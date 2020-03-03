9 распространенных причин, почему ваша зарплата не растет (и вы сами в этом виноваты)
«Америку открыли! Просто одни могут подойти к начальнику и потребовать повышение зарплаты, а другие продолжают тихо возмущаться и ничего не предпринимают, чтобы как-то изменить свое положение в компании», - могут резонно заметить некоторые и будут отчасти правы. Однако, прежде чем что-то требовать, неплохо было бы рассмотреть основные причины, которые привели к такому результату и в зависимости от этого продумать алгоритм действий, который приведет к желаемому результату, советуют HR-специалисты. Мы собрали несколько причин, которые как раз и «тормозят» ваше финансовое развитие в компании.
Занимаете не свое место
Если вы профессионал своего дела, но начальник в упор не видит ваших заслуг и активно продвигает своих людей, то лучше всего в данной ситуации будет присмотреться к предложениям на рынке и задуматься о смене места работы. Ведь в данной компании вам все равно не дадут занять высокую должность или зарабатывать больше того, что вы имеете на данный момент. Или, например, у руководства просто нет возможности предложить вам более интересную должность в силу того, что там уже есть свои шефы и расширение отделов в ближайшее время не планируется. При этом все понимают, что вы переросли свои обязанности и вам необходимо двигаться дальше, но, увы, ничем помочь в данном случае вам не смогут. Самое правильное, что вы можете сделать – также задуматься о смене места работы или вовсе уйти в другую сферу деятельности (туда, где ваши навыки, умение и опыт оценят по достоинству).
Стесняетесь подходить с этим вопросом к начальству
Вы можете сколько угодно ворчать по поводу того, что остальных ваших коллег давно уже повысили, а вас словно не замечают, но ничего не предпринимать, чтобы изменить ситуацию. Некоторые особо стеснительные сотрудники признаются, что лучше будут получать небольшую, но стабильную зарплату, чем вдруг заикнутся шефу о повышении и получат не просто отказ, а просьбу написать заявление по собственному желанию. При этом они и сами не могут объяснить, почему вдруг их должны уволить, но очень боятся проявить инициативу. Вместо того, чтобы ждать у моря погоды (или, когда ваш начальник наконец по достоинству оценит ваши заслуги), лучше покажите, какой вы профессионал и как хорошо справляетесь со своими обязанностями. Возможно, у вашего руководителя просто не было времени оценить вашу работу и, соответственно, предложить вам что-то более стоящее.
Фото: vostock-photo
Неправильно просили повышения
Некоторые из вас могут возразить, что в свое время уже намекали начальству, что было бы неплохо повысить вам зарплату, но получили отказ. Специалисты рекомендуют не отчаиваться и повторить свою попытку. Но, прежде чем постучаться в кабинет шефа, неплохо будет провести анализ – чем вы занимались, когда вас приняли в компанию, чего вы добились, какие плюсы принесли организации, насколько вырос ваш объем работы и так далее. Возможно, ваш руководитель просто не знает, насколько эффективно вы работаете, но если вы составите определенный график, где будет все отражено наглядно, то у него не найдется отговорок и возражений. Тщательно подготовьтесь, выберите подходящий момент и озвучьте свою позицию (только начинайте сразу с того момента, где указано, насколько вы ценный и перспективный сотрудник и лишь в завершении своей речи предложите пересмотреть свой уровень дохода).
Ваша зарплата уже выше среднего
Возможно, ваша заработная плата и так выше среднего на рынке, поэтому руководство просто не считает нужным увеличивать ваши доходы. Если вы считаете, что достойны большего, тогда попробуйте перейти на другую должность или вовсе присмотреться к смежным областям, где сможете получить желаемую сумму. Главное, не сидите на месте и не ждите, что ваша проблема решится сама собой – развивайтесь, совершенствуйте свои навыки, общайтесь с успешными людьми и перенимайте их опыт. А если почувствуете силы и желание, то можете организовать свое дело и зарабатывать столько, сколько считаете нужным (при грамотном подходе уровень дохода будет зависеть лишь от вас самих).
Лень и пассивность зашкаливают
«А зачем мне перетруждаться, если это все равно никто не оценит?» - рассуждает большинство сотрудников, предпочитающих не отдавать все силы и время работе, а довольствоваться тем, что имеют на данный момент. Стоит ли говорить, что в этом случае о повышении зарплаты можно даже и не мечтать – вперед вырвутся те работники, которые не отсиживаются тихо в углу и не считают минуты до того, как можно будет закрыть крышку ноутбука и отправиться домой, а высказывают свое мнение и предлагают нестандартные решения, помогающие вывести компанию на новый уровень. Если вы до сих пор не получили желаемое повышение, тогда проанализируйте, достаточно ли вы активны или руководство даже не догадывается о том, насколько эффективно вы работаете (и работаете ли вообще).
Нет уверенности в собственных силах
Некоторые люди смелы только в общении с друзьями и близкими, а как дело доходит до каких-то серьезных проектов, то их уверенность тут же испаряется. Например, они могут часами жаловаться сотрудникам на то, что «переросли» свою должность и готовы попробовать себя в чем-то более важном, но после того, как руководство все-таки дает им возможность проявить свои сильные качества и показать, на что они способны, они тут же теряются и не могут справиться с элементарными задачами. И вовсе не от того, что не обладают достаточными знаниями, а просто долгое время были «на вторых ролях» в компании и не могут справиться с той ответственностью, которую на них возложили. Исправить это достаточно просто. Для начала можете обратиться за помощью к какому-то опытному руководителю, который поделится с вами некоторыми секретами успеха, а затем найдите какие-нибудь психологические тренинги, которые помогут вам избавиться от страхов и барьеров, и поверить, что вам все по плечу.
Фото: vostock-photo
Нет желания развиваться или совершенствовать свои навыки
Возможно, вы когда-то давно получили определенные знания, которых хватило для того, чтобы занять соответствующую должность в компании. Но дальше, как бы вы не старались, вам не удастся продвинуться, а все потому, что за это время технологии ушли далеко вперед и те методы работы, которые были актуальны еще несколько лет, назад сейчас уже считаются устаревшими. И те сотрудники, которые не сидят на месте, а идут в ногу со временем и вкладываются в свое развитие, имеют больше шансов продвинуться и занять более высокооплачиваемую должность, чем вы. Хотите зарабатывать больше? Тогда «прокачайте» свои профессиональные навыки и умения, подумайте, что вы можете предложить компании или чем будете выделяться на фоне остальных (возможно, у вас есть какие-то уникальные способности, которые как раз и помогут вам заработать больше).
Отсутствуют менеджерские навыки
Если вы хотите получать больше, то, соответственно, вам нужно перейти на другую должность, предполагающую больший объем работы и большую ответственность. Именно переход на должность линейного руководителя позволит вам увеличить свои доходы и реализовать амбиции. Вот только проблема заключается в том, что далеко не все специалисты, имеющие стаж работы в какой-то определенной отрасли более 10 лет, обладают менеджерскими навыками, необходимыми хорошему руководителю. Вот и получается, что вы мечтаете о больших деньгах, но при этом совершенно не имеете представления о, скажем, организации сотрудников, лидерских качествах, мотивации людей, проектном мышлении, публичных выступлениях, успешных переговорах, тайм-менеджменте и прочих навыках, без которых будет сложно получить высокую должность. Но если вы во что бы, то ни стало решили дорасти до компетентного начальника, тогда вам следует развивать в себе эти качества (можно задуматься о дополнительном образовании или прослушать специальные курсы и уже на практике применить полученные знания). Только не забывайте, что в теории может быть все легко и понятно, а реальность все равно внесет свои коррективы и вам придется постоянно развиваться и модернизировать процесс работы.
Нет определенной карьерной цели или желания достигать профессиональных высот
В жизни случаются разные ситуации и иногда вы соглашаетесь перейти на другую работу без повышения или вовсе беретесь за что-то, не относящееся напрямую к вашим профессиональным навыкам в силу сложившихся обстоятельств. И, возможно, вы не видите ничего плохого в том, чтобы сменить работу сразу же после трудоустройства, если вдруг не сошлись характерами с кем-то из коллег, изначально не оценили тот объем работ, который на вас «свалится» или изменились начальные договоренности и вас, соответственно, это тоже не устраивает. Однако HR-менеджеры предостерегают от «частых перебежек», ведь будущие работодатели будут как раз тщательно изучать ваш профессиональный рост за последние несколько лет (и обратят внимание на количество мест, которые вы сменили за это время). И если они поймут, что у вас нет определенной карьерной цели (вы поработали то там, то там, нигде не достигнув определенных результатов), то, скорее всего, вам будет отказано в трудоустройстве. Вам предпочтут тех кандидатов, которые выстраивали планомерно карьеру, исходя из своих профессиональных навыков и компетенции.
Но есть и другая категория людей, которым в принципе не интересно заниматься карьерой. Они бы с удовольствием получали деньги только за одно лишь присутствие в офисе, однако, как мы понимаем, руководителей компании вряд ли устроит такой расклад. В данном случае наилучшим выходом будет перейти на фриланс (и выбирать лишь те проекты, которые вам действительно интересны) или научиться получать пассивный доход и вообще забыть о работе.
Фото: vostock-photo
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