8 признаков, что у вас с мужчиной кармические отношения (и каким образом их разорвать)

Что же такое кармические отношения?

Кармой может быть как положительный, так и отрицательный опыт в отношениях, полученный вами (а точнее, вашей душой) в предыдущих воплощениях. И если по каким-либо причинам вы не закрыли какой-то момент в предыдущий раз, то судьба даст вам шанс восстановить равновесие и усвоить какой-то урок. Другими словами, ментальная незрелость, отсутствие житейской мудрости и неумение прощать может сделать вас заложником ситуации, заставляя вновь и вновь проходить испытания с человеком, начатые еще в предыдущей жизни. Например, в прошлом у вас были непростые отношения с мужчиной которые, закончились после очередного напряженного момента. Ваш избранник не смог пережить разрыв, и вы всю оставшуюся жизнь корили себя за то, что не остались рядом с человеком, даже если общение с ним не приносило вам удовольствия. В итоге Вселенная решила свести вас еще раз, чтобы вы уяснили для себя что-то важное и смогли разрубить этот кармический узел. И от того, насколько правильно вы решите в этот раз «задачку» будет зависеть, найдете ли вы в итоге свое личное счастье или так и будете «сталкиваться лбами», пока не пройдете этот урок. Зачем это нужно? Чтобы дать возможность друг другу разрешить назревший вопрос и перейти на следующий уровень.

Признаки, указывающие, что у вас с мужчиной кармическая связь

Признаки, указывающие, что у вас с мужчиной кармическая связь

По каким признакам можно определить, что у вас с мужчиной кармическая связь?