9 качеств слишком доступных женщин, которые вам стоит взять на заметку

Инициативность

Вместо того, чтобы ждать и гадать, почему же он не перезвонил (не важно, идет ли речь о рабочих или о личных моментах), они возьмут телефон и наберут необходимый номер. Эти дамы не видят ничего плохо в том, чтобы проявлять инициативность в тех или иных моментах и очень многих представителей сильного пола это подкупает. Ведь гораздо проще общаться с женщиной, которая точно знает, что она хочет и целенаправленно движется в этом направлении.

Общительность

Доступные женщины прекрасные психологи и могут найти общий язык с кем угодно. Им ничего не стоит расположить к себе даже самого нелюдимого (и неразговорчивого) собеседника, поддержать разговор на ту или иную тему или подставить плечо в сложной ситуации (они действительно умеют выслушать, поддержать и дать дельный совет в силу своей житейской мудрости или необходимостью общаться с большим количеством людей, некоторые из которых отличаются весьма непростым характером).

Незлопамятность

Эти дамы с оптимизмом смотрят в будущее и стараются жить здесь и сейчас. Они уверены, что вместо того, чтобы переживать о ситуации, которую вы не можете изменить, лучше расслабиться и постараться получить удовольствие от жизни. Ведь кто знает, что вас ждет завтра, поэтому постарайтесь ценить то, что имеете в данный момент. Доступные особы стараются не держать ни на кого зла, не вступать в открытый конфликт и найти компромисс, каким бы сложным не был момент.