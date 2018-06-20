8 случайных жестов, которые могут разрушить вашу карьеру

Жесты
Нервное перебирание локонов Если вы вдруг поймали себя на мысли, что во время беспокойства постоянно накручиваете локон волос на палец, теребите кончики волос или постоянно чешете шевелюру, то пора избавляться от этой вредной привычки. Психологи уверяют, что подобные жесты выдают в вас неуверенного человека, который растеряется в сложной ситуации и не справится с серьезным заданием.
Неуверенное ерзание на стуле и сутулость
Постоянное ерзание на стуле или нервное болтание ногами также говорит о том, что вы не можете совладать со своими чувствами и подведете в самый ответственный момент. Что касается осанки, то постарайтесь держать спину, иначе окружающие могут подумать, что вы неэнергичный человек, которого пугают неизвестность и отсутсвие стабильности.
Слабое рукопожатие или одергивание руки
Психологи уверяют, что по силе рукопожатия можно определить, кто перед вами – сильный лидер или ведомый человек, не способный принимать самостоятельные решения. Поэтому протягивая руку для приветствия, постарайтесь, чтобы рукопожатие было уверенным, но не перегибайте палку, иначе невольно можете навредить собеседнику. Одергивание руки – тоже не самый лучший жест, который красноречиво говорит о том, что вы не считаете нужным приветствовать окружающий и считаете себя выше их.
Скрещивание рук или заламывание пальцев
Не стоит на работе использовать театральные жесты, без конца заламывать пальцы или постоянно скрещивать руки на груди. Это может свидетельствовать о том, что вы не заинтересованы в разговоре или не доверяете окружающим.
Демонстративное отстранение от собеседника
Если вы слишком дистанцируетесь от собеседника во время разговора или садитесь к нему боком, то тем самым вы демонстрируете незаинтересованность в общении и даже скрытую агрессию.
Нарушение «личного пространства»
Точно так же плохо, если вы нарушаете дистанцию и вторгаетесь в личное пространство другого человека. Психологи напоминают, что допустимая зона составляет 435 сантиметров, все остальное – проявление фамильярности и неуважения. Поэтому если вы привыкли бесцеремонно заглядывать в монитор компьютера или хватать рабочие принадлежности коллег без их разрешения, то не ждите, что к вам будут относиться с уважением и добродушием.
Поглядывание на часы или под ноги
Вряд ли сотрудник, который постоянно поглядывает на часы во время общения или не отрывает взгляд от пола, вызовет уважение у руководства. Напротив, тем самым человек демонстрирует свою невоспитанность и неуверенность.
Хмурый взгляд или обиженное лицо
Люди не всегда замечают, что во время разговора хмурятся или делают обиженное лицо, выражая свое несогласие с собеседником и не желание продолжать общение. К тому же, такие индивиды редко прислушиваются к мнению других и поступают лишь так, как считают нужным.
Текст: Юлия Кальницкая
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