8 причин, почему вы являетесь приманкой для «не тех» мужчин (и как это исправить)

Вряд ли кто-то будет спорить с тем, что каждая девушка грезит встретить своего единственного - эдакого успешного и симпатичного принца, который ответит взаимностью на ее чувства и обеспечит достойную жизнь без каких-либо забот и хлопот. Скажете, что так бывает только в сказках, а в жизни везет далеко не всем? Психологи утверждают, что все зависит от самой дамы, в том числе и наличие рядом подходящего партнера. Если вы раз за разом наступаете на одни и те же грабли, пытаясь построить идеальные отношения с «тем самым единственным», который в результате оказывается очередным негодяем, то скорее всего вы просто сами даете неправильные установки Вселенной. Другими словами, своими действиями вы изначально «включаете зеленый свет» неправильным мужчинам, игнорируя более достойных кандидатов, с которыми у вас могло бы получиться что-то серьезное. Разбираемся, почему именно вы являетесь приманкой для ненадежных посредственных кавалеров и что с этим делать дальше.

Обращаете внимание на один и тот же типаж

Самая очевидная причина, по которой вы до сих пор не можете устроить свою личную жизнь – вы выбираете того, кто как две капли воды похож на вашего предыдущего кавалера (не обязательно внешне, имеются ввиду черты характера, манеры, поведение и так далее). Если вы раз за разом выбираете «плохишей», то не удивляйтесь, что ваша любовная история заканчивается весьма плачевно. Чтобы изменить финал, по мнению экспертов, необходимо обратить внимание на других мужчин, которых вы даже не рассматривали раньше в качестве потенциальных партнеров.

Понятия не имеете, чего же на самом деле хотят мужчины

Психологи утверждают, что пока понятия не имеете, что именно нужно вашему кавалеру, вы не сможете постоянно удерживать его интерес и, соответственно, надеяться на что-то серьезное. В итоге после очередного расставания вы снова будете лить слезы и гадать, почему вам на пути попался несерьезный экземпляр. Потому вам необходимо стать компетентной, умной дамой, прекрасным собеседником и даже другом. Как только вы начнете лучше понимать своего (пусть даже потенциального) избранника, в ваших отношениях все наладится.