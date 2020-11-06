9 очевидных признаков, что вы живете не по средствам (и как это исправить)

Многие люди заблуждаются полагая, что обеспеченные личности легко расстаются с деньгами, даже не заглядывая, сколько средств у них осталось на счете. На самом деле, как раз богатые и успешные точно знают, сколько денег находится у них на данный момент и какую сумму они могут потратить без вреда для бюджета и репутации. Поэтому возьмите себе за правило проверять состояние своего счета и фиксировать, сколько денег вы потратили и на что. Это поможет вам держать расходы под контролем и не потратить последнее на какую-нибудь безделушку, без которой вы вполне можете обойтись.

Вы игнорируете обязательные платежи и копите долги

Еще одна глупость, которую совершают те, кто живет не по средствам, — игнорируют коммунальные и прочие обязательные платежи, попадают на пени и штрафы и в итоге отдают больше денег, чем должны были выплатить в самом начале. Чтобы не доводить до такого, сразу же планируйте свой бюджет — отложите часть средств на оплату счетов по квартире, кредитов и прочих регулярных платежей из списка «обязательных».

Вы стараетесь быть «не хуже других»

Если вы приобретаете вещи не потому, что они действительно вам нужны, а затем, чтобы пустить пыль в глаза и показать, что вы тоже можете себе многое позволить. В итоге вы берете кредиты, тратите свои кровно заработанные на бесполезные товары вместо того, чтобы подумать о своем будущем и грамотно распорядиться финансами, чтобы улучить свое материальное положение. Попробуйте изменить тактику и научитесь жить по средствам. Тогда вам не придется залезать в долги и думать о том, как справиться с этой финансовой безысходностью.