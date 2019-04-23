8 жизненных установок действительно богатых женщин, которые пригодятся и вам

Получать удовольствие от работы
Помните фразу, что если найти занятие по душе, то вам не придется работать ни дня? И это правда. Ведь никакая зарплата не сможет удержать вас на рабочем месте, если вам там невыносимо находиться (не говоря уже о надлежащем исполнении своих служебных обязанностей). Но зато если вам по-настоящему нравится то, чем вы занимаетесь, тогда у вас будут гореть глаза и появляться креативные идеи, способные принести огромную пользу компании и вам, в качестве бонусов, премии или продвижении по службе. Прислушайтесь к себе и подумайте, чем бы вам было интересно заниматься и в какой области можно было бы найти применение вашим талантам и способностям. И уже исходя из этого выбирайте ту профессию, которая сможет сделать вас счастливой.
Придумать идею, которая будет приносить дополнительный доход
Если, например, у вас есть какое-нибудь хобби, то почему бы вам не начать получать с него дополнительную прибыль? Успешные дамы именно так и поступают. Например, вы открыли в себе способность создавать умопомрачительные торты, так почему бы вам не рассказать об этом людям? Заведите странички в социальных сетях и размещайте там свои шедевры, чтобы желающие могли не только полюбоваться, но и приобрести что-то интересное.
Инвестировать финансы во что-то стоящее
Деньги должны работать и это действительно так. Богатые дамы знают, что есть так называемый «пассивный заработок», когда денежные средства кладут в банк под проценты или инвестируют в выгодные проекты. Можно, например, попробовать вложиться и в какой-нибудь стартап, если, конечно, он будет выгодно отличаться от остальных подобных, представленных сегодня на рынке в большом количестве. Если же вы пока сомневаетесь в своих аналитических способностях и не знаете, куда можно вложить свои деньги, чтобы вообще не остаться без них, можете обратиться за советами к тем же финансистам или воспользоваться специальными приложениями, которые помогут разобраться в данном вопросе.
Фото: vostock-photo/shutterstock
Регулярно избавляться от ненужного
Приучите себя к тому, что регулярно будете отбирать те вещи, которыми не пользуетесь (наряды или технику, не важно) и избавляться от них. Только не выбрасывать в мусорку (если они не потеряли свой товарный вид, конечно), а продавать на специализированных сайтах. Так вы и место в своей квартире освободите, и заработаете дополнительные средства. Пусть весьма скромные, но все же.
Побороть страх отсутствия денег
Богатые дамы не боятся остаться без денег. И вовсе не потому, что насколько уверены в своих финансовых потоках, а потому, что даже в случае возникновения непредвиденных обстоятельств (банкротства, ЧП, природных катаклизмов и так далее), всегда смогут заработать деньги и поправить свое материальное положение. А психологическая установка в виде необходимости регулярно откладывать ту или иную сумму может сработать против вас, например, мозг перестанет генерить идеи, как (и где) можно заработать дополнительные средства, если вы приучите его к режиму накопления. Вместо того, чтобы откладывать себе заначку, лучше эти средства вкладывайте во что-то, действительно стоящее и получайте прибыль. Финансисты напоминают, что деньги должны работать, а не «лежать под подушкой».
Не связываться с кредитами и проявлять адекватную скупость
Одно правило, которое вам точно следует перенять у женщин, знающих цену деньгам, - не ввязываться в кредитные истории и проявлять адекватную скупость. Что касается кредитов/кредитных карт, то, просто запомните, что выгодных условий для заемщиков быть просто не может. Беспроцентные выплаты, низкие ставки, долгий срок погашения кредита – это все работает лишь на руку банкам и кредитным организациям, но только не вам. Поэтому, если уж вам срочно понадобились деньги, то лучше обратитесь к друзьям или родственникам, к шефу, в конце концов, но только не берите на себя кредитные обязательства. Если говорить о «скупости», то женщины, чей уровень дохода неприлично высок, ни за что не станут переплачивать (даже по мелочам). Это, конечно, не значит, что она станет носиться по городу в поисках автозаправки, где цена бензина намного ниже или пройдет несколько лишних кварталов, лишь бы совершить выгодные покупки или заказать ужин по акции. Но она будет рассматривать наиболее выгодные для себя варианты и ни за что не станет просто так сорить деньгами.
Фото: vostock-photo/shutterstock
Не забывать про кэшбэк
Сегодня многие банки предлагают выгодные условия: действительно хороший кэшбэк и высокие проценты на остаток, благодаря чему можно ежемесячно получать до нескольких тысяч, но при условии, что вы регулярно пользуетесь этой картой. Поэтому если вы несколько лет пользуетесь одной и той же картой и раздумываете, менять ли ее или нет, посчитайте (хотя бы примерно), какой кэшбэк вы уже могли бы получить, если бы вам была доступна эта опция. Достаточно обратиться в свой банк и узнать все подробности.
Вспомнить про налоговый вычет
И хотя СМИ регулярно выдают информацию о том, что такое налоговый вычет и как его можно получить, большинство дам просто игнорируют этот факт и теряют немалые суммы. А вот обеспеченные женщины, умеющие считать деньги, ни за что не упустят возможность вернуть свою часть кровно заработанных от покупки квартиры или автомобиля, оплаты обучения или дорогостоящей операции/лекарств. Однако прежде чем получить прибыль, необходимо внимательно изучить данный момент и подготовить соответствующие документы (об этом, например, подробно расписано на сайте налоговой службы).
Текст: Юлия Кальницкая
Фото: vostock-photo/shutterstock
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