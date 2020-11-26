9 качеств востребованного специалиста, которого работодатели оторвут с руками

Уверенность в собственных силах

Чтобы оказаться в любимчиках босса, достаточно показать ему, что для вас нет неразрешимых задач и с любым делом вы справитесь, если вам дадут определенные полномочия и обозначат дедлайн. Постарайтесь заручиться поддержкой босса и тогда быстрый карьерный рост, бонусы и премии вам обеспечены.

Уважение корпоративной этики

Очень важно, чтобы сотрудники принимали правила компании, в которой работают, не устраивали бунт и не пытались бы переделать что-то по своему усмотрению. Безусловно, работники могут выступать с инициативой, и в случае одобрения со стороны руководства, взяться за ее реализацию. Однако самовольничать и наводить свои порядки не стоит, иначе работодатель очень быстро найдет подходящий повод, чтобы с вами попрощаться.

Компетентность

Уровень компетенции складывается не только из знаний, полученных во время учебы в высшем учебном заведении, или опыта, приобретенного в процессе стажировки или работы, а также из умения применять определенные навыки и адаптировать их под ту сферу, в которой вы сейчас трудитесь. Кроме того, настоящий профи умеет правильно расставить приоритеты, никогда не сорвет сроки и не подставит тем самым коллег или подорвет репутацию компании. Дайте понять работодателю, что вы готовы меняться, если это потребуется для выполнения непосредственных обязанностей, а также легко и быстро обучаетесь, поэтому не станете тормозить рабочий процесс и тем более вставлять палки в колеса.

Инициативность

Чтобы быть замеченным и поощренным, возьмите себе за правило не отсиживаться тихо в углу, а вносить стоящие предложения и рекомендации. Начальство всегда отмечает инициативных сотрудников, всей душой болеющих за общее дело. Поэтому продумайте идею и подачу, просчитайте реализации, расскажите о перспективах и упущенных возможностях и… станьте незаменимым работником, так сказать правой рукой руководителя, с перспективой повышения и увеличения материальных благ.