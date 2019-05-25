9 фраз женатых друзей, которые на самом деле очень раздражают «одиночек»

«Детей заводить не думаешь? Смотри, часики тикают»
Во-первых, это даже неприлично – напоминать даме о возрасте и призывать к тому, до чего она, может быть, еще не созрела в психологическом плане. А рождение детей, согласитесь, это очень ответственный момент, к которому необходимо готовиться, взвешивая все за и против (если, конечно, речь не идет о «случайной» беременности, когда уже остается принять этот факт, вне зависимости от того, готовы ли вы к этому морально или нет). А во-вторых, в силу физиологических особенностей или проблем со здоровьем, женщина может просто не иметь такую возможность и напоминать ей лишний раз об этом просто непростительно с вашей стороны. Бывает еще вариант, что ваша одинокая подруга, возможно, и была бы рада родить ребенка, вот только, увы, на горизонте не то, что нет достойных, а вообще нет кавалеров. И как ей тогда быть в этом случае? А вы своими нетактичными вопросами еще больше подливаете масла в огонь, обрекая ее на страдания.
«А когда у тебя свадьба? Что-то ты отстаешь от графика»
Даже если вы в свое время давали друг другу обещания, что выйдете замуж в один день и практически одновременно подарите своим мужьям наследников, это не значит, что ваша подруга должна во что бы то ни стало воплотить это в жизнь. Возможно, вам повезло больше, и вы встретили «того самого» мужчину, с которым хотели бы состариться вместе, а вот она поняла, что пока не хочет связывать себя узами брака и с головой ударилась в карьеру. Ведь не все одинокие люди мечтают о семейной жизни, и это факт. Или, опять же, может быть и рада она бы последовать вашему примеру, вот только рядом с ней нет того достойного кандидата, которого можно было бы рассматривать на роль мужа. А те, что есть – сгодятся только на необременительные романы, не больше. И даже если, о чудо, у вашей подруги завязались серьезные отношения, не стоит ставить ее в неловкое положение дотошными вопросами, относительно замужества. Все будет, когда придет время, поверьте.
«Ты рассталась с очередным ухажером? Нам так жаль, что у вас ничего не сложилось»
Если вы вдруг в компании семейных пар ненароком обмолвитесь, что ваш очередной роман потерпел фиаско и теперь вы хотите отдохнуть от отношений и посвятить это время себе, то вы рискуете наткнуться на сочувствующие взгляды и слова утешения, словно вы только что признались в том, что у вас возникли какие-то серьезные проблемы (со здоровьем, с финансами и так далее). Единственный выход – не огрызаться в ответ на эту необоснованную жалось и максимально спокойно объяснить друзьям, что ваш человек обязательно найдется, а пока вы займетесь реализацией своих планов. Верим, что излишняя жалость иногда раздражает, но ваши близкие за вас действительно переживают, поэтому постарайтесь сразу же расставить все точки над i, чтобы в дальнейшем избежать подобных вопросов.
Фото: vostock-photo/shutterstock
«У тебя слишком много свободного времени, нужно что-то с этим делать»
Большинство дам, выйдя замуж и родив ребенка, начинают пилить своих одиноких подруг за то, что у тех слишком свободного времени, которое они тратят впустую. На самом же деле, вместо того, чтобы посвящать каждую свободную минуту мужу и детям, дамы, необремененные семейными узами, с не меньшей пользой проводят свое время, имея при этом свободу выбора. «Хочу – халву ем, хочу – пряники», - как говорила героиня культового фильма «Девчата». Они могут свободно распоряжаться своим временем, живя в свое удовольствие. И в этом нет ничего плохого. Вспомните, как вы проводили свой досуг до свадьбы и поменьше задавайте неуместных вопросов.
«Используй свое одиночество с пользой. Например, займись своим преображением»
Данный пункт вытекает из предыдущего. Почему большинство людей думают, что если женщина пока еще не дошла до ЗАГСА, то ей срочно нужно что-то изменить в себе, начиная с прически и заканчивая посещения каких-нибудь развивающих курсов. На самом деле, дама может что-то изменить в себе, но лишь в том случае, если решит, что ей так будет комфортно. А не потому, что ей срочно нужно найти мужчину и для этого стоит изображать из себя ту, кем она не является. В данном случае следует просто вежливо поблагодарить за заботу о собственной персоне и уверить, что вы непременно станете еще больше времени уделять себе любимой (но, разумеется, станете поступать так, как считаете нужным).
«Давай мы познакомим тебя с классным парнем? Почему бы тебе просто не сходить с ним на свидание?»
Даже если вы задаете эти вопросы из лучших побуждений, вы можете ненароком обидеть свою одинокую подругу. К тому же, она не настолько не уверена в собственной привлекательности, чтобы соглашаться на свидания вслепую. Даже если у нее нет времени на новые знакомства, она с успехом может воспользоваться специальными приложениями, которые как раз и рассчитаны на тех людей, у которых нет свободных минут на пустые разговоры и бесперспективные отношения. А в формате виртуального общения можно узнать человека прежде, чем отправляться с ним на свидания. И да, знакомства на работе тоже никто не отменял, поэтому наверняка ваша подруга справиться самостоятельно. Если, конечно, у вас не завалялись контакты обеспеченного красавца, напоминающего Брэда Питта в молодости, который мечтает встретить достойную девушку и создать с ней семью.
Фото: vostock-photo/shutterstock
«Не переживай, рано или поздно ты найдешь свою вторую половинку. Все находят»
Во-первых, с чего вы взяли, что одинокая дама переживает? Может, как раз, она только что вырвалась из болезненных отношений и начала жить в свое удовольствие. Или она просто наслаждается жизнью, не зацикливаясь на том, что все подруги давно замужем, а она так и не встретила своего принца. А во-вторых, даже если это действительно так, то вам не стоит заострять на этом внимание, заставляя человека переживать не самые лучшие минуты в своей жизни. Ведь это может лишь вам казаться, что вы задаете вполне безобидные вопросы, а окружающие могут воспринять это иначе. Поэтому просто переключитесь на какую-нибудь нейтральную тему, не затрагивающую отношения.
«Ты не хочешь замуж? Почему? Все хотят»
Еще одно заблуждение «женатиков», которое очень раздражает тех, кто пока еще не состоит в серьезных отношениях. Возможно, подобным образом пары пытаются успокоить себя, проговорив, что да, семья – это здорово. Вот только у свободных женщин может быть иная точка зрения. И чтобы не спровоцировать конфликт или обиду, просто постарайтесь не разбрасываться подобными утверждениями. Ведь выходить замуж человеку или жить в свое удовольствие – решать точно не вам.
«Теперь понятно, почему тебя все бросают! С таким характером ты никогда не встретишь мужчину»
А вот это уже даже невежливо – указывать даме на ее недостатки. Даже если она обладает непростым характером, это не повод обвинять ее в том, что у нее пока еще не сложилась личная жизнь. Над отношениями должны работать оба партнера, в противном случае у них ничего не получится. Что делать одинокой женщине в таком случае? Просто попросить друзей не заострять внимание на ее недостатках, а заодно перестать обсуждать ее личную жизнь. Ведь в мире столько интересных тем, помимо той, почему она до сих пор не нашла того счастливчика, с которым можно было бы тут же оправиться в ЗАГС. Обратите все в шутку и спросите, все ли ваших друзей устраивает в их вторых половинках? Пусть и они поищут какие-то изъяны (или напротив, одни достоинства) в своих супругах.
Текст: Юлия Кальницкая
Фото: vostock-photo/shutterstock
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!