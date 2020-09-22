9 разрушительных мифов о мотивации, в которые вам пора перестать верить
Если есть страх, то вы всего добьетесь быстрее
Если кто-то когда-то вам скажет, что страх -прекрасный мотиватор, благодаря которому вы сможете добиться впечатляющих результатов за короткие сроки, не верьте. Атмосфера запугиваний и стресса вряд ли поспособствует раскрытию ваших талантов и аккумуляции внутренних ресурсов. И вместо того, чтобы приблизиться к цели, вы либо застрянете на одном месте, либо откатитесь назад и вам придется начинать все сначала. Думаем, что про порцию негатива и психоэмоциональные проблемы нет нужды напоминать, этот «букет» вам будет точно обеспечен.
Чем больше награда, тем быстрее будет результат
Почему-то большинство людей уверены, что чем более впечатляющей будет обещанная награда, тем скорее окружающие выполнят то, что вам нужно. Однако в какой-то момент это перестает действовать и человек вместо того, чтобы мотивироваться на подвиги, просто опускают руки и отказываются от первоначальных планов.
«Назло врагам» действует лучше всяких похвал
Для одних попытки что-то доказать окружающим действуют как красная тряпка на быка, они тут же собирают волю в кулак и делают все возможное, чтобы добиться то, во что остальные не очень-то и верили. Однако психологи утверждают, что данный прием в большинстве случаев просто не сработает и вместо ожидаемого результата вас постигнет разочарование и упущенные возможности (ведь пока вы будете кому-то что-то доказывать, можно было потратить это время на получение дополнительной информации и выбора нестандартного способа, который приблизил бы вас к цели).
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Главное способности, а не вдохновение
По мнению психологов, некоторые личности не могут добиться желаемого лишь потому, что еще на стадии планирования сразу же отметают наиболее действенные варианты, аргументируя тем, что у них сил просто не хватит, ведь природа не наградила их достаточным талантом. Но на самом деле, многие успешные люди признаются, что зачастую не врожденные способности помогали им добиться благ, а трудолюбие и упорство. Поэтому не опускайте руки, определите методы и средства, и идите вперед к своей мечте.
Если музы нет, то и дело не спорится
Муза тоже приходит далеко не к каждому и если бы все люди сидели и ждали вдохновения, то многие произведения не увидели бы свет, да и некоторые успешные проекты тоже вряд ли бы появились. Психологи рекомендуют не ждать подарков судьбы, а создать все условия для того, чтобы целенаправленно идти по тому пути, который вы заранее для себя определили.
Чтобы что-то добиться, надо сначала это представить
Наверняка вы тоже слышали про установку, что, если вы хотите, чтобы все ваши мечты осуществились, вам нужно представить их в мельчайших подробностях, словно они уже осуществились. Однако воображать желаемое – это одно, а приложить усилия, чтобы приблизиться к их достижению – это другое. По мнению психологов, можно сколько угодно ждать у моря погоды, не предпринимая никаких действий, чтобы изменить свою жизнь к лучшему, но в итоге так и не получить то, что вы всегда хотели. Поэтому будьте реалистами и помимо визуализации еще предпринимайте конкретные шаги для достижения цели.
Фото: Pexels.com
Если вы умны, то вам не нужно прикладывать особых усилий для достижения целей
Большинство людей уверены, что если природа наградила острым умом и высоким интеллектом, то им не нужно даже прикладывать усилия, чтобы добиться успеха – все получится само собой. На самом деле, это ошибочное мнение и наличие ума не означает, что вы можете расслабиться и пустить все на самотек, наоборот, вам нужно закатать рукава и приложить усилия, чтобы результат вас порадовал.
Всему есть своя цена
Понятно, что за деньги нельзя купить абсолютно все на свете, однако некоторые личности упорно делают ставку именно на финансы, полагая, что будут большие средства –, будет признание, успех, счастье и так далее. И мало кто задумывается, что то же здоровье, любовь или талант вряд ли можно купить, да и настоящих друзей или уважение окружающих тоже за деньги вы не приобретете. Поэтому, прежде чем соглашаться на кругленькую сумму подумайте, действительно ли вы готовы на многое ради денег или вам гораздо важнее ваш внутренний комфорт, гармония и чувство справедливости (а не осознание, что из-за купюр вам пришлось, например, переступать через себя и свои принципы). Живите так, как подсказывает вам сердце и делайте лишь то, за что вам потом не придется отвечать перед своей совестью.
Зависть – прекрасный мотиватор
Еще одно ошибочное мнение заключается в том, что желание превзойти в чем-либо соседа срабатывает идеально и толкает многих людей на такие поступки, о которых они раньше и не задумывались. Стремление обладать чем-то, что есть у ваших знакомых, - это, конечно, хорошо, но не всегда действенно. Так вашего запала надолго не хватит и, получив желаемое, вы испытаете сожаление, что, возможно, потратили свое время и силы на то, что вам не очень-то было и нужно. Поэтому не стройте иллюзий и не завидуйте окружающим - идите к своей мечте и живите так, как считаете нужным.
Фото: Pexels.com
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