9 признаков идеальной женщины по мнению мужчин (проверьте себя)

Светлый цвет глаз

Французские ученые решили выяснить, какой цвет глаз мужчины считают самым привлекательным и получили весьма любопытные данные. Согласно проведенному ими опросу, около 50% представителей сильного пола считают, что у идеальной женщины глаза должны быть непременно зелеными (от светло-зеленых до золотисто-зеленых), голубыми (ярко-синими или серо-голубыми) или серыми и серо-зелеными.

Ямочки на щеках, родинки и веснушки

Еще одну интересную особенность выявила международная группа ученых – около 45% мужчин считают дам с ямочками на щеках или подбородке самыми привлекательными, 25% представителей сильного пола отмечают, что веснушки придают особое очарование женщинам и выделяет их на фоне остальных, а 30% мужчин и вовсе признались, что готовы сделать что угодно ради особы, у которой окажется сексуальная родинка над верхней губой. Поэтому, если вы раньше переживали из-за каких-то особенностей своего лица или фигуры, то теперь вы можете выдохнуть – мужчины действительно приходят в восторг от ваших ямочек, веснушек, родинок и тому подобное.

Красивые волосы

Что касается прически, то тут мужчины были весьма солидарны, заявив в одном из недавних опросов, что дама с роскошными длинными локонами в их глазах выглядит намного привлекательнее, чем особа с короткой стрижкой. С чем это связано? По мнению некоторых психологов, блестящие длинные волосы ассоциируются у представителей сильного пола с отменным здоровьем и возможностью подарить им таких же здоровых и красивых наследников. При этом им важно, чтобы волосы были распущены по плечам. Высокий хвост или коса менее сексуально привлекательны по мнению мужчин.