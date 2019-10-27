Не скупиться на комплименты и еще 7 занимательных лайфхаков от психологов, которые выручат вас в любой ситуации
Побольше комплиментов и приятных слов
Хорошее слово, как известно, и кошке приятно, что уж говорить о нас с вами. Психологи напоминают, что если вы хотите расположить к себе человека и получить от него желаемое, то не скупитесь на комплименты и ободряющие слова. Только не переборщите! Это должно быть искренне, а не отдавать откровенной лестью и подхалимством. И чем вежливее и тактичнее вы начнете «раздавать» комплименты, тем более привлекательно вы будете выглядеть в глазах окружающих. Попробуйте начать с чего-то простого, например, похвалите внешний вид или обратите внимание на талант кого-либо. И вы увидите, как собеседник станет более дружелюбным и предупредительным по отношению к вам.
Есть контакт!
Прежде чем «брать быка за рога», попробуйте установить контакт с собеседником. Психологи уверяют, что ничто так не сближает людей, как обладание какой-то общей секретной информацией, которую ни в коем случае нельзя передавать кому-то другому. Поэтому, чтобы расположить к себе человека, поделитесь с ним каким-нибудь секретом (пусть незначительным, но доказывающим, что вы доверяете своему собеседнику, считаете его значимой персоной). Поверьте, что после этого вас не смогут проигнорировать и непременно выполнят вашу просьбу.
Настоящий профессионал своего дела
Данный пункт будет особенно полезен тем, кто хочет аккуратно переложить часть своих обязанностей на коллегу, но так, чтобы у человека не возникла мысль, что его просто используют. Эксперты советуют в таком случае использовать следующий лайфхак – убедить человека в том, что он настоящий профессионал своего дела и никто, кроме него не сможет выполнить поручение. И чем убедительнее вы в этот момент будете, тем скорее вам ответят согласием и сделают то, что вы просите.
Фото: vostock-photo
От симпатии до ненависти один шаг
Наверняка у вас бывали ситуации, когда вы хотели узнать, симпатичны ли человеку или нет. Понятно, что самое разумное – спросить у него напрямую, однако порой бывает сложно пересилить себя и задать этот, казалось бы, простой, вопрос. Эксперты рекомендуют в данном случае поступить так – в разговоре с этим конкретным человеком выделите для себя какое-то словосочетание и приветливо улыбайтесь всякий раз, как только вас собеседник его произнесет. Таким образом сработает психологический прием, и чтобы увидеть вашу улыбку еще раз, человек будет снова и снова произносить это самое выражение. Но это лишь в том случае, если вы действительно симпатичны собеседнику. Иначе вашу реакцию просто проигнорируют, словно ничего и не было. Кроме того, это хороший способ узнать, не изменилось ли к вам отношение этого индивидуума. То есть, если раньше человек реагировал на вас в беседе, явно «отзываясь» на вашу реакцию, а теперь общается просто, без всяких эмоций (или подчеркнуто вежливо), значит, от симпатии не осталось и следа.
Иногда лучше молчать, чем говорить
Возможно вы удивитесь, однако эксперты утверждают, что употребление жевательной резинки не только помогает избавиться от остатков пищи и содержать зубы в чистоте, но и снизить уровень кортизола (гормона стресса) в крови. Данный процесс ассоциируется со спокойствием и безопасностью, поэтому если вы сильно нервничаете перед какой-то важной встречей, то жевачка поможет вам успокоиться и настроиться на нужный лад. Только не переусердствуйте – достаточно нескольких минут, чтобы избавиться от волнения, не навредив при этом организму.
Никогда не поздно обратиться за помощью
Психологи напоминают, что гораздо проще получить поддержку от того, к кому вы уже ранее обращались за помощью. В этом случае человеку будет сложнее вам отказать, и он сделает то, что вам нужно. Но и помощь незнакомых людей тоже не стоит игнорировать. Даже если вам сложно пересилить себя и попросить кого-то о помощи, помните, что в большинстве случаев вам не откажут. Главное, дайте понять, что она вам действительно нужна.
Фото: vostock-photo
Многообразие выбора
Чтобы расположить к себе человека и поторопить его с решением, не ограничивайте его выбор, а предоставьте иллюзию многообразия. Но при этом подготовьте такие варианты, каждый из которых будет вам полезен (в том или ином случае). И тогда, чтобы ваш собеседник не выбрал, вы все равно останетесь в выигрыше (а у человека будет стойкое ощущение значимости и удовлетворение от того, что его не поставили перед фактом, а предоставили возможность выбрать какой-то оптимальный для него вариант). К тому же, в случае фиаско вы всегда сможете напомнить собеседнику, что это был его осознанный выбор, вы предоставляли несколько вариантов, а итоговое решение было уже за ним.
Поиск точек соприкосновения
Ни для кого ни секрет, что чем больше у вас общего с собеседником, тем скорее вы найдете общий язык и точки соприкосновения. Похожие взгляды или привычки способствуют установлению теплых дружеских отношений, взаимной симпатии, которая будет играть вам на руку и поможет достичь желаемого. Эксперты напоминают, что при первом общении, например, не лишним будет «копировать» манеру поведения, жесты, какие-то отдельные слова, как бы вскользь упомянуть о похожих интересах и принципах. Тогда вас автоматически «запишут» в единомышленники и будут вспоминать о вас в первую очередь (чтобы узнать ваше мнение по тому или иному вопросу, чтобы сделать какой-то приятный бонус, продвинуть по службе, предложить крупный проект и так далее).
Фото: vostock-photo
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