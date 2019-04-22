9 досадных речевых ошибок, которые на самом деле раздражают окружающих

«Ложить» будете?
Вас тоже коробит, когда рядом с вами начинают что-то «ложить»? А ведь еще в школе учительница пыталась донести до вас светлую мысль, что такого глагола в русском языке не существует, поэтому лучше использовать приставочные образования (доложить, положить, возложить, уложить, выложить). И если вы хотите показаться грамотным человеком, то постарайтесь, например, «класть» вещи (или что-то другое), но не «ложить» ни в коем случае.
Путать глаголы «одеть» и «надеть»
Еще один коварный глагол, который до сих пор путают многие люди - «одеть» и «надеть». А ведь это правило очень простое: надевать можно что-то (одежду, обувь, наушники, обложку и так далее), а вот одевать можно кого-то (ребенка, маму, подругу). Кстати, куклу и манекен тоже можно одеть, это вполне допустимо.
Сомневаться в правильности «звОнит» или «звонИт»
Увы, но несмотря на то, что данное правило объясняли в школе всем, без исключения, большинство людей до сих пор неправильно ставят ударение в этом слове. Поэтому не лишним будет напомнить, что те, кто употребляет слово «звонИт» в правильной форме, то есть с последней ударной гласной, будут вызывать уважение и желание общаться с ними дальше. В отличие от тех, кто упорно аналогичное слово произносят с первой ударной гласной (хоть слово «звОнит» и признается разговорным, оно до сих пор режет слух).
Фото: vostock-photo/shutterstock
Коварные «ться/тся»
Данная ошибка тоже способна испортить впечатление о вас и показать, что с грамматикой вы не дружите (что, в принципе, легко исправить, если найти время и еще раз перечитать основные правила русского языка). Прежде, чем написать глагол неправильно, мысленно задайте себе вопрос: «Что делать/сделать» или «Что делает/сделает». В первом случае у вас будет слово с «ться», а во втором - «тся». Казалось бы, что может быть проще?
Неправильно склонять числительные
Зачастую у многих возникают ошибки при склонении числительных «обе» и «оба». Но тут все просто: обе/обеих используются, когда употребляются со словами женского рода, а оба/обоих — мужской и средний род. Со словом «пятьсот» тоже у некоторых возникают казусы при склонении. Так, например, у вас нет кого – пятисот друзей, вы рады кому – пятистам покупателям/клиентам, вы видите кого – пятьсот человек в очереди, вы рискнете чем – пятьюстами евро и вы мечтаете о чем – о тех же пятистах евро.
«На троих» сообразим?
Еще нередко у людей возникает путаница с такими числительными, как «троих» и «трех». Но достаточно запомнить, что числительное «троих» в родительном падеже употребляется только с существительными мужского и среднего рода, поэтому если вы захотите рассказать о дамах, то правильнее использовать вариант «трех». Например, «Я вчера встретила трех своих приятельниц, и мы прекрасно провели время».
Фото: vostock-photo/shutterstock
«Одно кофе, пожалуйста!»
Многие люди могут сейчас пуститься в долгие объяснения, что современные тенденции стремятся к упрощению и сегодня вполне допустимо относить слово «кофе» к среднему роду, однако не стоит забывать, что это больше относится к разговорной речи, когда, скажем, вы дегустируете этот бодрящий напиток с друзьями. А вот в литературном языке «кофе» исключительно мужского рода, да и в компании малознакомых людей (если вы, конечно, хотите произвести впечатление образованного человека) лучше придерживаться именно этого варианта.
Подмена слов в предложении
Вспомните, сколько раз вы подразумевали одно, а озвучивали совершенно другое? Да так, что иной раз терялся (или искажался) весь смысл? Так, например, если вы выступаете с пламенной речью перед партнерами и произносите что-то вроде: «Если сравнивать с предыдущим месяцем, то у нас существенно повысились продажи. Но нам нужно предпринять еще какие-нибудь меры, чтобы увеличить продажи в два раза», то будьте готовы к тому, что кто-то бросит в вашу сторону недоуменные взгляды. Ведь в этом случае вам стоило бы «принять меры», а не предпринять, но, будем, надеяться, что партнеры окажутся воспитанными людьми и не будут указывать вам на ошибку.
«Ехай», «едь» или «езжай»?
Одна из самых распространенных речевых ошибок, которую допускают многие люди (особенно те, кто недавно перебрался из глубинки в столицу). К сожалению, в наше время практически отовсюду доносятся эти неправильные варианты, однако если вспомнить литературные нормы русского языка, то глаголы «ехать» и «ездить» не имеют формы повелительного наклонения, поэтому никаких «ехай», «едь», «поехай», «езжай» и так далее просто не может быть.
И если вы не хотите довести до белого каления окружающих, то постарайтесь следить за тем, что именно вы произносите или как вы выражаетесь. Поверьте, неправильное ударение или неверное употребление слов, может испортить впечатление о вас и стать той причиной, по которой люди перестанут с вами общаться в дальнейшем.
Текст: Юлия Кальницкая
Фото: vostock-photo/shutterstock
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