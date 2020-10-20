9 простых способов вернуть командный дух, если вы все работаете удаленно

Будьте терпимее и лояльнее

Понятно, что навязать лояльность нельзя – сотрудникам либо комфортно и интересно работать в компании, либо они просто «отсиживаются» на своем месте до того момента, пока им не повернется более интересный вариант. Поэтому будьте терпимее, не закручивайте гайки и не вводите новую систему штрафов. Безусловно, некая мотивация и «наказания» должны присутствовать, но в условиях нестабильности из-за внезапной пандемии лучше не устраивать людям лишний стресс, а напротив, продемонстрировать свою готовность к диалогу. Можно, например, устраивать регулярные опросы, которые помогут понять, чего именно хотелось бы вашим сотрудникам, как они видят дальнейшие перспективы, с какими трудностями столкнулись или, напротив, какими достижениями бы хотели поделиться. И очень важно не забывать о своевременных выплатах, которые помогут повысить лояльность и вдохновят работников.

Сделайте рабочие процессы прозрачными

Чтобы у сотрудников не возникало ощущение оторванности, необходимо рабочие процессы сделать как можно прозрачнее и дать возможность любому человеку в коллективе уточнить какую-либо информацию, касающуюся непосредственно профессиональной деятельности, если вдруг у него возникла такая необходимость. Другими словами, попробуйте упростить какие-либо бюрократические моменты и сделайте общение с непосредственным руководителем того или иного отдела более доступным (человек должен быть на связи, чтобы поддержать или мотивировать своих подчиненных).

Поддерживайте не только новичков, но и «стареньких»

Во время удаленной работы очень важно поддерживать не только тех, кто недавно стал частью команды, но и уделять внимание тем сотрудникам, которые работают в компании достаточно давно. Можно представить новеньких всей команде, а затем закрепить их за кем-нибудь из «старичков», чтобы они помогли человеку как, можно быстрее адаптироваться и заодно почувствовали бы свою значимость, а также возложенную на них ответственность. Особо талантливым наставникам можно в конце месяца выписать премии или поощрить какими-нибудь полезными подарками.