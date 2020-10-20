9 простых способов вернуть командный дух, если вы все работаете удаленно
Будьте терпимее и лояльнее
Понятно, что навязать лояльность нельзя – сотрудникам либо комфортно и интересно работать в компании, либо они просто «отсиживаются» на своем месте до того момента, пока им не повернется более интересный вариант. Поэтому будьте терпимее, не закручивайте гайки и не вводите новую систему штрафов. Безусловно, некая мотивация и «наказания» должны присутствовать, но в условиях нестабильности из-за внезапной пандемии лучше не устраивать людям лишний стресс, а напротив, продемонстрировать свою готовность к диалогу. Можно, например, устраивать регулярные опросы, которые помогут понять, чего именно хотелось бы вашим сотрудникам, как они видят дальнейшие перспективы, с какими трудностями столкнулись или, напротив, какими достижениями бы хотели поделиться. И очень важно не забывать о своевременных выплатах, которые помогут повысить лояльность и вдохновят работников.
Сделайте рабочие процессы прозрачными
Чтобы у сотрудников не возникало ощущение оторванности, необходимо рабочие процессы сделать как можно прозрачнее и дать возможность любому человеку в коллективе уточнить какую-либо информацию, касающуюся непосредственно профессиональной деятельности, если вдруг у него возникла такая необходимость. Другими словами, попробуйте упростить какие-либо бюрократические моменты и сделайте общение с непосредственным руководителем того или иного отдела более доступным (человек должен быть на связи, чтобы поддержать или мотивировать своих подчиненных).
Поддерживайте не только новичков, но и «стареньких»
Во время удаленной работы очень важно поддерживать не только тех, кто недавно стал частью команды, но и уделять внимание тем сотрудникам, которые работают в компании достаточно давно. Можно представить новеньких всей команде, а затем закрепить их за кем-нибудь из «старичков», чтобы они помогли человеку как, можно быстрее адаптироваться и заодно почувствовали бы свою значимость, а также возложенную на них ответственность. Особо талантливым наставникам можно в конце месяца выписать премии или поощрить какими-нибудь полезными подарками.
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Интересуйтесь делами компании и жизнью сотрудников
Чтобы не чувствовать себя оторванным от всех, необходимо участвовать в жизни компании и интересоваться не только рабочими процессами, но и тем, что происходит в жизни сотрудников (в разумных пределах, разумеется). Например, кто-то из ваших коллег мог за это время сделать что-то выдающееся, получить второе (третье) высшее образование, выйти замуж, переехать в собственную квартиру, заняться благотворительностью, запустить свой канал или превратить хобби в дополнительный заработок. Дайте понять, что вы проявляете искренний интерес и гордитесь их достижениями.
Наладьте дистанционное обучение и устройте корпоративное соревнование
Сейчас прекрасное время для того, чтобы обучиться чему-то новому, приобрести дополнительные навыки или вовсе попробовать себя в другой сфере, чтобы понять, куда (и как) вам развиваться дальше. И для этих целей можно организовать сотрудников, выбрать наиболее активных из каждого отдела и попросить их провести мастер-класс, чтобы было интересно и полезно. Кроме того, работники могут обмениваться опытом, поддерживать друг друга в каких-то процессах и вместе добиться еще более впечатляющих результатов. А чтобы поддержать командный дух, можно разделить сотрудников на команды и устроить соревнование, по результатам которого можно наградить памятными призами (или даже премией) особо отличившихся и талантливых.
Предлагайте корпоративные развлечения, но не навязывайте их
Как говорится, насильно мил не будешь, тем более сейчас, когда большинство людей пытаются минимизировать «выходы в свет» и держать дистанцию с окружающими. Поэтому вы, конечно, можете предложить, например, выезд на природу или посещение какого-нибудь культурного мероприятия, но будьте готовы к тому, что, скорее всего, большая часть сотрудников вежливо откажется. Можно попробовать перенести все процессы в онлайн пространство и организовать, скажем, киноклуб, устроить серию кулинарных мастер-классов или других тематических мероприятий, которые будут интересны и полезны работникам.
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Не забывайте о регулярных активностях
Яркие помпезные мероприятия остались в прошлом, считают многие работодатели, и вместо громких вечеринок внедряют какие-нибудь небольшие активности, чтобы сплотить команду и дать возможность сотрудникам немного отвлечься от рабочих процессов и сложных моментов. Если коллектив достаточно молодой, то можно, например, организовать какой-нибудь флешмоб или челлендж, а особо талантливых работников можно наградить какими-нибудь призами. Таким образом можно и коллектив сплотить, и лишний раз напомнить о компании в соцсетях (все зависит от креатива и степени вовлеченности работников в процесс).
Организуйте свою неформальную группу для обмена новостями и вдохновения
Рабочий чат – это, конечно, хорошо, однако психологи рекомендуют создать еще свою неформальную группу (в том мессенджере, в котором будет удобно всем), чтобы иметь возможность спустить пар, обсудить какие-то вопросы, не связанные с работой или разобрать профессиональные моменты и обменяться новостями и опытом. Это все также помогает почувствовать себя частью команды и поверить, что коллеги не бросят в трудную минуту, а подставят плечо или даже прикроют перед начальством в случае необходимости.
Не игнорируйте просьбы коллег и начальства, чтобы исключить моменты недопонимания
Чтобы в коллективе все было предельно четко и ясно, необходимо наладить систему коммуникации и взять за правило устраивать регулярные встречи онлайн (не обязательно делать это каждый день, 1-2 раза в неделю будет вполне достаточно). Это поможет вам исключить недопонимание между сотрудниками, а также позволит не отрываться от коллектива и не забыть, как выглядят ваши коллеги (это будет особенно актуально для тех, кого отправили на удаленку несколько месяцев назад и менять формат работы пока не собираются). Кроме того, при «личной» встрече гораздо проще разобрать какие-то ошибки или спорные моменты (согласитесь, горазд легче все обсудить с глазу на глаз, чем писать сотню писем и в конце концов потерять нить разговора). Постарайтесь быть на связи в рабочее время, а если вам нужно куда-то отлучиться, то предупреждайте об этом коллег (в противном случае вы можете тормознуть процесс работы и показать начальству, что несерьезно относитесь к своим обязанностям).
Фото: Pexels.com
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