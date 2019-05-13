logo
logo
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

9 дежурных фраз, с помощью которых вы обманываете своих коллег (и начальство)

Психологи уверены, что даже если вы уверены, что ведете себя честно по отношению к своим коллегам или начальству, все равно есть нечто такое, о чем вы предпочтете либо умолчать, либо приукрасите факты. Социологи подтверждают, что согласно недавним исследованиям, многие офисные сотрудники, вынужденные проводить много времени в компании одних и тех же людей, рассказывают неправду о себе или других как минимум два-три раза в день. При этом они не видят ничего плохого в том, что вводят в заблуждение окружающих, считая, что лишь таким образом можно выстроить доверительные отношения с другими людьми и продвинуться по службе. Passion.ru составил список основных фраз, которые вы, сами того не замечая, регулярно произносите на работе.

«Из-за сумасшедших пробок я опоздала на работу»

Это, пожалуй, одна из самых популярных фраз, которую произносят сотрудники, живущие в крупных городах. Ведь даже если они проспали или в первой половине дня занимались решением своих личных вопросов, то они никогда в этом не признаются, списывая все на то, что «полдня простояли в пробке». Нет, безусловно, в современных мегаполисах, где новые кварталы вырастают как грибы после дождя, людям действительно сложно рассчитать время, которое они потратят на дорогу. Но, когда в очередной раз будете сетовать на то, что слишком долго выезжали из своего ЖК, а потом еще потеряли время на МКАДе, не забудьте о том, что ваш начальник может просто открыть специальное приложение и проверить, действительно ли в это время на указанном вами участке дороги были проблемы или вы просто все это выдумали.

«Я неважно себя чувствую, останусь дома сегодня, пожалуй»

Согласно социологическим опросам, многие сотрудники периодически устраивают себе дополнительный выходной (а то и не один), прикрываясь тем, что они внезапно почувствовали себя плохо и поэтому не могут доехать до офиса. Никто не заставляет вас геройствовать и если вы на самом деле почувствовали недомогание, то непременно обращайтесь к врачу, а не занимайтесь самолечением в надежде, что проблема решится сама собой. Со здоровьем шутки плохи и это знает каждый человек, однако если вы регулярно придумываете себе все новые и новые диагнозы, а затем приносите «липовые» больничные листы, то не ждите хорошего отношения со стороны начальства.

«Вы прекрасный руководитель/специалист»

Это уже даже не лесть, а откровенное подхалимство, к которому прибегает большая часть сотрудников, мечтающих наладить отношение со своим непосредственным начальником. Нет, возможно, вам повезло и ваш шеф действительно настоящий профессионал и редкой души человек, но практика показывает, что это бывает не так часто, как хотелось бы. Психологи рекомендуют не забывать, что лицемерие не поможет вам продвинуться по службе и решить какие-то свои проблемы. Ведь чтобы завоевать доверие, необходимо найти в человеке какие-то качества, которые вас по-настоящему восхищают, и стараться развить их в себе.

Фото: vostock-photo/shutterstock

«Эту гениальную идею придумала и реализовала я»

Большинство сотрудников регулярно приписывают себе чужие заслуги, не видя в этом ничего плохого. И пока они «набивают» себе цену и очень быстро продвигаются по карьерной лестнице, более гениальные (но скромные) коллеги вынуждены заниматься малобюджетными и малоперспективными проектами. А вот психологи рекомендуют не бояться признать свое поражение в случае, если вдруг у вас что-то не получилось и использовать свои ошибки для того, чтобы совершенствовать свои профессиональные (и личные) качества. Помните, на это способны лишь сильные личности, поэтому ваш шеф наверняка по достоинству оценит вашу честность и стремление развиваться и становиться лучшей версией себя.

«У меня уйма работы, я ничего не успеваю»

Наверняка вы тоже периодически произносите эту фразу, когда хотите продемонстрировать окружающим (и боссу в первую очередь), что у вас такой завал, что дополнительные обязанности вы просто не потянете. Да и для того, чтобы другие сотрудники сжалились над вами и взяли бы часть вашей работы на себя. Тем самым вы избавляетесь от тех обязанностей, которые доставляют вам неудобство, и убеждаете шефа в том, что на вас завязано очень многое, поэтому вы являетесь ценным кадром. Хотя по сути, вы лишь хотели высвободить немного времени, успеть заняться и своими делами.

«Я точно сделала, что вы просили! Я уверена!»

Большинство сотрудников пытаются подобным образом оправдать свою забывчивость и до последнего настаивают на том, что они действительно выполнили поручение, но вот результат где-то затерялся. Просто помните о том, что в жизни бывает всякое и вот это ваше оправдание звучит так же нелепо, как и попытки «забыть» или «потерять» дневник в школе. Все люди взрослые, поэтому не пытайтесь выставить окружающих идиотами, иначе однажды вам это припомнят, будьте уверены.

Фото: vostock-photo/shutterstock

«Я работаю здесь не потому, что мне хорошо платят»

Наверняка вашему руководству будет приятно услышать, что вы приводите все свое свободно врем на работе не потому, что ожидаете получить дополнительный бонус в конце месяца, но и потому, что вас действительно волнует судьба компании и ее процветание. Хотя, будем честны, в первую очередь вас как раз интересует стабильная заработная плата и другие привилегии, которые можно получить в той или иной организации. К тому же, как уверяют психологи, обычно эту фразу произносят мало зарабатывающие люди, которые никак не могут реализовать свои амбиции. Хотя, на самом деле, эксперты советуют не обесценивать свой труд и чаще напоминать своему боссу о том, что вы были бы не против продвинуться и по «финансовой» лестнице тоже.

«Мне будет интересно пообщаться с вами в нерабочее время»

Вспомните, сколько раз вы договаривались с коллегами, что непременно встретитесь в неформальной обстановке, сходите куда-нибудь вместе или даже устроите командный выезд на природу. Но по большому счету такие обещания так и остаются нереализованными (совместный корпоративный выход не считается). Бывает, конечно, что некоторые коллеги поддерживают общение даже после того, как находят другое место работы, но такие случаи, скорее, лишь исключение из правил. Обычно люди, активно поддерживающие видимость дружбы вне офисных стен, постепенно отдаляются и в конце концов просто перестают общаться.

«Ты настоящий друг»

Какие бы теплые, возможно, даже дружеские, отношения не связывали вас с вашими коллегами, вряд ли вы действительно считаете их своими настоящими друзьями. Вы вынуждены вести себя вежливо, смеяться даже над глупыми шутками, поддерживать командный дух и даже в случае необходимости прикрывать другого сотрудника, но все это лишь для того, чтобы не отставать от коллектива и продемонстрировать свою заинтересованность в процессах. Однако, психологи рекомендуют все же не переходить границы и не опускаться до откровенной лести. Будьте вежливыми и позитивными – этого вполне достаточно.

Текст: Юлия Кальницкая

Фото: vostock-photo/shutterstock

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!

Еще по теме
Загрузка...
Популярное
Загрузка...
Выбор редакции
Загрузка...
Гороскоп
Загрузка...
Обсуждаемое
«Никто не вправе мне указывать»: Анна Нетребко в соцсети ответила на критику подписчиков
«Почему она молчит?»: Алсу впервые вышла в свет после скандала на детском «Голосе»
Огромный живот и пигментные пятна: в Сети обсуждают изменившуюся фигуру Меган Маркл
«Я не терпила»: Настасья Самбурская устроила скандал в театре на почве своего увольнения
«Почему я не худею»: самые распространенные ошибки, которые мешают вам сбросить вес
«Рядом жена»: Максим Галкин показал, как отдыхает с Аллой Пугачевой