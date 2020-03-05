8 правил жизни настоящих скупердяев, которые улучшат и ваше материальное положение

Если ваши финансы поют романсы, если вы никак не можете накопить не то что на мечту, а хотя бы выбраться из долгов (и кредитов), то, возможно, вам пригодятся неординарные советы людей, которые благодаря своей скупости и прижимистости сумели сколотить целое состояние. Другое дело, как они в итоге распорядились своим состоянием, но главная цель была достигнута — из обычных середнячков они превратились в эксцентричных богатеев, с чьим мнением приходилось считаться не только близким, но и некоторым влиятельным персонам.

Никаких соблазнов

Большинство людей никак не могут приучить себя к мысли, что жить нужно по доходам, а не пытаться казаться лучше, чем вы есть, и пускать пыль в глаза. Иначе в погоне за красивой жизнью и статусом можно угодить в долговую яму, из которой выбраться не так-то и просто. Прижимистые личности никогда не будут спускать свои кровно заработанные практически в первый же вечер лишь для того, чтобы кому-то что-то доказать. Они умеют подавлять сиюминутные порывы и вместо трат выбирают накопления.

Не раскрывать карты

Если вы хотите сохранить и приумножить свой капитал и добиться желаемого, то никогда никому не рассказывайте о своих планах, пока их не реализуете. В конечном итоге ситуация может измениться — и в глазах окружающих вы будете выглядеть обыкновенным болтуном, который не способен отвечать за свои слова. К тому же если конкуренты не будут осведомлены о ваших действиях и станут недооценивать ваши силы, то это сыграет вам на руку и позволит выиграть время для совершения определенных маневров.