Не скупиться на комплименты и еще 7 занимательных лайфхаков от психологов, которые выручат вас в любой ситуации

Побольше комплиментов и приятных слов

Хорошее слово, как известно, и кошке приятно, что уж говорить о нас с вами. Психологи напоминают, что если вы хотите расположить к себе человека и получить от него желаемое, то не скупитесь на комплименты и ободряющие слова. Только не переборщите! Это должно быть искренне, а не отдавать откровенной лестью и подхалимством. И чем вежливее и тактичнее вы начнете «раздавать» комплименты, тем более привлекательно вы будете выглядеть в глазах окружающих. Попробуйте начать с чего-то простого, например, похвалите внешний вид или обратите внимание на талант кого-либо. И вы увидите, как собеседник станет более дружелюбным и предупредительным по отношению к вам.

Есть контакт!

Прежде чем «брать быка за рога», попробуйте установить контакт с собеседником. Психологи уверяют, что ничто так не сближает людей, как обладание какой-то общей секретной информацией, которую ни в коем случае нельзя передавать кому-то другому. Поэтому, чтобы расположить к себе человека, поделитесь с ним каким-нибудь секретом (пусть незначительным, но доказывающим, что вы доверяете своему собеседнику, считаете его значимой персоной). Поверьте, что после этого вас не смогут проигнорировать и непременно выполнят вашу просьбу.

Настоящий профессионал своего дела

Данный пункт будет особенно полезен тем, кто хочет аккуратно переложить часть своих обязанностей на коллегу, но так, чтобы у человека не возникла мысль, что его просто используют. Эксперты советуют в таком случае использовать следующий лайфхак – убедить человека в том, что он настоящий профессионал своего дела и никто, кроме него не сможет выполнить поручение. И чем убедительнее вы в этот момент будете, тем скорее вам ответят согласием и сделают то, что вы просите.