9 разрушительных мифов о мотивации, в которые вам пора перестать верить

Если кто-то когда-то вам скажет, что страх -прекрасный мотиватор, благодаря которому вы сможете добиться впечатляющих результатов за короткие сроки, не верьте. Атмосфера запугиваний и стресса вряд ли поспособствует раскрытию ваших талантов и аккумуляции внутренних ресурсов. И вместо того, чтобы приблизиться к цели, вы либо застрянете на одном месте, либо откатитесь назад и вам придется начинать все сначала. Думаем, что про порцию негатива и психоэмоциональные проблемы нет нужды напоминать, этот «букет» вам будет точно обеспечен.

Чем больше награда, тем быстрее будет результат

Почему-то большинство людей уверены, что чем более впечатляющей будет обещанная награда, тем скорее окружающие выполнят то, что вам нужно. Однако в какой-то момент это перестает действовать и человек вместо того, чтобы мотивироваться на подвиги, просто опускают руки и отказываются от первоначальных планов.

«Назло врагам» действует лучше всяких похвал

Для одних попытки что-то доказать окружающим действуют как красная тряпка на быка, они тут же собирают волю в кулак и делают все возможное, чтобы добиться то, во что остальные не очень-то и верили. Однако психологи утверждают, что данный прием в большинстве случаев просто не сработает и вместо ожидаемого результата вас постигнет разочарование и упущенные возможности (ведь пока вы будете кому-то что-то доказывать, можно было потратить это время на получение дополнительной информации и выбора нестандартного способа, который приблизил бы вас к цели).