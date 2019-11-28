8 причин, почему вы являетесь приманкой для «не тех» мужчин (и как это исправить)
Вряд ли кто-то будет спорить с тем, что каждая девушка грезит встретить своего единственного - эдакого успешного и симпатичного принца, который ответит взаимностью на ее чувства и обеспечит достойную жизнь без каких-либо забот и хлопот. Скажете, что так бывает только в сказках, а в жизни везет далеко не всем? Психологи утверждают, что все зависит от самой дамы, в том числе и наличие рядом подходящего партнера. Если вы раз за разом наступаете на одни и те же грабли, пытаясь построить идеальные отношения с «тем самым единственным», который в результате оказывается очередным негодяем, то скорее всего вы просто сами даете неправильные установки Вселенной. Другими словами, своими действиями вы изначально «включаете зеленый свет» неправильным мужчинам, игнорируя более достойных кандидатов, с которыми у вас могло бы получиться что-то серьезное. Разбираемся, почему именно вы являетесь приманкой для ненадежных посредственных кавалеров и что с этим делать дальше.
Обращаете внимание на один и тот же типаж
Самая очевидная причина, по которой вы до сих пор не можете устроить свою личную жизнь – вы выбираете того, кто как две капли воды похож на вашего предыдущего кавалера (не обязательно внешне, имеются ввиду черты характера, манеры, поведение и так далее). Если вы раз за разом выбираете «плохишей», то не удивляйтесь, что ваша любовная история заканчивается весьма плачевно. Чтобы изменить финал, по мнению экспертов, необходимо обратить внимание на других мужчин, которых вы даже не рассматривали раньше в качестве потенциальных партнеров.
Понятия не имеете, чего же на самом деле хотят мужчины
Психологи утверждают, что пока понятия не имеете, что именно нужно вашему кавалеру, вы не сможете постоянно удерживать его интерес и, соответственно, надеяться на что-то серьезное. В итоге после очередного расставания вы снова будете лить слезы и гадать, почему вам на пути попался несерьезный экземпляр. Потому вам необходимо стать компетентной, умной дамой, прекрасным собеседником и даже другом. Как только вы начнете лучше понимать своего (пусть даже потенциального) избранника, в ваших отношениях все наладится.
Фото: vostock-photo
Эмоционально закрываетесь практически с первой же встречи
Мы не говорим о том, что нужно открываться первому же встречному, однако со временем партнеру начинает надоедать, что вы вся такая таинственная и непредсказуемая, потому он начнет искать более сговорчивую особу. Чтобы этого не произошло, постарайтесь все же давать возможность вашему кавалеру время от времени «разгадывать загадку» и не лишайте его эмоциональной привязанности – то очень сближает партнеров, поверьте.
Прячете свои комплексы (и неуверенность) за сарказмом и иронией
Умение посмеяться над собой – хорошая привычка, способная разрядить ситуацию и сгладить любой конфликт. Но только не в том случае, если это превращается в сарказм и иронию (особенно по отношению к партнеру). Психологи уверяют, что подобное поведение расценивается мужчинами как стервозность и нежелание идти на контакт, в результате они начинают отвечать тем же самым. И даже если вы не хотели ничего подобного и пытались за сарказмом скрыть какие-то свои комплексы, то несколько раз подумайте, прежде чем это делать. Вы ведь не хотите, чтобы в конечном итоге вас воспринимали как стерву и обращались с вами подобным образом?
Поощряете неподобающее поведение и выпады в свой адрес
В большинстве случаев дамы сами поощряют грубое поведение кавалеров, хихикая над сальными шуточками, колкостями или неподобающими выходками. Или же, даже если их это задело, они предпочитают промолчать, чтобы своим недовольством не обидеть партнера. В итоге они проглатывают обиду и продолжают делать вид, что все нормально – мило общаясь, флиртуя и улыбаясь. Соответственно, мужчина не видит никаких проблем и продолжает действовать в том же духе (или же придумает что похуже). Как вы думаете, надолго ли хватит вашего терпения при таком раскладе?
Фото: vostock-photo
Пытаетесь соперничать в отношениях
Умные женщины знают, что со своим партнером не нужно соперничать – его необходимо вдохновлять и аккуратно направлять. Именно тогда отношения будут гармоничными и крепкими. И если ваш кавалер просто лежит на диване, уставившись в телевизор и нехотя выполняя свои обязанности, то не спешите его судить. Возможно, вы так «боролись» за лидерство в отношениях, что в конце концов его получили и мужчина решил, что ему больше не нужно сворачивать горы ради вас или совершать какие-то подвиги. Проанализируйте свое поведение и постарайтесь в следующей вашей любовной истории не допускать подобного. Эксперты подтверждают, что в руках компетентной дамы даже самый бесперспективный мужчина может собраться и достичь небывалых высот. Было бы лишь ради кого, как говорится.
Обходите стороной «хороших мальчиков»
Неудивительно, что «плохиши» бывают более востребованы, чем скромные и застнечивые тихони. Если первые умеют громко и эффектно заявить о себе, разжечь интерес к своей персоне и скрыться в лучах заката, оставив брошенную даму страдать в одиночестве, то вторые обычно действуют не настолько стремительно, оставляя право за женщиной решать, давать ли шанс отношениям или нет. По мнению психологов, спокойные мужчины хоть и не обладают такой энергией и харизмой, однако именно из них впоследствии получаются верные мужья и заботливые отцы.
Не тратите время на поиск своего идеала, а берете, что дают
Казалось бы, что все логично: хотите найти того, кто вам идеально подходит по всем параметрам, тогда знакомьтесь, общайтесь, узнавайте человека, прежде чем пускать его в свою жизнь, и в случае провала обвинять Вселенную, что «подсунула» вам никудышный вариант. Многие дамы, к сожалению, забывают об этом правиле и пытаются построить отношения с первым же встречным, втайне надеясь, что он окажется их судьбой. Некоторые особы признаются, что им просто лень тратить время на поиски (и на общение в том числе), поэтому они предпочитают экономить силы и энергию. Психологи обращают внимание на то, что подобное пренебрежительное отношение к собственному счастью может вам дорого обойтись – вы проигнорируете свою истинную любовь и после неудачного романа разочаруетесь окончательно в представителях сильного пола. И в итоге предпочтете коротать свои дни в одиночестве вместо того, чтобы дать себе (и вашему потенциальному мужчине) еще один шанс на встречу.
Фото: vostock-photo
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