9 качеств востребованного специалиста, которого работодатели оторвут с руками
Вежливость и тактичность
Ни в кем случае не допускайте панибратства, даже если вам кажется, что вы можете найти подход к кому угодно и готовы записать в друзья того, кто несколько раз вам улыбнется. Научитесь соблюдать субординацию и общайтесь вежливо не только с руководством, но и со своими коллегами и партнерами. И не забывайте о тактичности! Ведь кому-то ваше поведение (и привычка задавать неудобные вопросы) может показаться неуместным и вас постараются выжить из компании, чтобы вы своими выходками не довели остальных работников до белого каления или стресса.
Соблюдение установленного дресс-кода
«На работу — как на праздник» давно уже кануло в лету, поэтому не стоит доставать все лучше сразу или выбирать что-то, больше подходящее для ночного клуба, и пугать своим внешним видом сотрудников компании. Постарайтесь придерживаться установленного дресс-кода, если же в организации не предусмотрен единый стиль для сотрудников, тогда выбирайте классику или casual — это соответствует случаю и всегда выглядит актуально. К тому же, так вы продемонстрируете знание трендов, наличие хорошего вкуса и серьезное отношение к делу.
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Уверенность в собственных силах
Чтобы оказаться в любимчиках босса, достаточно показать ему, что для вас нет неразрешимых задач и с любым делом вы справитесь, если вам дадут определенные полномочия и обозначат дедлайн. Постарайтесь заручиться поддержкой босса и тогда быстрый карьерный рост, бонусы и премии вам обеспечены.
Уважение корпоративной этики
Очень важно, чтобы сотрудники принимали правила компании, в которой работают, не устраивали бунт и не пытались бы переделать что-то по своему усмотрению. Безусловно, работники могут выступать с инициативой, и в случае одобрения со стороны руководства, взяться за ее реализацию. Однако самовольничать и наводить свои порядки не стоит, иначе работодатель очень быстро найдет подходящий повод, чтобы с вами попрощаться.
Компетентность
Уровень компетенции складывается не только из знаний, полученных во время учебы в высшем учебном заведении, или опыта, приобретенного в процессе стажировки или работы, а также из умения применять определенные навыки и адаптировать их под ту сферу, в которой вы сейчас трудитесь. Кроме того, настоящий профи умеет правильно расставить приоритеты, никогда не сорвет сроки и не подставит тем самым коллег или подорвет репутацию компании. Дайте понять работодателю, что вы готовы меняться, если это потребуется для выполнения непосредственных обязанностей, а также легко и быстро обучаетесь, поэтому не станете тормозить рабочий процесс и тем более вставлять палки в колеса.
Инициативность
Чтобы быть замеченным и поощренным, возьмите себе за правило не отсиживаться тихо в углу, а вносить стоящие предложения и рекомендации. Начальство всегда отмечает инициативных сотрудников, всей душой болеющих за общее дело. Поэтому продумайте идею и подачу, просчитайте реализации, расскажите о перспективах и упущенных возможностях и… станьте незаменимым работником, так сказать правой рукой руководителя, с перспективой повышения и увеличения материальных благ.
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Возможность выйти из зоны комфорта
Страх выхода из зоны комфорта присущ большинству людей, только единицы могут решиться на что-то, чего не делали раньше. Сотрудник, готовый расти, развиваться и достигать более высокие цели, всегда будет цениться работодателем больше, чем тот, который просто отсиживает в офисе «от звонка до звонка», не принося никакой пользы компании, да и себе тоже. Чтобы показать, что вы действительно хотите двигаться вперед, а не сидеть на месте, демонстрируйте повышенный интерес к обучению и работе. Это сыграет только в плюс и выгодно выделит вас на фоне коллег.
Адекватное восприятие критики
Работодатели единодушно заявляют, что вряд ли сработаются с теми, кто считает, что есть лишь их мнение, а все остальное неважно. Поэтому если вы обидчивы и зациклены только на себе, то вам будет сложно сделать успешную карьеру. Научитесь воспринимать критику спокойно, убедив себя, что это поможет вам избежать ошибок и прокачать свои профессиональные навыки. Относитесь к подобным замечаниям, как к возможности стать лучшей версией себя, чтобы добиться впечатляющих результатов и выйти на новый уровень.
Стрессоустойчивость и лояльность
Этими качествами должен обладать идеальный сотрудник, по мнению большинства работодателей. Другими словами, у человека должен быть внутренний стержень и определенная сила воли, чтобы в стрессовой ситуации не исполнить нечто такое, о чем потом будет жалеть. Кроме того, работник должен уметь выражать свое мнение и отстаивать свою точку зрения, однако это не означает, что нужно скандалить с начальством, в грубой или неприличной форме доносить информацию. Лучше выждать подходящий момент и спокойно озвучить свои мысли, которые помогут разрешить ситуацию и оптимизировать рабочий процесс. И не забывайте, что если уж вы решились на спор, то он должен быть конструктивным, а ваши доводы — аргументированы.
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