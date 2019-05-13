9 дежурных фраз, с помощью которых вы обманываете своих коллег (и начальство)

«Из-за сумасшедших пробок я опоздала на работу»
Это, пожалуй, одна из самых популярных фраз, которую произносят сотрудники, живущие в крупных городах. Ведь даже если они проспали или в первой половине дня занимались решением своих личных вопросов, то они никогда в этом не признаются, списывая все на то, что «полдня простояли в пробке». Нет, безусловно, в современных мегаполисах, где новые кварталы вырастают как грибы после дождя, людям действительно сложно рассчитать время, которое они потратят на дорогу. Но, когда в очередной раз будете сетовать на то, что слишком долго выезжали из своего ЖК, а потом еще потеряли время на МКАДе, не забудьте о том, что ваш начальник может просто открыть специальное приложение и проверить, действительно ли в это время на указанном вами участке дороги были проблемы или вы просто все это выдумали.
«Я неважно себя чувствую, останусь дома сегодня, пожалуй»
Согласно социологическим опросам, многие сотрудники периодически устраивают себе дополнительный выходной (а то и не один), прикрываясь тем, что они внезапно почувствовали себя плохо и поэтому не могут доехать до офиса. Никто не заставляет вас геройствовать и если вы на самом деле почувствовали недомогание, то непременно обращайтесь к врачу, а не занимайтесь самолечением в надежде, что проблема решится сама собой. Со здоровьем шутки плохи и это знает каждый человек, однако если вы регулярно придумываете себе все новые и новые диагнозы, а затем приносите «липовые» больничные листы, то не ждите хорошего отношения со стороны начальства.
«Вы прекрасный руководитель/специалист»
Это уже даже не лесть, а откровенное подхалимство, к которому прибегает большая часть сотрудников, мечтающих наладить отношение со своим непосредственным начальником. Нет, возможно, вам повезло и ваш шеф действительно настоящий профессионал и редкой души человек, но практика показывает, что это бывает не так часто, как хотелось бы. Психологи рекомендуют не забывать, что лицемерие не поможет вам продвинуться по службе и решить какие-то свои проблемы. Ведь чтобы завоевать доверие, необходимо найти в человеке какие-то качества, которые вас по-настоящему восхищают, и стараться развить их в себе.
Фото: vostock-photo/shutterstock
«Эту гениальную идею придумала и реализовала я»
Большинство сотрудников регулярно приписывают себе чужие заслуги, не видя в этом ничего плохого. И пока они «набивают» себе цену и очень быстро продвигаются по карьерной лестнице, более гениальные (но скромные) коллеги вынуждены заниматься малобюджетными и малоперспективными проектами. А вот психологи рекомендуют не бояться признать свое поражение в случае, если вдруг у вас что-то не получилось и использовать свои ошибки для того, чтобы совершенствовать свои профессиональные (и личные) качества. Помните, на это способны лишь сильные личности, поэтому ваш шеф наверняка по достоинству оценит вашу честность и стремление развиваться и становиться лучшей версией себя.
«У меня уйма работы, я ничего не успеваю»
Наверняка вы тоже периодически произносите эту фразу, когда хотите продемонстрировать окружающим (и боссу в первую очередь), что у вас такой завал, что дополнительные обязанности вы просто не потянете. Да и для того, чтобы другие сотрудники сжалились над вами и взяли бы часть вашей работы на себя. Тем самым вы избавляетесь от тех обязанностей, которые доставляют вам неудобство, и убеждаете шефа в том, что на вас завязано очень многое, поэтому вы являетесь ценным кадром. Хотя по сути, вы лишь хотели высвободить немного времени, успеть заняться и своими делами.
«Я точно сделала, что вы просили! Я уверена!»
Большинство сотрудников пытаются подобным образом оправдать свою забывчивость и до последнего настаивают на том, что они действительно выполнили поручение, но вот результат где-то затерялся. Просто помните о том, что в жизни бывает всякое и вот это ваше оправдание звучит так же нелепо, как и попытки «забыть» или «потерять» дневник в школе. Все люди взрослые, поэтому не пытайтесь выставить окружающих идиотами, иначе однажды вам это припомнят, будьте уверены.
Фото: vostock-photo/shutterstock
«Я работаю здесь не потому, что мне хорошо платят»
Наверняка вашему руководству будет приятно услышать, что вы приводите все свое свободно врем на работе не потому, что ожидаете получить дополнительный бонус в конце месяца, но и потому, что вас действительно волнует судьба компании и ее процветание. Хотя, будем честны, в первую очередь вас как раз интересует стабильная заработная плата и другие привилегии, которые можно получить в той или иной организации. К тому же, как уверяют психологи, обычно эту фразу произносят мало зарабатывающие люди, которые никак не могут реализовать свои амбиции. Хотя, на самом деле, эксперты советуют не обесценивать свой труд и чаще напоминать своему боссу о том, что вы были бы не против продвинуться и по «финансовой» лестнице тоже.
«Мне будет интересно пообщаться с вами в нерабочее время»
Вспомните, сколько раз вы договаривались с коллегами, что непременно встретитесь в неформальной обстановке, сходите куда-нибудь вместе или даже устроите командный выезд на природу. Но по большому счету такие обещания так и остаются нереализованными (совместный корпоративный выход не считается). Бывает, конечно, что некоторые коллеги поддерживают общение даже после того, как находят другое место работы, но такие случаи, скорее, лишь исключение из правил. Обычно люди, активно поддерживающие видимость дружбы вне офисных стен, постепенно отдаляются и в конце концов просто перестают общаться.
«Ты настоящий друг»
Какие бы теплые, возможно, даже дружеские, отношения не связывали вас с вашими коллегами, вряд ли вы действительно считаете их своими настоящими друзьями. Вы вынуждены вести себя вежливо, смеяться даже над глупыми шутками, поддерживать командный дух и даже в случае необходимости прикрывать другого сотрудника, но все это лишь для того, чтобы не отставать от коллектива и продемонстрировать свою заинтересованность в процессах. Однако, психологи рекомендуют все же не переходить границы и не опускаться до откровенной лести. Будьте вежливыми и позитивными – этого вполне достаточно.
Текст: Юлия Кальницкая
Фото: vostock-photo/shutterstock
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