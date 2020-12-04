9 качеств женщин, которых все хотят заполучить в жены (проверьте себя)
Женственность и естественность
Не всем мужчинам, вопреки популярному мнению, нужна модель с обложки. Они хотят, чтобы рядом с ними находилась ухоженная женщина, которая будет выглядеть достойно и сможет составить с ним прекрасную пару. Чтобы быть женственной и обладать определенным магнетизмом, не обязательно иметь модельные параметры или выбирать нарочито откровенные наряды, а нужно лишь принять и полюбить себя. А заодно научиться подчеркивать достоинства и скрывать недостатки.
Умение не только брать, но и отдавать
Согласитесь, что если в отношениях человек будет только брать, ничего не давая в ответ, то очень скоро эта история закончится. Зачастую люди не отдают себе отчет в том, что слишком потребительски относятся к свое второй половинке, и это все легко считывается, как бы вы не маскировали свои действия. Мужчины ищут отзывчивых спутниц жизни, которые будут искренне заботиться о своих домочадцах, а не только думать о своих потребностях.
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Уважение к себе и окружающим
Если женщина уважает себя, своего мужчину и близких, то союз однозначно будет гармоничным и крепким. Представителям сильного пола очень важно, чтобы их воспринимали всерьез и не перечили там, где это абсолютно не нужно. Если вы не хотите довести своего партнера до белого каления, то постарайтесь не устраивать публичных разборок и поддерживайте вашу вторую половинку, даже если она не права. Один на один можете аккуратно высказать, что именно было не так, но ни в коем случае не начинайте отчитывать друг друга почем зря на публике.
Воспитание и хорошие манеры
Очень важно, чтобы основы воспитания и манеры были вам понятны и схожи с теми принципами, которыми вы руководствуетесь по жизни. Ведь, допустим, для вас какие-то вещи абсолютно неприемлемы в то время, как для другого это в порядке вещей, и он даже не обратит на это внимания. Чтобы не раздражаться по мелочам и не изводить свою вторую половинку, заранее удостоверьтесь, что ваше воспитание и манеры не резонируют с тем, что ценно для вашего избранника.
Правильные ценности
Прежде чем бежать в ЗАГС и ставить штамп, необходимо удостовериться, что ваши ценности совпадают и вы не рассоритесь относительно каких-то бытовых вещей или воспитания ваших будущих наследников. Ведь, например, кому-то в детстве привили, что черное — это черное, а белое — это белое, а вот другим внушили, что и белое может иногда быть черным или серым, поэтому нельзя быть столь категоричным. И если вы на берегу понимаете, что взгляды на жизнь, отношения и совместное будущее у вас совпадает, то можно предполагать, что ваша совместная жизнь не будем омрачена недопониманием и упреками. Иначе нет смысла мучать друг друга или попытаться изменить партнера под себя.
Мудрость и спокойствие
Мудрая женщина, принимающая людей такими, какие они есть, не пытаясь их переделать, способна добиться многого, и это действительно так. Женская мудрость приходит с годами и помогает представительнице прекрасного пола не зацикливаться на негативе, а сконцентрироваться на позитивных моментах. Мужчины хотят видеть рядом с собой спокойного и мудрого партнера. Для дамы, которая умеет ценить и прощать, они сделают все и даже больше.
Легкий характер
Представители сильного пола достаточно много работают и мечтают, чтобы по возвращении домой их встречала позитивная вторая половинка, излучающая спокойствие и уверенность в том, что все непременно будет хорошо. Чтобы иметь легкий характер, необходимо перестать винить всех вокруг за свои неудачи, отпустить обиды, позабыть о проблемах и сосредоточиться на том, чтобы сделать будущее именно таким, как вы планировали. И если вы не будете пилить своего избранника прямо с порога, то, будьте уверены, крепкий и гармоничный союз будет вам обеспечен.
Здоровый авантюризм
Представители сильного пола хотят видеть рядом с собой особу, легкую на подъем. Иными словами, они были бы не против, если бы их вторая половинка была активной и с энтузиазмом, а не с капризами, встречала все их предложения. Психологи подтверждают, что готовность к приключениям сближает супругов и укрепляет отношения. Если вы не хотите погрязнуть в быту, то возьмите себе за правило устраивать друг другу свидания и приятные сюрпризы.
Желание развиваться вместе с избранником
Мужчины ценят стремление своей второй половинки учиться и развиваться, чтобы быть наравне со своим избранником, а не остаться на каком-то начальном уровне. Вопреки расхожему мнению, представители сильного пола выбирают спутницу себе под стать, чтобы с ней было интересно не только в спальне, но и в каких-то бытовых моментах. И речь идет вовсе не о тех дамах, которые ставят себя превыше всего и всех, а о тех, кто знает свои сильные и слабые стороны и готовы самосовершенствоваться, чтобы стать лучшей версией себя и передать впоследствии свои знания и опыт своим наследникам.
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