кошелек. Поэтому, если вы увидите, как кто-то проделывает подобные манипуляции, знайте – это не от скуки, а чтобы увеличить денежный поток.

Пятак под пяткой или монетка в потайном карманчике

Особо стойкие личности придумали свой талисман на удачу и богатство – пятак под пятку. НА самом деле, это жутко неудобно и можно не только натереть мозоль, но и вообще подвернуть или вывихнуть ногу. А вот носить специальную монетку в потайном карманчике (где ваше «богатство» никто не увидит) можно попробовать. Пользы от этого особой не будет, но, главное, и вреда данный способ не причинит.

Не тратить ни копейки в день зарплаты

Увеличению капитала, конечно, этот совет вряд ли поможет, однако рациональное зерно в нем есть. Согласно этой народной примете, если в день зарплаты все до копейки принести домой, а не оставить половину в барах, ресторанах или на шопинге, тогда в квартире (и в кошельке, соответственно) всегда будут водиться деньги. Поэтому если вы верите в подобные приметы, то возьмите себе за правило, что деньги после получения должны «переночевать» дома и лишь на следующий день их можно уже тратить.

Фото: vostock-photo/shutterstock

Услышали голос кукушки? Срочно пересчитайте все деньги

Весьма неожиданный совет придумали любители устраивать пикники на природе. Так, согласно данному предрассудку, если весной вы услышите голос кукушки, то срочно пересчитайте все деньги, которые у вас есть. Если же вы по неосторожности выехали на природу без бумажника, то бросайте все дела и отправляйтесь домой проводить точно такой же подсчет своих сбережений. Именно это, по мнению некоторых личностей, поможет увеличить ваше благосостояние.

Не поднимать монеты на улице

Если вы не хотите ненароком навлечь на себя беду и притянуть несчастья, то ни в коем случае не поднимайте случайно найденные монетки на улице. Считается, что это может стать одной из причин скорой бедности и разорения. К тому же, вы ведь не знаете, проводил ли предыдущий владелец какие-нибудь манипуляции или обряды на этих монетах, или же они просто случайно выпали из рук нерадивого прохожего. В любом случае финансовый успех вам это точно не обеспечит.

Чем больше волос на ногах, тем «толще» кошелек

Данному совету вряд ли будут следовать женщины, а вот мужчинам он точно придется по нраву. Загадочная царица Савская – одна из самых загадочных королевских особ в мировой истории, положила начало еще одному денежному поверью. Данному предрассудку, заключающемуся в том, что чем больше растительности у вас на ногах, тем скорее вы обретете успех и богатство, с радостью стали следовать те, кто терпеть не может депиляцию любого рода. Прежде всего речь идет о представителях сильного пола, однако есть и дамы, которые пытаются данным правилом объяснить свое нежелание удалять лишние волосы на теле. Кстати, наши предки тоже верили, что если у вас волосатые руки, то хорошая достойная жизнь вам обеспечена.

Фото: vostock-photo/shutterstock

Носить китайский амулет в сумочке или кошельке

Само по себе данное поверье весьма безобидно и те, кто ему следуют, признаются, что делают это больше для собственного успокоения, чем для «настраивания» денежного потока. Как бы там ни было, считается, что если вы хотите привлечь энергию денег в свою жизнь, то нужно приобрести китайский амулет из трех юаней, соединенных красной шелковой лентой, и постоянно носить его в своей сумочке или в кошельке.

Найти купюру с изображением молодой Елизаветы ІІ

Еще один сомнительный способ разбогатеть придумали жители Голландии. Они считают, что купюра с изображением молодой Елизаветы II, прическа которой на этом изображении напоминает нечто дьявольское, приносит счастье и финансовое благополучие. Поэтому если вы планируете в ближайшее время посетить эту страну, то знаете, чем себя занять на все время поездки.

Продать купюру номиналом в $2

Немногие знают, что в мире существует купюра номиналом 2 доллара, на лицевой стороне которой изображен Томас Джефферсон, на обратной — репродукция картины Джона Трамбулла «Декларация независимости». Однако в 1976 году ее выпуск прекратился в связи с тем, что появился миф, якобы купюра доставляет проблемы людям, которые хотят ею расплатиться. Поэтому последний ее выпуск хоть и не был востребован в денежных операциях, однако стал предметом коллекционирования. И если вы вдруг являетесь счастливым обладателем этой редкой купюры, то можете продать ее нумизматам, тем самым существенно улучшив свое материальное положение.

Текст: Юлия Кальницкая

Фото: vostock-photo/shutterstock

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!

Еще по теме
Загрузка...
Популярное
Загрузка...
Выбор редакции
Загрузка...
Гороскоп
Загрузка...
Обсуждаемое
«Никто не вправе мне указывать»: Анна Нетребко в соцсети ответила на критику подписчиков
«Почему она молчит?»: Алсу впервые вышла в свет после скандала на детском «Голосе»
«Я не терпила»: Настасья Самбурская устроила скандал в театре на почве своего увольнения
Огромный живот и пигментные пятна: в Сети обсуждают изменившуюся фигуру Меган Маркл
«И где же тут голос?»: зрители возмущены победой дочери Алсу в шоу «Голос. Дети»
Травяной чай, ингаляции и еще 5 простых советов, как вернуть пропавший голос