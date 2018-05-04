Правильный завтрак

Диетологи обращают внимание на то, что завтрак является, пожалуй, самым важным приемом пищи. Поэтому его ни в коем случае нельзя игнорировать или питаться как попало. Ведь от того, чем вы завтракаете, зависит то, как вы будете себя чувствовать в течение всего дня. Возьмите пример с тех же итальянцев — они никогда не будут завтракать на бегу, а с удовольствием уделят время неспешному распитию бодрящего кофе и поглощению ароматного круассана.

Зарядка, пробежка и бодрящий душ

Не зря все успешные люди начинают свой день с физических нагрузок — это помогает взбодриться и настроиться на нужный лад. К тому же взяв правильный темп прямо с утра, в течение дня можно успеть сделать гораздо больше, чем если бы вы валялись до обеда в постели, а затем, опаздывая, неслись бы по пробкам на работу. Поэтому лучше проснуться на час-два раньше и сделать несколько простых упражнений или пробежать несколько километров. И не забудьте про контрастный душ! По мнению специалистов, все эти манипуляции оказывают весьма благотворное влияние на наш организм.

Выбор наряда и нанесение макияжа

Что может быть лучше, чем возможность спокойно выбрать наряд и продумать макияж и прическу? Все это вполне реально, если вы встанете пораньше и потратите несколько драгоценных минут на себя любимую. Это поможет не только поднять настроение, но и предстать перед коллегами в самом выгодном свете (в отличие от тех, кто, проспав, собирается впопыхах и хватает из шкафа первые попавшиеся вещи).