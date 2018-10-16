8 женских профессий, от которых большинство мужчин без ума

Что может пленить мужчин сильнее девичьей красоты? Только небо, семь футов под крылом и ощущение полной свободы. А если все же сюда добавить симпатичную стюардессу? Тогда получится весьма соблазнительный коктейль, который способен взбодрить абсолютно любого представителя сильного пола. Сексологи утверждают, что во время стрессовой ситуации (в данном случае во время полета возникает ощущение собственного бессилия и осознание, что твоя жизнь находится в руках другого человека), мужчины подсознательно мечтают взять ситуацию в свои руки и пытаются реализовать это желание во время заигрывания с девушками, отвечающими за безопасность пассажиров.

Горничные/официантки

Симпатичные дамы с подносом в руках или специальной метелкой для пыли, тоже, как оказалось, будоражат воображение мужчин. Они явно знают все укромные места и готовы воплотить в жизнь самые смелые фантазии, навеянные старым добрым кинематографом. Нет, мы не имеем ввиду сейчас те фильмы, которые отмечены знаком «XXX», хотя, впрочем, даже там есть несколько интересных идей, которые помогут разнообразить отношения в паре.

Актрисы

Ох уж эти роковые красавицы, разбившие ни одно мужское сердце. Ведь при слове «актриса» в воображении представителей сильного пола тут же рисуется какая-нибудь длинноногая эффектная девушка с соблазнительными формами, вроде Меган Маркл или Джессики Альбы в ее лучшие годы. Они тут же начинают представлять себя в режиссерском кресле, уверенно раздающими указания той или иной знаменитости. Впрочем, кто знает, может однажды эти фантазии действительно осуществятся и на экране появится очередной киношедевр, который в первые же дни проката соберет полные залы.

Телеведущие