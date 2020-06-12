9 качеств слишком доступных женщин, которые вам стоит взять на заметку
Инициативность
Вместо того, чтобы ждать и гадать, почему же он не перезвонил (не важно, идет ли речь о рабочих или о личных моментах), они возьмут телефон и наберут необходимый номер. Эти дамы не видят ничего плохо в том, чтобы проявлять инициативность в тех или иных моментах и очень многих представителей сильного пола это подкупает. Ведь гораздо проще общаться с женщиной, которая точно знает, что она хочет и целенаправленно движется в этом направлении.
Общительность
Доступные женщины прекрасные психологи и могут найти общий язык с кем угодно. Им ничего не стоит расположить к себе даже самого нелюдимого (и неразговорчивого) собеседника, поддержать разговор на ту или иную тему или подставить плечо в сложной ситуации (они действительно умеют выслушать, поддержать и дать дельный совет в силу своей житейской мудрости или необходимостью общаться с большим количеством людей, некоторые из которых отличаются весьма непростым характером).
Незлопамятность
Эти дамы с оптимизмом смотрят в будущее и стараются жить здесь и сейчас. Они уверены, что вместо того, чтобы переживать о ситуации, которую вы не можете изменить, лучше расслабиться и постараться получить удовольствие от жизни. Ведь кто знает, что вас ждет завтра, поэтому постарайтесь ценить то, что имеете в данный момент. Доступные особы стараются не держать ни на кого зла, не вступать в открытый конфликт и найти компромисс, каким бы сложным не был момент.
Фото: Pixabay.com
Сексуальность
Доступные женщины невероятно сексуальны. Они отлично осведомлены о том, какое действие оказывают на мужчин и вовсю пользуются своей женственностью и особым магнетизмом. Им и в голову не придет появиться на публике в растрепанном виде, со следами вчерашней косметики на лице или облупившимся маникюром – безупречный внешний вид и ухоженность они ценят превыше всего. Они уверены в собственной неотразимости и эта уверенность помогает им получать в любовники самых достойных и симпатичных представителей сильного пола.
Откровенность
Если они хотят что-то, то не будут ходить вокруг да около, а прямо заявят о своих желаниях и планах. Они очень прямолинейны и считают, что правда лучше фантазий и домыслов, потому не будут отнимать ваше время или изводить вас намеками. Кроме того, они совершенно спокойно говорят на откровенные (интимные) темы, считая, что в этом нет ничего постыдного и условности придумали люди, которые не могут похвастаться впечатляющими достижениями или талантами.
Авантюризм
У таких дам присутствует здоровый авантюризм – они легки на подъем и не станут отказываться от приключений и новых впечатлений только потому, что кто-то может подумать о них плохо. И вместо того, чтобы искать тысячу отговорок и причин, почему им не следует ввязываться в то или иное действо, они найдут несколько мотивирующих факторов, указывающих на то, что не стоит отступать от своей цели и бояться, ведь лучшее, как известно, может ждать вас впереди.
Фото: Pixabay.com
Меркантильность
Эти особы всегда четко знают, что им нужно делать (и в какой последовательности), чтобы получить желаемое. Они не станут делать то, что им не выгодно или не актуально и постараются любую ситуацию, даже, казалось бы, самую неприглядную, обернуть в свою пользу. Доступные дамы умеют говорить «нет» и этим самым исключают возникновение многих проблем (или назойливых личностей, которые пытаются перевесить свои обязательства на других, не компенсировав им при этом ни время, ни деньги).
Открытость
Доступные особы не боятся экспериментировать или оттачивать свое мастерство, они не зацикливаются на чем-то одном, используя все возможности, которые преподносит им жизнь. Они никогда не будут отказываться от того, что даже не попробовали, но только в разумных пределах, разумеется. Иными словами, если вы понимаете, что судьба дает вам неплохой шанс чему-то научиться или как-то прокачать свои навыки, так почему бы этим не воспользоваться и не стать чуть лучшей версией самой себя.
Здоровый эгоизм
Эти дамы ставят свои интересы превыше всего. Это не значит, что они идут по головам для достижения своих целей, но им совершенно все равно, что о них думают окружающие – доступные женщины хоть и делают вид, что прислушиваются к советам и рекомендациям, но при этом поступают так, как считают нужным.
Фото: Pixabay.com, Pexels.com
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