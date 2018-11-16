8 простых, но действенных способов привлечь деньги и любовь в вашу жизнь

Правильно настроить финансовый поток

Финансисты говорят, чтобы заставить финансовый поток циркулировать именно так, как нужно вам, во-первых, необходимо перестать думать о том, как дожить бы до зарплаты или у кого бы занять денег, а сконцентрироваться на том, что вы можете сделать, чтобы ваши доходы увеличились. Поверьте в свои возможности и представьте, на что вы потратите деньги, когда они у вас уже появятся (вложите в ценные бумаги, откроете прибыльное дело, положите в банк под проценты – главное, чтобы деньги работали, а не лежали стопочкой дома). Если вы понимаете, что ваша работа не приносит вам столько денег, сколько вам нужно, тогда есть смысл подумать о более доходном месте или собственном деле. Почему бы, собственно, и нет?

Помнить, что успех зависит только от вас

Вы когда-нибудь задумывались о том, почему, скажем, ваш сослуживец намного быстрее продвигается по карьерной лестнице и получает дополнительные бонусы, а вы все так же топчитесь на месте? Хотя, казалось бы, вы начинали одинаково, с одних и тех же стартовых позиций, да и профессиональные навыки у вас примерно равны, но, почему-то, ваш коллега уже присматривается к креслу руководителя, а вы так и сидите в общем кабинете. Эксперты утверждают, что зависть и самокопание – не лучший способ для притягивания положительной энергией. Ведь по сути главное, не то, как развивается ваш коллега, а то, что делаете в этот момент именно вы. Сконцентрируйтесь на своих достижениях и тогда, поверьте, успех не заставит себя ждать. Помните, что вы сами создаете свой собственный мир, в котором вам будет комфортно, без оглядки на других людей.