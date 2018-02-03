Если вы заводитесь с пол-оборота, едва переступив порог своего офиса, тогда, возможно, вам стоит задуматься о смене карьеры. Мы составили подборку достойных вакансий, на которых вам не придется переживать и срываться по пустякам.

Арт-директор Обязанности: ответственность за визуальный стиль и изображения в журналах, газетах, на упаковках, а также в кино и телевизионных постановках. Этот творческий сотрудник не мыслит штампами, а каждый день фонтанирует новыми идеями и нестандартными художественными концепциями. Обычно им дают полную свободу действий, поэтому арт-директора обычно не вызываются на ковер, не выслушивают недовольство начальства и не занимаются рутинной работой. Экономист Обязанности: изучение производства и распределения ресурсов, товаров и услуг. Данная профессия подразумевает проведение расчетов, связанных с эффективностью работы компании, и выявление проблем и путей их решения. Поэтому экономисты обычно погружены в свои расчеты, сверку данных и их анализ. Руководство старается не дергать лишний раз таких сотрудников, чтобы они ненароком не допустили ошибку. Иначе придется переделывать многокилометровые таблицы, а это весьма долгий и утомительный процесс. Разработчик ПО для приложений Обязанности: создание, разработка и изменение приложений. Эти люди, кстати, практически в один миг могут стать миллионерами, имея лишь под рукой несколько компьютеров и оригинальную идею. Поэтому, если вы давно хотели создать что-то более интересное, чем Instagram или тому подобное, тогда можете попытать свои шансы. Работа удаленная, поэтому дергать и отвлекать вас точно не будут.

Офтальмолог Обязанности: проверка глаз на проблемы со зрением и заболевания, назначение очков по необходимости. Этот специалист не только лечит различные заболевания глаз, но и формирует целостный подход к уходу за глазами и зрительной системой в целом. Со временем (по мере приобретения опыта) он может заняться частной практикой, открыть собственный офтальмологический кабинет или даже клинику. Ортодонт Обязанности: проверка, диагностика и лечение стоматологических проблем и отклонений в полости, дизайн приборов для перестройки зубов и челюстей. При зубочелюстных нарушениях приходится обращаться к ортодонту, чтобы аппаратными методами восстановить безупречную улыбку. Любые ортодонтические системы достаточно дорогостоящие сами по себе, поэтому работа опытного профессионала не может быть дешевой. Физиотерапевт Обязанности: проведение полноценного объективного анализа состояния пациента, оказывание информационно-консультационной помощи пациентам и врачебному персоналу. Несмотря на то что физиотерапевты относятся к медицинским работникам, они подвергаются гораздо меньшему стрессу, чем те же медсестры или врачи скорой помощи. К тому же у них фиксированный рабочий график (многие специалисты сами определяют, когда и сколько будут работать) и никаких ночных смен. Поэтому они практически никогда не попадают под горячую руку начальства и вполне довольны своей работой.