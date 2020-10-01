9 признаков идеальной женщины по мнению мужчин (проверьте себя)
Светлый цвет глаз
Французские ученые решили выяснить, какой цвет глаз мужчины считают самым привлекательным и получили весьма любопытные данные. Согласно проведенному ими опросу, около 50% представителей сильного пола считают, что у идеальной женщины глаза должны быть непременно зелеными (от светло-зеленых до золотисто-зеленых), голубыми (ярко-синими или серо-голубыми) или серыми и серо-зелеными.
Ямочки на щеках, родинки и веснушки
Еще одну интересную особенность выявила международная группа ученых – около 45% мужчин считают дам с ямочками на щеках или подбородке самыми привлекательными, 25% представителей сильного пола отмечают, что веснушки придают особое очарование женщинам и выделяет их на фоне остальных, а 30% мужчин и вовсе признались, что готовы сделать что угодно ради особы, у которой окажется сексуальная родинка над верхней губой. Поэтому, если вы раньше переживали из-за каких-то особенностей своего лица или фигуры, то теперь вы можете выдохнуть – мужчины действительно приходят в восторг от ваших ямочек, веснушек, родинок и тому подобное.
Красивые волосы
Что касается прически, то тут мужчины были весьма солидарны, заявив в одном из недавних опросов, что дама с роскошными длинными локонами в их глазах выглядит намного привлекательнее, чем особа с короткой стрижкой. С чем это связано? По мнению некоторых психологов, блестящие длинные волосы ассоциируются у представителей сильного пола с отменным здоровьем и возможностью подарить им таких же здоровых и красивых наследников. При этом им важно, чтобы волосы были распущены по плечам. Высокий хвост или коса менее сексуально привлекательны по мнению мужчин.
Фото: pexels.com
Блондинки или брюнетки?
Что касается цвета волос, то тут мнения разделились. Однако согласно исследованиям, которые провели скандинавские ученые, в качестве спутниц жизни представители сильного пола видят уверенных и ярких брюнеток, тогда как блондинки, по мнению мужчин, подходят больше для флирта и легких необременительных отношений без обязательств. При этом многие «женатики» признавались, что имея темноволосую супругу они втайне мечтают о страсти с белокурой красоткой (и наоборот).
Чувство юмора, острый ум и забота
Французские ученые провели опрос, в ходе которого выявили, что представители сильного пола считают совершенными женщинами тех, кто обладает острым умом, прекрасным чувством юмора и желанием позаботиться о своем партнере. Они подчеркнули, что именно нежная, добрая и заботливая особа, которая по достоинству оценит их шутки и легкое отношение к жизни, станет для них той самой единственной, лучше которой нет никого в целом мире.
Женственная фигура (чтобы было «за что подержаться»)
Согласно исследованиям, которые недавно провели британские ученые, около 45% мужчин считают, что аппетитные округлости делают женщину еще более сексуально привлекательной и, соответственно, выделяют ее на фоне остальных представительниц прекрасного пола. Мужчинам важно, чтобы дама выглядела гармонично, и чтобы им было «за что подержаться». При этом 30% мужчин считают идеальными дам модельной внешности, но уверяют, что вполне простили бы своим стройным избранницам пару-тройку лишних килограммов.
Фото: pexels.com
Утонченность и хороший вкус
Мужчинам очень важно, как выглядит их вторая половинка. Они хотят, чтобы их дамой восхищались все вокруг, даже если кажется, что сами они при этом не проявляют никакого интереса к своей особе. Представители сильного пола отмечают вкус и чувство стиля своей дамы и считают, что идеальная женщина не должна выбирать вульгарные и откровенные наряды или вести себя неподобающим образом. Поэтому, очень важно поработать над своим образом, подобрать соответствующий гардероб, отказаться от вредных привычек и научиться хорошим манерам, чтобы соответствовать статусу «самой совершенной» женщины, по мнению мужчин.
Активность и инициативность
Согласно недавним исследованиям, более 60% предпочтут видеть в качестве спутниц жизни активных и инициативных особ, именно их сильная половина человечества считает идеальными. И под активностью они понимают вовсе не упрямство или скандалы из-за пустяков, а осознание того, что женщина хочет получить от жизни и. какими способами она будет это добиваться (и речь идет не о том, чтобы превращаться в женщину-босса, а лишь о том, чтобы в нужный момент использовать свою мудрость и природную мягкость).
Сексуальность, но не развратность
Вопреки расхожему мнению (и фильмам для взрослых), представители сильного пола идеальными считают не вульгарных развратных особ, а дам, обладающих природной сексуальностью и шармом. Можно ли развить в себе эти качества? Вполне. Обратите внимание, например, на культовых французских актрис – вот уж кто может давать мастер-классы по завоеванию мужских сердец и осуществлению своих самых смелых идей.