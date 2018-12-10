8 типичных ошибок, которые вам не простят работодатели

Пренебрежительное отношение к работе

Если вы работаете так, словно ваши обязанности (а вместе с тем и компания, и само руководство) вам надоели до такой степени, что у вас нет желания что-либо делать, тогда не удивляйтесь, что начальство примет во внимание вашу «нелюбовь» и, будьте уверены, ответит вам взаимностью. Поэтому не стоит постоянно ныть и твердить, что работа вам надоела, иначе тем самым вы реально станете первым кандидатом на вылет – зачастую даже без дополнительных бонусов или выходного пособия. Эксперты напоминают, что как только вы почувствовали, что перегорели, начинайте подыскивать себе новое место. Но ни в коем случае не демонстрируйте неприкрытую ненависть к тому, чем вы занимаетесь на данный момент.

Раздражительность и заносчивость

Еще одна ошибка, которую совершают многие сотрудники – слишком заносчивое поведение и пренебрежительное отношение к своим коллегам. Не стоит забывать, что в любой компании (даже самой крупной и успешной) зачастую случаются недоразумения и конфликты, но это не означает, что в этой непростой ситуации вам следует показывать свои не самые лучшие стороны. Поверьте, что неприятные моменты утрясутся, а с этими людьми вам еще работать (если, конечно, вы не покажете себя «во всей красе» и не попадете в немилость к руководству). Выскочек и «королевских особ» тоже не жалуют в коллективе, поэтому постарайтесь свои замашки (и неуместные манеры) оставить за порогами офиса.

Преувеличение и хвастовство

Даже если ваша прапрабабушка оставила вам в наследство фамильное кольцо с весьма внушительным бриллиантом, то не вздумайте хвастаться этим перед коллегами или все свои разговоры сводить к тому, что вы в одиночку добились небывалых высот (хотя, на самом деле, в свое время вам помогли родители поступить в институт, бабушка – накопить на квартиру, а молодой человек очень вовремя «порекомендовал» вас на высокую должность). Просто не стоит выпячивать свое «я» и всякий раз подчеркивать свое превосходство (даже если у вас действительно нет материальных проблем и на работу вы приезжаете исключительно потому, что вам скучно сидеть дома).