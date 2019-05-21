9 бессмысленных оправданий, которые мешают вам в достижении целей

«Мое время еще не пришло»
Если так рассуждать, то оно не придет никогда, ведь у вас постоянно будут находиться все новые неотложные дела и в конце концов вы с грустью отметите тот факт, что время уже упущено, а вы так и не смогли сделать что-то по-настоящему стоящее в этой жизни. Возможно, пока вы обдумываете и взвешиваете свои силы, кто-то другой, более расторопный и смелый, воплотит вашу идею, а вы со стороны будете наблюдать за его успехом. Чтобы не остаться за бортом жизни, научитесь действовать здесь и сейчас, а не откладывать все в долгий ящик до лучших времен. Ведь если вы сами не позаботитесь о своем будущем, эти лучшие времена так и не наступят. И вам останется лишь довольствоваться тем, что у вас есть на данный момент.
«У меня недостаточно знаний для этого»
В наше время существует достаточное количество профессиональных курсов и мастер-классов, благодаря которым можно прокачать свое мастерство, либо обучиться чему-то новому. И если вы понимаете, что ваших знаний недостаточно для того, чтобы реализовать успешный проект, то не бойтесь снова «сесть за парту» и подтянуть свои знания. Ведь это в любом случае пойдет вам на пользу: вы не только станете лучше разбираться в тех или иных вопросах, но и сможете контролировать весь процесс, а заодно познакомитесь с людьми, интересующихся той же темой, что и вы. И кто знает, возможно благодаря именно этим новым знакомствам вы сможете воплотить свою задумку в жизнь гораздо быстрее.
«У меня так много дел, что я ничего не успеваю»
Это свидетельствует о том, что вы не умеете правильно расставлять приоритеты и вместо того, чтобы сосредоточиться на действительно важных делах, тратите свое время на всякую ерунду. Психологи рекомендуют проанализировать, чем вы занимаетесь в течении дня, что из этого было по-настоящему важным и значимым, а без чего вы вполне бы смогли обойтись. Таким образом вы сможете грамотно распределить свое время и найдете возможность для реализации своих идей. Кроме того, иногда имеет смысл чем-то пожертвовать (своими увлечениями, работой, встречами и так далее) сегодня, чтобы завтра уже наслаждаться плодами своих трудов и наслаждаться финансовой (в том числе) свободой.
Фото: vostock-photo/shutterstock
«Я уже один раз попробовала и ничего не получилось»
Иногда для успешного результата мало одного раза, необходимо пробовать еще и еще, пока не добьетесь того, что, собственно, вы и хотели получить на выходе. Психологи напоминают, что очень важно уметь не останавливаться на полпути и неудачи расценивать как шанс все изменить и начать сначала. Многие успешные люди признаются, что они принимали не менее 500-1000 попыток, прежде, чем достигли желаемого. А если вы привыкли сдаваться после первой же неудачи, то не удивительно, что все ваши попытки изменить свою жизнь остаются тщетными. «Никогда не сдавайтесь» – именно этот девиз, по мнению психологов, и приведет вас к успеху.
«Я так устала сегодня, что отложу все дела на другой день»
«Я подумаю об этом завтра» - любимая фраза Скарлетт О`Хара, привыкшей откладывать решение важных вопросов на самый последний момент. Чтобы оптимизировать процесс и успевать закончить как можно больше дел за короткий период, приучите себя к тому, что сначала вы беретесь за срочные и сложные проекты, постепенно переходя к менее трудоемким вопросам. Это поможет вам сэкономить силы, время и нервы, и не бросить все на полпути. К тому же, не забывайте о том, что пока вы откладываете реализацию своих идей в долгий ящик, в вашей жизни так и останется все по-прежнему (в отличие от тех людей, которые не поленились и приложили максимум усилий для того, чтобы изменить свою жизнь в лучшую сторону).
«Мне кажется, что окружающим не понравится моя затея»
Психологи напоминают, что не стоит оглядываться на других и думать о том, понравится ли им ваша идея или они сочтут ее бредовой. Возможно, они просто не доросли до того, что через каких-то пару лет станет вполне обыденным и повсеместным. Многие великие люди опережают свое время и реализуют нечто такое, что сначала не находит одобрения и понимания у окружающих, но впоследствии становится чем-то незаменимым. А если вы постоянно будете ждать одобрения от других людей и думать о том, раскритикуют ли они вашу затею, а заодно и вас, или воспримут ее вполне нейтрально, то никогда не достигните своих целей и не осуществите свои мечты. Делайте в первую очередь то, что приносит удовольствие и вдохновляет вас на новые свершения.
Фото: vostock-photo/shutterstock
«Я не знаю, с чего начать»
Неизвестность, конечно, пугает, но вместо того, чтобы махнуть рукой на свою идею, так и не попробовав ее реализовать, лучше проконсультироваться с людьми, которые добились успеха в чем-то подобном, либо попробовать самостоятельно докопаться до истины. Поверьте, что многих изобретений бы просто не было, если бы в свое время эти гениальные люди испугались, так и не попробовав что-то сделать.
«Я боюсь пробовать что-то новое, подожду, пока на это решится кто-то другой»
Если вам в голову пришла гениальная идея, которую до вас пока еще никто не реализовал, то зачем откладывать и ждать, пока на ее воплощение решится кто-то другой? Очень многие люди, побоявшись начать что-то новое, потом кусали локти и ругали себя за излишнюю осторожность. Ведь если бы они тогда не струсили, то могли бы купаться в лучах славы и получать неплохую прибыль, вместо того, чтобы с завистью наблюдать за смельчаками, реализовавшими, возможно, мечту всей их жизни.
«Моих связей недостаточно, чтобы это реализовать»
Безусловно, связи в наше время решают очень многое, но отнюдь не все. Ведь только упорные люди, доверяющие своей интуиции и не стесняющиеся идти против системы, достигают впечатляющих результатов. Даже, если изначально их никто не поддерживал, лишь активно критикуя саму затею и способы ее реализации. Это потом уже, в случае победы, вы можете обзавестись нужными связями, с помощью которых будет гораздо легче воплощать свои идеи в жизнь. А в самом начале пути вам придется в большей степени рассчитывать на себя и умение убеждать окружающих в своей правоте. Не опускайте руки и тогда все получится.
Текст: Юлия Кальницкая
Фото: vostock-photo/shutterstock
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