9 признаков партнера-психопата, от которого надо срочно бежать: эксперт

Важно понимать, что тиран, абьюзер и психопат всегда найдется, если для него готова жертва. Отношения с абьюзером всегда созависимые, в них у одного есть потребность быть несчастным и обиженным, а у другого — обижать. Сигналы о ненормальности происходящего видны всем, кроме тех, кто находится внутри отношений. Партнеры предпочитают ничего не замечать или делать вид, что все нормально, хотя окружающие невооруженным глазом видят, что отношения нездоровые. Причем это может касаться как романтических отношений в паре, так и любых других взаимодействий между людьми — на работе, в семье, в дружбе. И психопат — это далеко не всегда мужчина, как мы привыкли думать. Психологическим абьюзером может оказаться и милая девушка, и пожилая дама.