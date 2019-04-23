8 жизненных установок действительно богатых женщин, которые пригодятся и вам

Получать удовольствие от работы

Помните фразу, что если найти занятие по душе, то вам не придется работать ни дня? И это правда. Ведь никакая зарплата не сможет удержать вас на рабочем месте, если вам там невыносимо находиться (не говоря уже о надлежащем исполнении своих служебных обязанностей). Но зато если вам по-настоящему нравится то, чем вы занимаетесь, тогда у вас будут гореть глаза и появляться креативные идеи, способные принести огромную пользу компании и вам, в качестве бонусов, премии или продвижении по службе. Прислушайтесь к себе и подумайте, чем бы вам было интересно заниматься и в какой области можно было бы найти применение вашим талантам и способностям. И уже исходя из этого выбирайте ту профессию, которая сможет сделать вас счастливой.

Придумать идею, которая будет приносить дополнительный доход

Если, например, у вас есть какое-нибудь хобби, то почему бы вам не начать получать с него дополнительную прибыль? Успешные дамы именно так и поступают. Например, вы открыли в себе способность создавать умопомрачительные торты, так почему бы вам не рассказать об этом людям? Заведите странички в социальных сетях и размещайте там свои шедевры, чтобы желающие могли не только полюбоваться, но и приобрести что-то интересное.

Инвестировать финансы во что-то стоящее

Деньги должны работать и это действительно так. Богатые дамы знают, что есть так называемый «пассивный заработок», когда денежные средства кладут в банк под проценты или инвестируют в выгодные проекты. Можно, например, попробовать вложиться и в какой-нибудь стартап, если, конечно, он будет выгодно отличаться от остальных подобных, представленных сегодня на рынке в большом количестве. Если же вы пока сомневаетесь в своих аналитических способностях и не знаете, куда можно вложить свои деньги, чтобы вообще не остаться без них, можете обратиться за советами к тем же финансистам или воспользоваться специальными приложениями, которые помогут разобраться в данном вопросе.