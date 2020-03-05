8 правил жизни настоящих скупердяев, которые улучшат и ваше материальное положение
Если ваши финансы поют романсы, если вы никак не можете накопить не то что на мечту, а хотя бы выбраться из долгов (и кредитов), то, возможно, вам пригодятся неординарные советы людей, которые благодаря своей скупости и прижимистости сумели сколотить целое состояние. Другое дело, как они в итоге распорядились своим состоянием, но главная цель была достигнута — из обычных середнячков они превратились в эксцентричных богатеев, с чьим мнением приходилось считаться не только близким, но и некоторым влиятельным персонам.
Никаких соблазнов
Большинство людей никак не могут приучить себя к мысли, что жить нужно по доходам, а не пытаться казаться лучше, чем вы есть, и пускать пыль в глаза. Иначе в погоне за красивой жизнью и статусом можно угодить в долговую яму, из которой выбраться не так-то и просто. Прижимистые личности никогда не будут спускать свои кровно заработанные практически в первый же вечер лишь для того, чтобы кому-то что-то доказать. Они умеют подавлять сиюминутные порывы и вместо трат выбирают накопления.
Не раскрывать карты
Если вы хотите сохранить и приумножить свой капитал и добиться желаемого, то никогда никому не рассказывайте о своих планах, пока их не реализуете. В конечном итоге ситуация может измениться — и в глазах окружающих вы будете выглядеть обыкновенным болтуном, который не способен отвечать за свои слова. К тому же если конкуренты не будут осведомлены о ваших действиях и станут недооценивать ваши силы, то это сыграет вам на руку и позволит выиграть время для совершения определенных маневров.
Фото: vostock-photo
Все только по расчету
Большинство скупердяев были бедны или принадлежали к среднему классу, поэтому с ранних лет усвоили, что такое бережливость. Они никогда не потратят ни копейки на что-то, пока не убедятся, что где-то рядом нет точно такой же вещи, но по гораздо более выгодной цене. Приобретать товары и услуги за разумные деньги — это значит не только сохранить, но и приумножить капитал.
Экономия даже на самом необходимом
Зачастую прижимистые люди живут по принципу «Копейка рубль бережет», поэтому не тратят деньги на то, без чего вполне можно обойтись. Например, многие богачи предпочитают не спускать баснословные суммы на дизайнерские наряды (да и просто на лишнюю одежду) и донашивают то, что есть. Они вполне комфортно чувствуют себя в простых вещах, которые можно носить каждый день, и не комплексуют, что некоторым парам обуви уже далеко не первый (и даже не второй) год.
Отказ от общения с транжирами
Если кто-то в их окружении не умеет распоряжаться деньгами (не только копить, но и элементарно зарабатывать), то они пытаются ограничить свое общение с этим человеком. Они просто не считают нужным тратить силы на того, кто не знает цену достатку. И наоборот, с финансово грамотными личностями они стараются проводить как можно больше времени, чтобы иметь возможность научиться чему-то новому или перенять какие-то полезные для себя привычки.
Партнерские отношения
Прижимистые люди во всем и всегда ищут расчет, в том числе и в личной жизни. Они не теряют голову в любви и свяжут свою жизнь только с тем человеком, с которым их взгляды на ведение быта и приумножение капитала будут совпадать. В противном случае они предпочтут лучше остаться в одиночестве, чем впускать в свой мир того, кто не разделяет их мнение и не готов следовать их определенным правилам. Они хотят видеть рядом с собой равноправного партнера — и зачастую именно по такому принципу выбирают себе спутника.
Фото: vostock-photo
Не давать деньги в долг
Такие люди стараются никому и никогда не давать в долг, даже самым близким. Но если кому-то удастся их убедить в обратном (что будет очень сложно сделать в силу их бережливости, переходящей в скупость), то они озвучат такие проценты, которые не снились даже банкирам. Их не пронять жалостливыми историями — они верят лишь цифрам и согласятся расстаться с кровно заработанными лишь тогда, когда поймут, что это им действительно выгодно. Кроме того, они никогда не забывают о должниках и найдут способ получить обратно свои деньги.
Не баловать своих детей
Вместо того чтобы баловать своих наследников, с детства приучая их к вседозволенности и красивой жизни, они учат их ценить каждую копейку и довольствоваться малым. Кроме того, они объясняют детям, каким образом можно зарабатывать, как учитывать свои расходы и не выйти за рамки доходов. Это все в дальнейшем помогает их наследникам стать столь же успешными и богатыми, как они. Так, например, Джон Рокфеллер, который стал первым долларовым миллиардером в истории человечества, вспоминал, что отец с детства «натаскивал» его на обогащение. Именно родитель научил мальчика торговаться, покупать и продавать, вести бухгалтерию и аккуратно фиксировать все движения денежных средств в записной книжке. С 7 лет Рокфеллер стал подрабатывать и пробовать себя в небольшом бизнесе, а уже в 13 лет он давал деньги в долг знакомым под 7,5% годовых, что тоже приносило ему неплохую прибыль.
Фото: vostock-photo
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