9 бессмысленных оправданий, которые мешают вам в достижении целей

«Мое время еще не пришло»

Если так рассуждать, то оно не придет никогда, ведь у вас постоянно будут находиться все новые неотложные дела и в конце концов вы с грустью отметите тот факт, что время уже упущено, а вы так и не смогли сделать что-то по-настоящему стоящее в этой жизни. Возможно, пока вы обдумываете и взвешиваете свои силы, кто-то другой, более расторопный и смелый, воплотит вашу идею, а вы со стороны будете наблюдать за его успехом. Чтобы не остаться за бортом жизни, научитесь действовать здесь и сейчас, а не откладывать все в долгий ящик до лучших времен. Ведь если вы сами не позаботитесь о своем будущем, эти лучшие времена так и не наступят. И вам останется лишь довольствоваться тем, что у вас есть на данный момент.

«У меня недостаточно знаний для этого»

В наше время существует достаточное количество профессиональных курсов и мастер-классов, благодаря которым можно прокачать свое мастерство, либо обучиться чему-то новому. И если вы понимаете, что ваших знаний недостаточно для того, чтобы реализовать успешный проект, то не бойтесь снова «сесть за парту» и подтянуть свои знания. Ведь это в любом случае пойдет вам на пользу: вы не только станете лучше разбираться в тех или иных вопросах, но и сможете контролировать весь процесс, а заодно познакомитесь с людьми, интересующихся той же темой, что и вы. И кто знает, возможно благодаря именно этим новым знакомствам вы сможете воплотить свою задумку в жизнь гораздо быстрее.

«У меня так много дел, что я ничего не успеваю»

Это свидетельствует о том, что вы не умеете правильно расставлять приоритеты и вместо того, чтобы сосредоточиться на действительно важных делах, тратите свое время на всякую ерунду. Психологи рекомендуют проанализировать, чем вы занимаетесь в течении дня, что из этого было по-настоящему важным и значимым, а без чего вы вполне бы смогли обойтись. Таким образом вы сможете грамотно распределить свое время и найдете возможность для реализации своих идей. Кроме того, иногда имеет смысл чем-то пожертвовать (своими увлечениями, работой, встречами и так далее) сегодня, чтобы завтра уже наслаждаться плодами своих трудов и наслаждаться финансовой (в том числе) свободой.