9 причин, почему бывший все никак от вас не отстанет (и что с этим делать)

Он все еще вас любит

Чувства – вещь сложная и, возможно, даже ваше расставание не могло заставить человека вас разлюбить. Да, он все еще к вам привязан, но если вы решили поставить точку в отношениях, то он с уважением отнесся к вашему желанию и принял тот факт, что вы можете найти счастье с другим человеком. Вот только договориться с собственным сердцем у него не получилось и поэтому он выбрал возможность любить вас на расстоянии и хоть иногда иметь возможность видеть вас. Ведь вычеркнуть вас из своего сердца и забыть выше его сил.

Он и сам не знает, чего хочет от жизни

Возможно, ваш бывший сам не определился со своими планами на жизнь и поэтому дергает вас, не давая вам возможность обрести счастье с кем-то другим. Что делать в таких случаях? Психологи рекомендуют поставить вопрос ребром: или человек хочет быть с вами и берет ответственность за ваши отношения в свои руки или вы найдете более достойного кандидата. А ждать его, пока он определится со своими мыслями и чувствами у вас просто нет времени.

Он боится остаться один

Вопреки расхожему мнению, что мужчина спокойнее переносят расставание и относятся к этому как к некой передышке и возможности что-то изменить в своей жизни (например, вспомнить о заветных мечтах и наконец-то найти время и силы на их осуществление), многие представители сильного пола, получив долгожданную свободу, теряются и не понимают, как они теперь будут справляться с одиночеством. Не все из них готовы сразу же окунуться в омут с головой и закрутить новый роман – большинство переживает, что больше не смогут испытать к кому-либо такие же нежные и сильные чувства.

Он просто нагулялся

Бывает и так, что, получив долгожданную свободу и реализовав все свои потребности, мужчина понимает, что хочет остепениться и вы – лучшая кандидатура для того, чтобы создать семью и завести детей. Поэтому он постарается всеми силами доказать вам изменился, стал серьезнее относиться к браку и готов дальше по жизни идти именно с вами. Принимать или нет? Решать только вам. Но, прежде чем вновь впускать человека в свою жизнь, взвесьте все «за» и «против».