9 качеств женщин, которых все хотят заполучить в жены (проверьте себя)

Уважение к себе и окружающим

Если женщина уважает себя, своего мужчину и близких, то союз однозначно будет гармоничным и крепким. Представителям сильного пола очень важно, чтобы их воспринимали всерьез и не перечили там, где это абсолютно не нужно. Если вы не хотите довести своего партнера до белого каления, то постарайтесь не устраивать публичных разборок и поддерживайте вашу вторую половинку, даже если она не права. Один на один можете аккуратно высказать, что именно было не так, но ни в коем случае не начинайте отчитывать друг друга почем зря на публике.

Воспитание и хорошие манеры

Очень важно, чтобы основы воспитания и манеры были вам понятны и схожи с теми принципами, которыми вы руководствуетесь по жизни. Ведь, допустим, для вас какие-то вещи абсолютно неприемлемы в то время, как для другого это в порядке вещей, и он даже не обратит на это внимания. Чтобы не раздражаться по мелочам и не изводить свою вторую половинку, заранее удостоверьтесь, что ваше воспитание и манеры не резонируют с тем, что ценно для вашего избранника.

Правильные ценности

Прежде чем бежать в ЗАГС и ставить штамп, необходимо удостовериться, что ваши ценности совпадают и вы не рассоритесь относительно каких-то бытовых вещей или воспитания ваших будущих наследников. Ведь, например, кому-то в детстве привили, что черное — это черное, а белое — это белое, а вот другим внушили, что и белое может иногда быть черным или серым, поэтому нельзя быть столь категоричным. И если вы на берегу понимаете, что взгляды на жизнь, отношения и совместное будущее у вас совпадает, то можно предполагать, что ваша совместная жизнь не будем омрачена недопониманием и упреками. Иначе нет смысла мучать друг друга или попытаться изменить партнера под себя.

Мудрость и спокойствие

Мудрая женщина, принимающая людей такими, какие они есть, не пытаясь их переделать, способна добиться многого, и это действительно так. Женская мудрость приходит с годами и помогает представительнице прекрасного пола не зацикливаться на негативе, а сконцентрироваться на позитивных моментах. Мужчины хотят видеть рядом с собой спокойного и мудрого партнера. Для дамы, которая умеет ценить и прощать, они сделают все и даже больше.