8 случайных жестов, которые могут разрушить вашу карьеру

Жесты

Нервное перебирание локонов Если вы вдруг поймали себя на мысли, что во время беспокойства постоянно накручиваете локон волос на палец, теребите кончики волос или постоянно чешете шевелюру, то пора избавляться от этой вредной привычки. Психологи уверяют, что подобные жесты выдают в вас неуверенного человека, который растеряется в сложной ситуации и не справится с серьезным заданием.

Неуверенное ерзание на стуле и сутулость

Постоянное ерзание на стуле или нервное болтание ногами также говорит о том, что вы не можете совладать со своими чувствами и подведете в самый ответственный момент. Что касается осанки, то постарайтесь держать спину, иначе окружающие могут подумать, что вы неэнергичный человек, которого пугают неизвестность и отсутсвие стабильности.

Слабое рукопожатие или одергивание руки

Психологи уверяют, что по силе рукопожатия можно определить, кто перед вами – сильный лидер или ведомый человек, не способный принимать самостоятельные решения. Поэтому протягивая руку для приветствия, постарайтесь, чтобы рукопожатие было уверенным, но не перегибайте палку, иначе невольно можете навредить собеседнику. Одергивание руки – тоже не самый лучший жест, который красноречиво говорит о том, что вы не считаете нужным приветствовать окружающий и считаете себя выше их.

Скрещивание рук или заламывание пальцев

Не стоит на работе использовать театральные жесты, без конца заламывать пальцы или постоянно скрещивать руки на груди. Это может свидетельствовать о том, что вы не заинтересованы в разговоре или не доверяете окружающим.