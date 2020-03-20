9 объективных причин, почему лентяем больше везет по жизни (в том числе и в карьере)

Все гениальное – просто

Возможно, вы помните фразу «все гениальное – просто» и вместо того, чтобы накручивать себя и искать какие-то немыслимые пути решения проблемы, можно хорошо подумать и выбрать самый простой и действенный вариант. Ленивые люди пошли еще дальше. Они, как никто другой, знают, что тратить время и силы на какую-то задачу – то еще испытание, поэтому используют всю свою креативность и фантазию, чтобы достичь необходимый результат с наименьшими трудозатратами и потерями и в максимально короткий срок. Эксперты подтверждают, что многие гениальные решения приходили в голову именно тем личностям, которые экономили свои силы и время.

Делу время – потехе час

Они не станут перерабатывать ни минуты или отказываться от каких-то своих планов ради спасения планеты и всеобщего блага. Эти люди понимают, что хороший отдых так же необходим организму, как и активности, поэтому не станут изменять свои привычки. Именно поэтому они меньше подвержены стрессам и переживаниям, чем те, кто постоянно ставит работу выше своих потребностей, отказываясь от отпусков, выходных и даже перерывов на обед.

Умение видеть счастье в мелочах

Вместо того, чтобы зацикливаться на трудностях или переживать по пустякам, эти люди подмечают позитивные моменты и стараются увидеть счастье в мелочах. Они умеют радоваться жизни, несмотря на неудачи или невзгоды, которые периодически случаются у каждого человека. Почему-то большинство людей уверены, что взрослая жизнь полна разочарований и обмана, поэтому настороженно относятся к тем возможностям, которые выпадают на их пути. Те, кто привык умеренно расходовать свои силы, привыкли смотреть на все позитивно и не тратить нервы на то, что не достойно их внимания.