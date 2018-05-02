Слишком приветливы

Вы очень милы и доброжелательны, но вовсе не потому, что хотите понравиться окружающим. Это нужно лишь затем, чтобы прийти на помощь какому-нибудь очередному знакомому, а там, кто знает, что последует за утешением. У вас достаточно большой круг общения, который состоит в основном из мужчин, но, вот незадача, вы все равно так и остаетесь одинокой. Да и мужчины предпочитают с вами дружить, но не строить серьезные отношения.

Чересчур сексуальны

Сексуальный макияж и маникюр, яркая помада, высокий каблук и продуманные жесты — вы заранее отточили мастерство соблазнения и теперь используете его без зазрения совести. К сожалению, большинство мужчин такие хищные замашки лишь отпугивают, а вот те, кто поведутся на ваши уловки, очень быстро поймут, что к чему — и очень быстро ретируются.

Выбираете провокационные наряды

Пока весь мир сходит с ума по нарядам oversize, вы все еще продолжаете приобретать одежду, которая, по вашему мнению, наиболее выгодно подчеркнет вашу фигуру и скроет недостатки. Вам кажется нелепым скрывать то, чем наградила вас природа, вы привыкли выставлять товар лицом, как говорится. Но стоит вспомнить о том, что женщина должна оставаться для мужчины загадкой. И чем больше на ней одежды, тем сильнее ему захочется посмотреть, что же скрыто там внутри. А вот обтягивающие мини-платья, по мнению стилистов, лишают представителей сильного пола воображения и желания вас изучать дальше.