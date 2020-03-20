9 объективных причин, почему лентяем больше везет по жизни (в том числе и в карьере)
Все гениальное – просто
Возможно, вы помните фразу «все гениальное – просто» и вместо того, чтобы накручивать себя и искать какие-то немыслимые пути решения проблемы, можно хорошо подумать и выбрать самый простой и действенный вариант. Ленивые люди пошли еще дальше. Они, как никто другой, знают, что тратить время и силы на какую-то задачу – то еще испытание, поэтому используют всю свою креативность и фантазию, чтобы достичь необходимый результат с наименьшими трудозатратами и потерями и в максимально короткий срок. Эксперты подтверждают, что многие гениальные решения приходили в голову именно тем личностям, которые экономили свои силы и время.
Делу время – потехе час
Они не станут перерабатывать ни минуты или отказываться от каких-то своих планов ради спасения планеты и всеобщего блага. Эти люди понимают, что хороший отдых так же необходим организму, как и активности, поэтому не станут изменять свои привычки. Именно поэтому они меньше подвержены стрессам и переживаниям, чем те, кто постоянно ставит работу выше своих потребностей, отказываясь от отпусков, выходных и даже перерывов на обед.
Умение видеть счастье в мелочах
Вместо того, чтобы зацикливаться на трудностях или переживать по пустякам, эти люди подмечают позитивные моменты и стараются увидеть счастье в мелочах. Они умеют радоваться жизни, несмотря на неудачи или невзгоды, которые периодически случаются у каждого человека. Почему-то большинство людей уверены, что взрослая жизнь полна разочарований и обмана, поэтому настороженно относятся к тем возможностям, которые выпадают на их пути. Те, кто привык умеренно расходовать свои силы, привыкли смотреть на все позитивно и не тратить нервы на то, что не достойно их внимания.
Фото: Anastasia Gepp/Pixabay
Никаких испытаний и преодолений
Они верят, что жизнь – это приятное приключение (и удовольствие), а не тяжкие испытания и преодоление себя, и поэтому стараются находить во всем позитивные моменты, а не повод для грусти. Ленивые люди не станут создавать себе трудности на ровном месте, а к неурядицам будут относиться философски, успокаивая себя тем, что это все временно и скоро их жизнь засияет новыми красками.
Использование интеллекта и способностей
Вопреки расхожему мнению, что ленивцы могут только лежать на диване и не способны придумать что-то интересное, эти люди действительно умны и сообразительны. Они понимают, что если хотят получать больше, не прикладывая особых усилий, то должны использовать свои незаурядные интеллектуальные способности и по максимуму задействовать свои сильные стороны, чтобы добиться желаемого и не сильно перетрудиться.
Применение лидерских качеств
Они, как никто другой, умеют объективно оценить ситуацию, просчитать потери и количество времени, необходимое на решение проблемы, выделить приоритетные задачи и оптимизировать процесс работы (а заодно, правильно распределить трудовые ресурсы, чтобы побыстрее закончить дела и заняться тем, что у них получается лучше всего – отдыхом и расслаблением). Удивительно, но такие таланты делают из ленивцев умных и рассудительных руководителей, которые блестяще делегируют полномочия и не будут идти на неоправданные жертвы или риски.
Фото: Anastasia Gepp/Pixabay
Правильная расстановка приоритетов
Они до последнего стараются оттянуть тот момент, когда им придется перейти к решительным действиям и нарушить свой дзен, поэтому сначала задаются вопросом «действительно ли все это нужно?» и «а что, если они попробуют так или вот так?». В итоге им удается увидеть весь процесс целиком, выделить действительно важные моменты и сосредоточиться на них, а не распылять свое внимание на ничего незначащие мелочи. Именно благодаря этому они сразу решают первостепенные задачи и получают именно тот результат, к которому стремились.
Оптимизация процессов и экономия сил
Ни для кого ни секрет, что лень – двигатель процесса, заставляющая лучшие умы человечества придумать нечто такое, что облегчит не только их жизнь, но и даже изменит ход истории. Так, например, пылесос, посудомоечная машина, кофейный аппарат и прочие гаджеты появились потому, что ленивым людям захотелось избавиться от рутины и освободить как можно больше времени для своих удовольствий. Именно поэтому они с легкостью оптимизируют процесс и достигают по истине впечатляющих результатов в том деле, которое их действительно заинтересует.
Грамотная оценка рисков
Прежде, чем приступить к решению той или иной задачи, они лишний раз перестрахуются и еще раз просчитают риски, с которыми могут столкнутся, а заодно исключают возможность возникновения какой-то непредвиденной ситуации, которая потребует от них еще больше сил и энергии. Им это точно не нужно. Вместо этого, они будут действовать нестепенно, следя за тем, чтобы никто не вмешивался в их рабочий процесс и не нарушал спокойный и размеренный темп работы. Несмотря на кажущуюся медлительность, в итоге они успешно концентрируются на своих действиях и выдают нужный результат даже раньше запланированных сроков.
Фото: Alexas_Fotos/Pixabay, Anastasia Gepp/Pixabay, Anastasia Gepp/Pixabay
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