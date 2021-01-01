9 простых привычек, которые помогут вам разбогатеть в новом году
Научитесь мыслить масштабно и ставьте конкретные цели
Как бы банально это не звучало, но вы должны стремиться к большему, чем запланировали себе изначально. Другими словами, рамки лишь у вас в голове, а в реальности можно добиться по-настоящему впечатляющих результатов, если не отвлекаться на промежуточные цели и целенаправленно двигаться к своей мечте. Кроме того, визуализируйте свою цель, которую хотите добиться. Как только она станет чем-то реальным, вы тут же измените свой подход, решите конкретные задачи и приблизитесь к своей мечте.
Пересмотрите свои траты и не уходите в минус
Новый год идеально подходит для того, чтобы наконец сдержать данное себе когда-то обещание жить по средствам, пересмотреть свои траты и отказаться от импульсивных покупок. Берите пример с успешных людей, которым никогда не придет в голову взять все средства до копейки и приобрести, скажем, роскошную яхту. И не потому, что они не смогут себе это позволить. Просто они понимают, что расходы должны быть разумными, и у вас должно оставаться еще достаточно денег после подобных трат. Если вы хотите жить в комфортных финансовых условиях, то следуйте этому правилу и не позволяйте себе спускать деньги на всякую ерунду.
Создайте пассивный доход (найдите дополнительный источник заработка)
Вместо того чтобы жить от зарплаты до зарплаты подумайте, каким образом вы можете создать себе пассивный доход. Можно, например, положить деньги на счет в банке под проценты или сдать квартиру, доставшуюся от родственников. Если же пока сдавать нечего, да и для открытия счета пока нужной суммы не набирается, то подумайте о дополнительном источнике дохода (возможно, ваши навыки и умения могут пригодиться кому-то или у вас есть какое-то перспективное хобби, которое вполне возможно достойно монетизировать). Изучите рынок, сопоставьте свои силы и возможности, попробуйте запустить процесс и постепенно приучите себя к мысли, что деньги должны работать и приносить вам прибыль.
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Инвестируйте в себя и не останавливайтесь на достигнутом
Эксперты не устают напоминать, что самые выгодные инвестиции — инвестиции в себя. Если вы получили большое наследство и вмиг разбогатели — это одно. А если вы постепенно продвигаетесь по карьерной лестнице и надеетесь в ближайшем будущем улучшить свое материальное положение, то не останавливайтесь на достигнутом, развивайтесь, самосовершенствуйтесь и не пасуйте перед трудностями. Главное — грамотно выбирать наставников и учителей, чтобы не потратить впустую свое время и деньги.
Общайтесь с финансово грамотными людьми
Чтобы выбрать правильную мотивацию, которая поможет добиться цели в максимально короткие сроки, нужно выбрать в качестве кумиров каких-то реальных персонажей, которыми вы восхищаетесь. Это могут быть, например, успешные бизнесмены, которые начинали с самых низов и своим упорством со временем добились впечатляющих высот. Подумайте, какие их качества могли бы пригодиться и вам в осуществлении мечты и адаптируйте их под себя так, как считаете нужным.
Уважайте и цените людей
Богатые и знаменитые знают, что все (в том числе и блага) приходят к нам через других людей. Например, чтобы получить милости судьбы, необходимо оказаться в нужном месте в нужное время. Именно тогда вас может заметить какой-то человек и предложить нечто такое, что навсегда изменит вашу жизнь. Эксперты рекомендуют окружать себя ответственными инициативными личностями, общение с которыми поможет вам добиться желаемого и выйти на новый уровень.
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Используйте свое свободное время эффективно
Понятно, что нельзя работать круглые сутки 7 дней в неделю, иначе никакого здоровья не хватит и потом уже никакие блага не помогут вернуть вам то, чем вы пожертвуете ради карьеры. Но это вовсе не означает, что в свободное от работы время можно безучастно уставиться в экран телевизора или на автомате пролистывать ленту в соцсетях, лучше потратить это время на сон (если вы понимаете, что организм устал и ему нужно восстановить силы), прочитать книгу, посетить какой-нибудь мастер-класс, заняться спортом и так далее. Смена деятельности даст свои плоды, вы перезагрузитесь и вернетесь к своей работе в бодром расположении тела и духа.
Не уходите от ответственности
Пока вы будете перекладывать ответственность на других и обвинять окружающих в своих неудачах, в вашей жизни (и финансах) так ничего и не изменится. Чтобы наконец выйти на другой уровень и поправить свое материальное положение, попробуйте взять ответственность за свои поступки, контролируйте происходящее и вовремя реагируйте на изменения. Даже если вы немного отклонитесь от курса, вы все равно сможете быстро исправить ситуацию и продолжить путь по направлению к своей мечте.
Никогда не сдавайтесь и максимально используйте свой потенциал
Опустить руки и отступить вы всегда успеете, однако подумайте, а что если вы решили сдаться, когда до заветной цели осталось буквально полшага? Многие успешные люди признавались, что их путь к богатству и славе был весьма тернист, не все получалось с первого раза и неудачи еще больше их закаляли и заставляли двигаться вперед. Наберитесь терпения и не забывайте, что удача приходит к тем, кто продолжает двигаться вперед несмотря ни на что. Кроме того, научитесь использовать свой потенциал по максимуму. Иначе, если вы будете прилагать лишь минимум усилий, и отдача будет такой же весьма скромной. Если же вы хотите добиться максимальных результатов, то и вкладывайтесь соответственно.
Фото: Pexels.com
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