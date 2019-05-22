8 веских причин, почему вам стоит задуматься о смене места работы прямо сейчас

Отсутствие перспектив и положительных эмоций

Хорошие перспективы и рост заработной платы, соответственно, являются отличной мотивацией для сотрудников. Однако если вы достаточно долго работаете на одном месте, а карьера, равно как и увеличение оклада, вам не светит, то стоит задуматься, готовы ли вы и дальше оставаться «середничком» или лучше найти другую компанию, где ваши профессиональные качества оценят по достоинству и помогут добиться тех целей, о которых вы всегда мечтали. Эксперты напоминают, что ваше будущее зависит исключительно от вас самих и если вы хотите что-то изменить, то не ждите милостей от судьбы, а берите ситуацию в свои руки и ищите те варианты, которые будут полностью вас устраивать.

Постоянна критика и придирки

Здоровая критика помогает развиваться и расти в профессиональном плане. Однако если вы замечаете, что начальство незаслуженно к вам придирается, регулярно ставя в пример менее одаренных сотрудников, то, скорее всего, вас просто не ценят в данной компании и руководство ищет повод, чтобы от вас избавиться при первом же удобном случае. Так зачем же ждать и портить себе нервы? Сыграйте на опережение и найдите себе что-то более достойное еще до того, как ваш шеф в один прекрасный момент попросит написать заявление по собственному желанию.

Депрессивное состояние от одной только мысли о работе

Если вы впадаете в уныние от одной только мысли, что вам снова придется возвращаться в ваш офис и выполнять работу, которая вам не по душе, то это точно не ваш вариант и нужно поискать что-то более приемлемое. Нельзя заставить себя выполнять что-то через силу, ведь в какой-то момент — это может привести к плачевным результатам. Чтобы не чувствовать себя изможденным и с апатией думать о завтрашнем дне, постарайтесь найти в себе силы изменить ситуацию и откровенно признаться себе (а заодно и шефу), что эта работа не делает вас счастливее, поэтому нет смысла и дальше за нее держаться.