9 лайфхаков от психологов, которые помогут вам принять судьбоносные решения (и не ошибиться)

Эмоциональные качели во время принятия того или иного решения могут утомить и вогнать в депрессию кого угодно, однако если грамотно подойти к вопросу, то можно обойтись без нервотрепки и спокойно все решить. Представляем несколько несложных техник от психологов, которые точно помогут вам избежать ошибок и неприятных последствий из-за неправильных действий.

У страха глаза велики

Поверьте в себя! Как бы банально это не звучало, однако пока вы сами не убедитесь в том, что действительно сможете справиться с той или иной ситуацией, ничего не получится. Вы можете быть в шаге от решения проблемы, но из-за страха сделать что-то не так (или быть осужденными окружающими) вы так и не предпримете нужных действий и не добьетесь необходимого результата. Попробуйте перебороть свой страх. И не забывайте, что не у всех получается идеально все с первого раза. Возможно, стоит предпринять еще одну попытку, чтобы получить на выходе то, что вы и хотели.

«У меня есть план!»

Еще один совет, который поможет вам выбрать правильное решение – взять лист бумаги и расписать все «за» и «против» того или иного варианта. Напротив каждого пункта проставьте цифру от 1 до 10, в зависимости от приоритетов и важности. И чем подробнее будут ваши записи, тем скорее вы можете определиться с тем, что именно вам нужно. Кроме того, не забывайте расписывать план действий – так вы сможете быть уверены, что не упустили из вида ничего важного (или просто во время процесса вернуться к своим записям и свериться с тем, что вы идете в правильном направлении) и у вас всегда перед глазами будет реальная картина происходящего, а не туманные представления о том, что ждет вас впереди.