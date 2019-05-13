9 дежурных фраз, с помощью которых вы обманываете своих коллег (и начальство)

«Из-за сумасшедших пробок я опоздала на работу»

Это, пожалуй, одна из самых популярных фраз, которую произносят сотрудники, живущие в крупных городах. Ведь даже если они проспали или в первой половине дня занимались решением своих личных вопросов, то они никогда в этом не признаются, списывая все на то, что «полдня простояли в пробке». Нет, безусловно, в современных мегаполисах, где новые кварталы вырастают как грибы после дождя, людям действительно сложно рассчитать время, которое они потратят на дорогу. Но, когда в очередной раз будете сетовать на то, что слишком долго выезжали из своего ЖК, а потом еще потеряли время на МКАДе, не забудьте о том, что ваш начальник может просто открыть специальное приложение и проверить, действительно ли в это время на указанном вами участке дороги были проблемы или вы просто все это выдумали.

«Я неважно себя чувствую, останусь дома сегодня, пожалуй»

Согласно социологическим опросам, многие сотрудники периодически устраивают себе дополнительный выходной (а то и не один), прикрываясь тем, что они внезапно почувствовали себя плохо и поэтому не могут доехать до офиса. Никто не заставляет вас геройствовать и если вы на самом деле почувствовали недомогание, то непременно обращайтесь к врачу, а не занимайтесь самолечением в надежде, что проблема решится сама собой. Со здоровьем шутки плохи и это знает каждый человек, однако если вы регулярно придумываете себе все новые и новые диагнозы, а затем приносите «липовые» больничные листы, то не ждите хорошего отношения со стороны начальства.

«Вы прекрасный руководитель/специалист»

Это уже даже не лесть, а откровенное подхалимство, к которому прибегает большая часть сотрудников, мечтающих наладить отношение со своим непосредственным начальником. Нет, возможно, вам повезло и ваш шеф действительно настоящий профессионал и редкой души человек, но практика показывает, что это бывает не так часто, как хотелось бы. Психологи рекомендуют не забывать, что лицемерие не поможет вам продвинуться по службе и решить какие-то свои проблемы. Ведь чтобы завоевать доверие, необходимо найти в человеке какие-то качества, которые вас по-настоящему восхищают, и стараться развить их в себе.