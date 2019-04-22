9 досадных речевых ошибок, которые на самом деле раздражают окружающих

«Одно кофе, пожалуйста!»

Многие люди могут сейчас пуститься в долгие объяснения, что современные тенденции стремятся к упрощению и сегодня вполне допустимо относить слово «кофе» к среднему роду, однако не стоит забывать, что это больше относится к разговорной речи, когда, скажем, вы дегустируете этот бодрящий напиток с друзьями. А вот в литературном языке «кофе» исключительно мужского рода, да и в компании малознакомых людей (если вы, конечно, хотите произвести впечатление образованного человека) лучше придерживаться именно этого варианта.

Подмена слов в предложении

Вспомните, сколько раз вы подразумевали одно, а озвучивали совершенно другое? Да так, что иной раз терялся (или искажался) весь смысл? Так, например, если вы выступаете с пламенной речью перед партнерами и произносите что-то вроде: «Если сравнивать с предыдущим месяцем, то у нас существенно повысились продажи. Но нам нужно предпринять еще какие-нибудь меры, чтобы увеличить продажи в два раза», то будьте готовы к тому, что кто-то бросит в вашу сторону недоуменные взгляды. Ведь в этом случае вам стоило бы «принять меры», а не предпринять, но, будем, надеяться, что партнеры окажутся воспитанными людьми и не будут указывать вам на ошибку.

«Ехай», «едь» или «езжай»?

Одна из самых распространенных речевых ошибок, которую допускают многие люди (особенно те, кто недавно перебрался из глубинки в столицу). К сожалению, в наше время практически отовсюду доносятся эти неправильные варианты, однако если вспомнить литературные нормы русского языка, то глаголы «ехать» и «ездить» не имеют формы повелительного наклонения, поэтому никаких «ехай», «едь», «поехай», «езжай» и так далее просто не может быть.

И если вы не хотите довести до белого каления окружающих, то постарайтесь следить за тем, что именно вы произносите или как вы выражаетесь. Поверьте, неправильное ударение или неверное употребление слов, может испортить впечатление о вас и стать той причиной, по которой люди перестанут с вами общаться в дальнейшем.

Текст: Юлия Кальницкая

Фото: vostock-photo/shutterstock

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!