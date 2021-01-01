9 простых привычек, которые помогут вам разбогатеть в новом году

Как бы банально это не звучало, но вы должны стремиться к большему, чем запланировали себе изначально. Другими словами, рамки лишь у вас в голове, а в реальности можно добиться по-настоящему впечатляющих результатов, если не отвлекаться на промежуточные цели и целенаправленно двигаться к своей мечте. Кроме того, визуализируйте свою цель, которую хотите добиться. Как только она станет чем-то реальным, вы тут же измените свой подход, решите конкретные задачи и приблизитесь к своей мечте.

Пересмотрите свои траты и не уходите в минус

Новый год идеально подходит для того, чтобы наконец сдержать данное себе когда-то обещание жить по средствам, пересмотреть свои траты и отказаться от импульсивных покупок. Берите пример с успешных людей, которым никогда не придет в голову взять все средства до копейки и приобрести, скажем, роскошную яхту. И не потому, что они не смогут себе это позволить. Просто они понимают, что расходы должны быть разумными, и у вас должно оставаться еще достаточно денег после подобных трат. Если вы хотите жить в комфортных финансовых условиях, то следуйте этому правилу и не позволяйте себе спускать деньги на всякую ерунду.

Создайте пассивный доход (найдите дополнительный источник заработка)

Вместо того чтобы жить от зарплаты до зарплаты подумайте, каким образом вы можете создать себе пассивный доход. Можно, например, положить деньги на счет в банке под проценты или сдать квартиру, доставшуюся от родственников. Если же пока сдавать нечего, да и для открытия счета пока нужной суммы не набирается, то подумайте о дополнительном источнике дохода (возможно, ваши навыки и умения могут пригодиться кому-то или у вас есть какое-то перспективное хобби, которое вполне возможно достойно монетизировать). Изучите рынок, сопоставьте свои силы и возможности, попробуйте запустить процесс и постепенно приучите себя к мысли, что деньги должны работать и приносить вам прибыль.