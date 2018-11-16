8 простых, но действенных способов привлечь деньги и любовь в вашу жизнь

Правильно настроить финансовый поток
Финансисты говорят, чтобы заставить финансовый поток циркулировать именно так, как нужно вам, во-первых, необходимо перестать думать о том, как дожить бы до зарплаты или у кого бы занять денег, а сконцентрироваться на том, что вы можете сделать, чтобы ваши доходы увеличились. Поверьте в свои возможности и представьте, на что вы потратите деньги, когда они у вас уже появятся (вложите в ценные бумаги, откроете прибыльное дело, положите в банк под проценты – главное, чтобы деньги работали, а не лежали стопочкой дома). Если вы понимаете, что ваша работа не приносит вам столько денег, сколько вам нужно, тогда есть смысл подумать о более доходном месте или собственном деле. Почему бы, собственно, и нет?
Помнить, что успех зависит только от вас
Вы когда-нибудь задумывались о том, почему, скажем, ваш сослуживец намного быстрее продвигается по карьерной лестнице и получает дополнительные бонусы, а вы все так же топчитесь на месте? Хотя, казалось бы, вы начинали одинаково, с одних и тех же стартовых позиций, да и профессиональные навыки у вас примерно равны, но, почему-то, ваш коллега уже присматривается к креслу руководителя, а вы так и сидите в общем кабинете. Эксперты утверждают, что зависть и самокопание – не лучший способ для притягивания положительной энергией. Ведь по сути главное, не то, как развивается ваш коллега, а то, что делаете в этот момент именно вы. Сконцентрируйтесь на своих достижениях и тогда, поверьте, успех не заставит себя ждать. Помните, что вы сами создаете свой собственный мир, в котором вам будет комфортно, без оглядки на других людей.
Нет более быстрого способа отпугнуть удачу и благополучие, чем опустить руки, разувериться в собственных силах и пустить все на самотек. Если вы будете постоянно думать лишь о том, что у вас ничего не получается, вы бездарны и бесперспективны, тогда не удивляйтесь, что у вас и правда жизнь пойдет наперекосяк и ни о каком финансовом успехе или семейном счастье не может быть и речи. Просто чаще напоминайте себе, что вы справитесь абсолютно со всеми проблемами, а трудности лишь закаляют вас и мотивируют на новые свершения.
Не забывать о силе привлекательности
Психологи напоминают, что причиной ваших неудач и хандры может быть неудовлетворение собственной сексуальной жизнью (или, например, ее полного отсутствия). И вместо того, чтобы обратить внимание на саму проблему и принять себя (и свои желания), многие люди начинают искать оправдания, стыдиться собственных мыслей или обвинять в своих неудачах окружающих. Чтобы исправить положение, по мнению экспертов, нужно принять себя и собственное тело, высвободить свои мысли и позволить себя в полной мере наслаждаться процессом. А чтобы зарядиться уверенностью, не забывайте каждый день говорить себе, насколько вы прекрасны и желанны, что сексуальные наслаждения приносят одну лишь пользу и в ваших сексуальных фантазиях нет ничего постыдного.
Сконцентрироваться на любви
Вместо того, чтобы размениваться по мелочам и заводить сомнительные романы, которые не приведут к чему-то большему, лучше сконцентрируйтесь на поиске подходящего кандидата, с которым вы действительно сможете построить крепкие гармоничные отношения. Психологи утверждают, что если у вас есть представление о том, какой партнер вам нужен, то ни в коем случае не опускайте планку и не позволяйте другим людям использовать вас в своих корыстных интересах. Помните, что счастье приходит к тем, кто умеет ждать, а не к тем, кто растрачивает свою энергию на бесперспективные отношения.
Ценить счастливые моменты
Если вы будете принимать все как должное и перестанете обращать внимание на мелочи, из которых, собственно, и состоит счастье, тогда вы просто рискуете погрязнуть в рутине и унынии. И в старости вам просто будет нечего вспомнить и рассказать своим внукам, кроме того, что жизнь была к вам несправедлива. Эксперты утверждают, что такой настрой в корне неверен и вместо того, чтобы притягивать к вам удачу и благополучие, будет отталкивать от вас все хорошее. Поэтому будьте оптимистом, цените каждое мгновение, проведенное в компании близких людей или за любимым занятием и постарайтесь сделать так, чтобы таких счастливых мгновений у вас было как можно больше.
Помогать другим людям и быть милосердной
Чтобы там не говорили скептики, однако добро всегда возвращается в многократном размере. К тому же, чем больше добрых поступков вы совершите, тем благосклоннее к вам будет Фортуна. Поэтому не проходите мимо того, кому действительно нужна ваша помощь или хотя бы поддержка. Равнодушные люди обычно бывают несчастными, не могут похвастаться большими достижениями или внушительным размером счета в банке.
Радоваться тому, что у вас есть, но мечтать о большем
Многие люди привыкли лишь просить и очень возмущаются, если их просьбы не исполняются, исполняются, но не в то время или не в том объеме, в каком они были озвучены. Однако нельзя постоянно только просить, иначе в какой-то момент судьба вообще перестанет реагировать на ваши «посылы» и начнет забирать у вас то, что подарила раньше. Специалисты напоминают, что не стоит забывать о благодарности. Регулярно говорите «спасибо» Вселенной за то, что она вам уже преподнесла и за то, что еще обязательно даст. Главное верить и тогда все обязательно получится.
Текст: Юлия Кальницкая
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