9 личных качеств карьеристок, которые пригодятся и обычным женщинам

Чтобы достичь поставленной планки, не обязательно взваливать на себя дополнительные обязанности и работать по 24 часа в сутки без выходных. Такое рвение очень скоро даст обратный эффект – вы возненавидите то, чем занимаетесь, а заодно и всех, кто окажется рядом в данный момент. Прибавьте сюда хроническую усталость и прочие проблемы со здоровьем и подумайте, действительно ли вы готовы на такие жертвы и ради чего? Эксперты утверждают, что добиться определенных высот вполне реально, если грамотно распределить цели и задачи, а заодно распланировать свое время таким образом, чтобы успевать не только работать, но и отдыхать. Не пренебрегайте отдыхом, ведь иначе ваша производительность снизится, и вы не выполните даже половину того, что себе напланировали. Помните, что трудоголизм без фанатизма намного лучше, чем постоянные переработки и полное выгорание. Карьеристки знаю это и четко придерживаются тайм-менеджмента, основы которого полезно изучить и вам.

Решительность

Помните, что чем больше вы сомневаетесь, тем дальше отодвигаете момент осуществления заветной мечты. Удача улыбается смелым и решительным, поэтому не бойтесь рисковать, но перед этим обязательно изучите вопрос, чтобы не попасть впросак и не наделать еще больше ошибок. Однако если вы уверены в своей правоте, то не тяните время, а действуйте, пока вас не обошел на повороте кто-то другой.

Сдержанность

Помните, что излишняя эмоциональность хороша лишь в мыльных операх, а в жизни лучше проявлять сдержанность и лишний раз подумать, прежде чем что-то сказать или сделать. Ведь порой поступки, совершенные сгоряча, в итоге оборачиваются против вас же, поэтому постарайтесь включать ум и логику, прежде чем принимать то или иное решение. Психологи, например, рекомендуют, прежде чем что-либо предпринимать, спросить себя, действительно ли вы осознаете степень ответственности и те последствия, которые могут наступить, а заодно заранее продумать положительный и негативный сценарий, чтобы быть готовой к возможным неожиданностям.