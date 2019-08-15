8 простых способов превратить свою жизнь в кошмар после развода

Пускаться во все тяжкие (особенно, с его лучшим другом)
Даже если вам очень хочется отомстить бывшему избраннику (а в большинстве случаев это первая мысль, которая посещает дам после расставания), постарайтесь держать себя в руках и не совершать те поступки, о которых будете потом жалеть. Так, например, не стоит крутить роман «в отместку», выбрав для этой цели лучшего друга вашего экс-благоверного. Возможно, он действительно пытается поддержать вас в такой непростой ситуации, но не стоит принимать эти знаки внимания как руководство к действию. Представьте, что будет, когда ваша интрижка закончится? Вы готовы к тому, что потеряете поддержку этого человека (общение с ним) или к тому, что они на пару с вашим бывшим будут обсуждать, как нехорошо вы с ними поступили?
Прокручивать в голове, что было бы, если бы вы поступили иначе
Самая большая ошибка, по мнению экспертов, которую допускает большинство женщин – винить себя за то, что отношения закончились. Многие дамы почему-то уверены, что они сами во всем виноваты и если бы они вели себя иначе (выглядели бы иначе, реагировали бы иначе и так далее), то все сложилось бы более оптимистично. Не сложилось бы! В расставании обычно виноваты оба человека, ведь если бы и вы, и ваш избранник вовремя бы реагировали на те проблемы, которые у вас возникали, то, возможно, все действительно бы сложилось по-другому. Отношения – это командная работа, в противном случае они себя изживают вне зависимости от того, берете вы на себя всю вину за подобный исход или переваливаете бремя ответственности на своего бывшего.
Фото: vostock-photo
Регулярно пересматривать совместные фотографии и бродить по «вашим» местам
Если же вам не хватило драматичности при расставании, и вы захотели, что называется, усилить этот эффект, то, конечно, вы можете достать совместные фотографии и устроить экскурсию по тем самым местам, где вы так любили гулять со своим избранником. Вот только не удивляйтесь потом, что у вас вдруг резко пропадет настроение и появятся депрессивные мысли. Зачем лишний раз себя изводить воспоминаниями? Достаточно будет того, что вы аккуратно уберете снимки на полку и достанете лишь тогда, когда готовы примете тот факт, что вы действительно отпустили человека, но благодарны ему за тот период времени, что вы провели вместе.
Изображать из себя королеву драмы
Еще один не самый удачный вариант развития событий после расставания – превращаться в королеву драмы, готовую закатить скандал на ровном месте, устраивая настоящее театральное представление. Если вы вдруг почему-то решили, что мелодрамотичность вам к лицу, тогда просто подумайте о том, как вы выглядите со стороны в этот момент. Психологи напоминают, что чрезмерное преувеличение, излишняя эмоциональность или сентементальность еще никому не шло на пользу, более того, окружающие могут подумать, что у вас наблюдаются явные психические отклонения и ограничить общение с вами. Поверьте, ничего хорошего из этого не выйдет. Так вы не только растеряете свое окружение, но и заработаете репутацию неадекватной особы.
Следить за его жизнью в соцсетях, писать сообщения или звонить
Зачем бередить себе душу и следить за тем, какие перемены происходят с вашим бывшим кавалером? Тем самым вы лишний раз делаете себе больно (особенно в том случае, если ваш экс-партнер уже нашел новую любовь, а вы пока еще так и страдаете в одиночестве). Это не значит, что нужно отписываться разом ото всех мужчин, с которыми вас в свое время развела судьба, но не стоит ежеминутно проверять, был он в Сети или нет, какими фотографиями и постами поделился, какие мероприятия собирается посетить, каких девушек лайкнул и так далее. Согласитесь, это уже похоже на мазохизм, а не на цивилизованное расставание. Позвольте и себе, и ему быть счастливым, дайте себе немного времени (но только совсем чуть-чуть) чтобы погрустить, «перемотать» в голове вашу историю любви и уйти в свободное плавание.
Фото: vostock-photo
Даже после расставания устраивать интимные встречи
Любой эксперт вам скажет, что заниматься сексом с бывшим – не самая хорошая идея. И не потому, что это аморально, а потому, что рано или поздно вам вновь захочется начать все сначала. «Так почему бы не дать друг другу второй шанс?», - спросите вы. Хотя бы потому, что эйфория закончится и вы вновь столкнетесь с теми же проблемами, которые и послужили причиной вашего расставания. И, испытав разочарование в очередной раз, вы снова окажетесь у разбитого корыта. Так почему бы не поставить точку в отношениях сразу, как только вы оба поняли, что не сможете больше быть вместе.
«Перемывать ему кости» на каждом углу
Разумеется, мужчина, который посмел вас оставить, априори не может быть идеальным, однако не стоит кричать об этом на каждом углу. Даже если вы действительно невысокого мнения о человеке, не опускайтесь до прилюдных оскорблений и упреков. Ведь этим, в первую очередь, вы вредите своей репутации. Когда-то вы сделали выбор в его пользу, значит, вы изначально готовы были мириться с его недостатками?
Подстраивать «случайные» встречи
Наверняка вы ведь не просто так хотите «помозолить» глаза своему бывшему, а, чтобы он в очередной раз задумался, какую умницу и красавицу потерял. Но даже в том случае, если вы были инициатором развода, вам все равно нет-нет, но хочется увидеть мужчину, на которого вы «потратили лучшие годы своей жизни». Психологи, кстати, рекомендуют наоборот сократить число встреч, чтобы дать возможность друг другу до конца осознать, что отношения закончились и теперь каждый идет своей дорогой. Поэтому, если вам вдруг взбредет в голову вернуть его подарок, о котором вы якобы позабыли, пообедать в том же ресторане, где обычно перекусывает ваш бывший кавалер или выпить бокал вина в компании нового бойфренда в том же баре, где, вы уверены, непременно наткнетесь на своего «экса», подумайте, действительно ли вы хотите сделать больно тому человеку, с которым еще недавно вас связывало нечто больше, чем просто секс? Проявите милосердие и постарайтесь отпустить прошлое. Вам же самой будет лучше, вот увидите!
Текст: Юлия Кальницкая
Фото: vostock-photo
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