9 распространенных причин, почему ваша зарплата не растет (и вы сами в этом виноваты)

Нет желания развиваться или совершенствовать свои навыки

Возможно, вы когда-то давно получили определенные знания, которых хватило для того, чтобы занять соответствующую должность в компании. Но дальше, как бы вы не старались, вам не удастся продвинуться, а все потому, что за это время технологии ушли далеко вперед и те методы работы, которые были актуальны еще несколько лет, назад сейчас уже считаются устаревшими. И те сотрудники, которые не сидят на месте, а идут в ногу со временем и вкладываются в свое развитие, имеют больше шансов продвинуться и занять более высокооплачиваемую должность, чем вы. Хотите зарабатывать больше? Тогда «прокачайте» свои профессиональные навыки и умения, подумайте, что вы можете предложить компании или чем будете выделяться на фоне остальных (возможно, у вас есть какие-то уникальные способности, которые как раз и помогут вам заработать больше).

Отсутствуют менеджерские навыки

Если вы хотите получать больше, то, соответственно, вам нужно перейти на другую должность, предполагающую больший объем работы и большую ответственность. Именно переход на должность линейного руководителя позволит вам увеличить свои доходы и реализовать амбиции. Вот только проблема заключается в том, что далеко не все специалисты, имеющие стаж работы в какой-то определенной отрасли более 10 лет, обладают менеджерскими навыками, необходимыми хорошему руководителю. Вот и получается, что вы мечтаете о больших деньгах, но при этом совершенно не имеете представления о, скажем, организации сотрудников, лидерских качествах, мотивации людей, проектном мышлении, публичных выступлениях, успешных переговорах, тайм-менеджменте и прочих навыках, без которых будет сложно получить высокую должность. Но если вы во что бы, то ни стало решили дорасти до компетентного начальника, тогда вам следует развивать в себе эти качества (можно задуматься о дополнительном образовании или прослушать специальные курсы и уже на практике применить полученные знания). Только не забывайте, что в теории может быть все легко и понятно, а реальность все равно внесет свои коррективы и вам придется постоянно развиваться и модернизировать процесс работы.

Нет определенной карьерной цели или желания достигать профессиональных высот

В жизни случаются разные ситуации и иногда вы соглашаетесь перейти на другую работу без повышения или вовсе беретесь за что-то, не относящееся напрямую к вашим профессиональным навыкам в силу сложившихся обстоятельств. И, возможно, вы не видите ничего плохого в том, чтобы сменить работу сразу же после трудоустройства, если вдруг не сошлись характерами с кем-то из коллег, изначально не оценили тот объем работ, который на вас «свалится» или изменились начальные договоренности и вас, соответственно, это тоже не устраивает. Однако HR-менеджеры предостерегают от «частых перебежек», ведь будущие работодатели будут как раз тщательно изучать ваш профессиональный рост за последние несколько лет (и обратят внимание на количество мест, которые вы сменили за это время). И если они поймут, что у вас нет определенной карьерной цели (вы поработали то там, то там, нигде не достигнув определенных результатов), то, скорее всего, вам будет отказано в трудоустройстве. Вам предпочтут тех кандидатов, которые выстраивали планомерно карьеру, исходя из своих профессиональных навыков и компетенции.

Но есть и другая категория людей, которым в принципе не интересно заниматься карьерой. Они бы с удовольствием получали деньги только за одно лишь присутствие в офисе, однако, как мы понимаем, руководителей компании вряд ли устроит такой расклад. В данном случае наилучшим выходом будет перейти на фриланс (и выбирать лишь те проекты, которые вам действительно интересны) или научиться получать пассивный доход и вообще забыть о работе.