9 фраз женатых друзей, которые на самом деле очень раздражают «одиночек»

«Детей заводить не думаешь? Смотри, часики тикают»

Во-первых, это даже неприлично – напоминать даме о возрасте и призывать к тому, до чего она, может быть, еще не созрела в психологическом плане. А рождение детей, согласитесь, это очень ответственный момент, к которому необходимо готовиться, взвешивая все за и против (если, конечно, речь не идет о «случайной» беременности, когда уже остается принять этот факт, вне зависимости от того, готовы ли вы к этому морально или нет). А во-вторых, в силу физиологических особенностей или проблем со здоровьем, женщина может просто не иметь такую возможность и напоминать ей лишний раз об этом просто непростительно с вашей стороны. Бывает еще вариант, что ваша одинокая подруга, возможно, и была бы рада родить ребенка, вот только, увы, на горизонте не то, что нет достойных, а вообще нет кавалеров. И как ей тогда быть в этом случае? А вы своими нетактичными вопросами еще больше подливаете масла в огонь, обрекая ее на страдания.

«А когда у тебя свадьба? Что-то ты отстаешь от графика»

Даже если вы в свое время давали друг другу обещания, что выйдете замуж в один день и практически одновременно подарите своим мужьям наследников, это не значит, что ваша подруга должна во что бы то ни стало воплотить это в жизнь. Возможно, вам повезло больше, и вы встретили «того самого» мужчину, с которым хотели бы состариться вместе, а вот она поняла, что пока не хочет связывать себя узами брака и с головой ударилась в карьеру. Ведь не все одинокие люди мечтают о семейной жизни, и это факт. Или, опять же, может быть и рада она бы последовать вашему примеру, вот только рядом с ней нет того достойного кандидата, которого можно было бы рассматривать на роль мужа. А те, что есть – сгодятся только на необременительные романы, не больше. И даже если, о чудо, у вашей подруги завязались серьезные отношения, не стоит ставить ее в неловкое положение дотошными вопросами, относительно замужества. Все будет, когда придет время, поверьте.

«Ты рассталась с очередным ухажером? Нам так жаль, что у вас ничего не сложилось»

Если вы вдруг в компании семейных пар ненароком обмолвитесь, что ваш очередной роман потерпел фиаско и теперь вы хотите отдохнуть от отношений и посвятить это время себе, то вы рискуете наткнуться на сочувствующие взгляды и слова утешения, словно вы только что признались в том, что у вас возникли какие-то серьезные проблемы (со здоровьем, с финансами и так далее). Единственный выход – не огрызаться в ответ на эту необоснованную жалось и максимально спокойно объяснить друзьям, что ваш человек обязательно найдется, а пока вы займетесь реализацией своих планов. Верим, что излишняя жалость иногда раздражает, но ваши близкие за вас действительно переживают, поэтому постарайтесь сразу же расставить все точки над i, чтобы в дальнейшем избежать подобных вопросов.