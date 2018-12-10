8 типичных ошибок, которые вам не простят работодатели

Пренебрежительное отношение к работе
Если вы работаете так, словно ваши обязанности (а вместе с тем и компания, и само руководство) вам надоели до такой степени, что у вас нет желания что-либо делать, тогда не удивляйтесь, что начальство примет во внимание вашу «нелюбовь» и, будьте уверены, ответит вам взаимностью. Поэтому не стоит постоянно ныть и твердить, что работа вам надоела, иначе тем самым вы реально станете первым кандидатом на вылет – зачастую даже без дополнительных бонусов или выходного пособия. Эксперты напоминают, что как только вы почувствовали, что перегорели, начинайте подыскивать себе новое место. Но ни в коем случае не демонстрируйте неприкрытую ненависть к тому, чем вы занимаетесь на данный момент.
Раздражительность и заносчивость
Еще одна ошибка, которую совершают многие сотрудники – слишком заносчивое поведение и пренебрежительное отношение к своим коллегам. Не стоит забывать, что в любой компании (даже самой крупной и успешной) зачастую случаются недоразумения и конфликты, но это не означает, что в этой непростой ситуации вам следует показывать свои не самые лучшие стороны. Поверьте, что неприятные моменты утрясутся, а с этими людьми вам еще работать (если, конечно, вы не покажете себя «во всей красе» и не попадете в немилость к руководству). Выскочек и «королевских особ» тоже не жалуют в коллективе, поэтому постарайтесь свои замашки (и неуместные манеры) оставить за порогами офиса.
Преувеличение и хвастовство
Даже если ваша прапрабабушка оставила вам в наследство фамильное кольцо с весьма внушительным бриллиантом, то не вздумайте хвастаться этим перед коллегами или все свои разговоры сводить к тому, что вы в одиночку добились небывалых высот (хотя, на самом деле, в свое время вам помогли родители поступить в институт, бабушка – накопить на квартиру, а молодой человек очень вовремя «порекомендовал» вас на высокую должность). Просто не стоит выпячивать свое «я» и всякий раз подчеркивать свое превосходство (даже если у вас действительно нет материальных проблем и на работу вы приезжаете исключительно потому, что вам скучно сидеть дома).
Оптимизм, «бьющий через край»
Чересчур позитивные и веселые люди раздражают не меньше, чем «буки», предпочитающие, чтобы их вообще не трогали. Не стоит, например, расцеловывать всех коллег и кричать им уже с порога, как же вам повезло с ними работать, или, не нужно вешаться на шею боссу каждый раз, как только зарплата упала вам на карту. Возможно, вы действительно привыкли бурно выражать свою радость, однако среди остальных сотрудников и начальства вы точно заработаете репутацию неуравновешенного человека, от которого стоит держаться подальше.
Подробности личной жизни и сплетни
Этот пункт не то, что прочитать, а стоит запомнить раз и навсегда. Ни в коем случае не обсуждайте свою личную жизнь (сколь бы бурной она не была) в коллективе, не распускайте сплетни в офисе и не участвуйте в интригах и заговорах. Поверьте, это для вашей же пользы! И если вас не уволят сразу, то бойкот вам объявят, поэтому не испытывайте терпение коллег (и руководства) на прочность и просто постарайтесь соблюдать деловую этику.
«Поход» по головам
Не стоит идти по головам в попытках быстрее продвинуться по карьерной лестнице, считают специалисты. Во-первых, такое поведение не останется незамеченным как у руководства, так и у остальных сотрудников, а во-вторых, подобная выходка может быть воспринята, как тот факт, что вам ничего не будет стоить переметнуться на сторону конкурентов, если они предложат вам чуть больший гонорар. Поэтому старайтесь не подставлять своих коллег и зарабатывать очки исключительно благодаря своим профессиональным качествам.
Присваивание чужих идей
Если, конечно, вас не заботит, что подумают о вас коллеги и как воспримет руководство кражу чужих идей, то можете пропустить этот пункт. Только потом не удивляйтесь, почему вам оперативно начнут искать замену и предоставлять такие рекомендации, что ни в одну успешную компанию вас точно не возьмут. Поэтому если вы понимаете, что больше не можете ничего «накреативить» для данной организации, тогда либо задумайтесь о смене деятельности, либо попросите своего начальника перевести вас в другой отдел, где вы сможете всецело раскрыть свои таланты и способности.
Закатывание истерик
Эксперты напоминают, что «хлопанье дверью», равно как и сжигание мостов, ни до чего хорошего вас не доведут и уж точно не заставят ваше руководство подумать над тем, какого ценного сотрудника они потеряли. Напротив, ваше начальство вздохнет с облегчением, что от них ушел человек, не способный на конструктивный диалог и адекватную оценку ситуации. К тому же, таким поведением вы подставите своих коллег – им придется взять на себя дополнительные обязанности (без выплаты дополнительных бонусов), пока вам не найдут достойную замену.
Текст: Юлия Кальницкая
Фото: Shutterstock