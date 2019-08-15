8 простых способов превратить свою жизнь в кошмар после развода

Регулярно пересматривать совместные фотографии и бродить по «вашим» местам

Если же вам не хватило драматичности при расставании, и вы захотели, что называется, усилить этот эффект, то, конечно, вы можете достать совместные фотографии и устроить экскурсию по тем самым местам, где вы так любили гулять со своим избранником. Вот только не удивляйтесь потом, что у вас вдруг резко пропадет настроение и появятся депрессивные мысли. Зачем лишний раз себя изводить воспоминаниями? Достаточно будет того, что вы аккуратно уберете снимки на полку и достанете лишь тогда, когда готовы примете тот факт, что вы действительно отпустили человека, но благодарны ему за тот период времени, что вы провели вместе.

Изображать из себя королеву драмы

Еще один не самый удачный вариант развития событий после расставания – превращаться в королеву драмы, готовую закатить скандал на ровном месте, устраивая настоящее театральное представление. Если вы вдруг почему-то решили, что мелодрамотичность вам к лицу, тогда просто подумайте о том, как вы выглядите со стороны в этот момент. Психологи напоминают, что чрезмерное преувеличение, излишняя эмоциональность или сентементальность еще никому не шло на пользу, более того, окружающие могут подумать, что у вас наблюдаются явные психические отклонения и ограничить общение с вами. Поверьте, ничего хорошего из этого не выйдет. Так вы не только растеряете свое окружение, но и заработаете репутацию неадекватной особы.

Следить за его жизнью в соцсетях, писать сообщения или звонить

Зачем бередить себе душу и следить за тем, какие перемены происходят с вашим бывшим кавалером? Тем самым вы лишний раз делаете себе больно (особенно в том случае, если ваш экс-партнер уже нашел новую любовь, а вы пока еще так и страдаете в одиночестве). Это не значит, что нужно отписываться разом ото всех мужчин, с которыми вас в свое время развела судьба, но не стоит ежеминутно проверять, был он в Сети или нет, какими фотографиями и постами поделился, какие мероприятия собирается посетить, каких девушек лайкнул и так далее. Согласитесь, это уже похоже на мазохизм, а не на цивилизованное расставание. Позвольте и себе, и ему быть счастливым, дайте себе немного времени (но только совсем чуть-чуть) чтобы погрустить, «перемотать» в голове вашу историю любви и уйти в свободное плавание.