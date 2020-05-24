9 причин, почему бывший все никак от вас не отстанет (и что с этим делать)
Он все еще на что-то надеется
Самое просто объяснение того, что человек никак не может выбросить вас из головы (и из своей жизни) – он просто надеется все еще исправить и любыми способами пытается наладить отношения. Он считает, что чем чаще будет появляться вам на глаза и оказывать знаки внимания, тем быстрее сможет вернуть ваше расположение. Весьма спорный вопрос, конечно, однако некоторым личностям удается с помощью своей настойчивости заставить объект своего обожания вновь обратить на них внимание. Принимать или нет ухаживания «экса» решать вам, конечно, но вдруг действительно человек осознал свое поведение, признал ошибки и готов все исправить.
Вы сами его не отпустили
Возможно, ваша эмоциональная привязка была настолько сильной, что разорвать ее просто так не получится. Вы могли подумать, что отношения закончены, однако подсознание решило иначе и потому человек постоянно возникает на вашем пути, давая вам возможность переосмыслить произошедшее и вспомнить, что все еще можно вернуть, если постараться. И если вы понимаете, что вас тянет к бывшему, то почему бы тогда не дать вашим отношениям еще один шанс и посмотреть, что из этого получится. Иногда случается, что свой второй шанс люди используют по полной и на этот раз у них все получается отлично.
Он вспоминает то, хорошее, что было между вами и пытается это повторить
Наверняка после вашего расставания у мужчины были и другие романы или же он мог в полной мере насладиться своей холостяцкой жизнью. В этом случае, напоминают психологи, у вашего бывшего была возможность оценить, насколько хорошо ему было с вами (и, соответственно, как плохо без вас). И если он взвесил все «за» и «против» и решил, что с вами действительно ему было комфортнее, то он будет всеми силами пытаться наладить с вами общение. А вот возобновлять ваш роман или нет, решать, конечно же вам.
Он просто вас ревнует
Несмотря на то, что ваши отношения закончились, ваш бывший может все еще подсознательно считать вас своей пассией и от того ревновать вас к другим представителям сильного пола. Вы и сами можете подлить масла в огонь, демонстративно показывая ему, что не скучаете по прошлым отношениям и пользуетесь вниманием у других мужчин. И если вашей целью было именно вызывать ревность у своего «экса», показав ему что не долго будете горевать в одиночестве, то вам это блестяще удалось – ваш бывший кавалер будет стараться обойти конкурентов и вновь начнет завоевывать ваше сердце.
Ему нужен только секс
Некоторые пары не видят ничего плохого в том, чтобы иметь сексуальную связь друг с другом и после расставания. И если вы тоже относитесь к той категории дам, которые не прочь пофлиртовать со своим бывшим, то, как говорится, вам и карты в руки. Тем более, если у вас была идеальная совместимость в интимном плане и ваш «экс» разделяет эту точку зрения.
Он все еще вас любит
Чувства – вещь сложная и, возможно, даже ваше расставание не могло заставить человека вас разлюбить. Да, он все еще к вам привязан, но если вы решили поставить точку в отношениях, то он с уважением отнесся к вашему желанию и принял тот факт, что вы можете найти счастье с другим человеком. Вот только договориться с собственным сердцем у него не получилось и поэтому он выбрал возможность любить вас на расстоянии и хоть иногда иметь возможность видеть вас. Ведь вычеркнуть вас из своего сердца и забыть выше его сил.
Он и сам не знает, чего хочет от жизни
Возможно, ваш бывший сам не определился со своими планами на жизнь и поэтому дергает вас, не давая вам возможность обрести счастье с кем-то другим. Что делать в таких случаях? Психологи рекомендуют поставить вопрос ребром: или человек хочет быть с вами и берет ответственность за ваши отношения в свои руки или вы найдете более достойного кандидата. А ждать его, пока он определится со своими мыслями и чувствами у вас просто нет времени.
Он боится остаться один
Вопреки расхожему мнению, что мужчина спокойнее переносят расставание и относятся к этому как к некой передышке и возможности что-то изменить в своей жизни (например, вспомнить о заветных мечтах и наконец-то найти время и силы на их осуществление), многие представители сильного пола, получив долгожданную свободу, теряются и не понимают, как они теперь будут справляться с одиночеством. Не все из них готовы сразу же окунуться в омут с головой и закрутить новый роман – большинство переживает, что больше не смогут испытать к кому-либо такие же нежные и сильные чувства.
Он просто нагулялся
Бывает и так, что, получив долгожданную свободу и реализовав все свои потребности, мужчина понимает, что хочет остепениться и вы – лучшая кандидатура для того, чтобы создать семью и завести детей. Поэтому он постарается всеми силами доказать вам изменился, стал серьезнее относиться к браку и готов дальше по жизни идти именно с вами. Принимать или нет? Решать только вам. Но, прежде чем вновь впускать человека в свою жизнь, взвесьте все «за» и «против».
Фото: Pixabay.com
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!