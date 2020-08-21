8 основных причин, почему ваша личная жизнь никак не складывается (и что с этим делать)

Невозможность забыть прошлый опыт

Зачастую, именно негативный опыт мешает вновь поверить в любовь и обрести счастье в личной жизни. Вам кажется, что если вас уже предали однажды, то нет гарантии, что это не повторится снова. Поэтому вы стараетесь не сближаться с людьми – это, по вашему мнению, является своеобразной гарантией, что в будущем боли (и разочарования) удастся избежать. Увы, но закрываясь от людей, вы тем самым преграждаете путь к своему счастью. Вместо того, чтобы цепляться за прошлое и снова возвращаться к тем негативным моментам, которые когда-то причинили вам боль, лучше сосредоточьтесь на своем настоящем и подумайте о будущем. Не бойтесь открыться кому-либо, только делайте это постепенно и внимательно наблюдайте за тем, делает ли человек ответный шаг вам на встречу или нет.

Обычный эгоизм

Желание доминировать в отношения и попытки извлечь выгоду из всего, что вас окружает, тоже мешает наладить личную жизнь. Ведь если вы привыкли только получать, ничего не отдавая взамен, то не удивительно, что рано или поздно вашему избраннику это надоедает и он прекращает любое общение с вами. Психологи напоминают, что для развития гармоничных отношений, в них должны вкладываться оба партнера, в противном случае ничего хорошего из этой истории не получится (один будет обижаться на второго за то, что он вкладывается больше и со временем эта пара расстанется). Научитесь ценить человека, который находится рядом с вами, и тогда в вашей жизни все непременно наладится.

Зацикленность на замужестве

Мужчины предпочитают обходить стороной женщин, которые всеми способами пытаются затащить их в ЗАГс. Представители сильного пола утверждают, что даму, которая нацелена на замужество, видно сразу – такие особы ни о чем другом не могут думать, им практически все равно, с кем отправляться под венец, лишь бы получить заветное колечко и штамп в паспорте. Поэтому, даже если вы всегда мечтали о свадьбе и детях, постарайтесь не зацикливаться на этом, а найдите увлечение по душе и займитесь чем-то полезным. Таким образом и у вас получится отвлечься, и потенциальных кандидатов вы не отпугнете (ведь, возможно, они и сами не прочь распрощаться с холостяцкой жизнью, но подобная напористость и откровенность их пугает).

Ставки на карьеру, а не на любовь

Еще одна причина, по которой ваша личная жизнь не клеится – отсутствие свободного времени на эту самую жизнь. Немало свободных преуспевающих женщин жалуется на бесперспективные отношения, даже не понимая, что сами ничего не делают, чтобы изменить ситуацию в лучшую сторону. Ведь, как известно, над отношениями надо работать, именно тогда они будут такими, как вы всегда и мечтали. А если у вас банально все силы брошены на карьеру и нет даже свободной минутки, чтобы просто поговорить со своим избранником по душам, то не удивительно, что человек начинает чувствовать себя одиноким и в итоге уходит к той, которая всегда найдет на него время. Поэтому, прежде чем жаловаться на одиночество, подумайте, а зачем вам нужен человек рядом? Если только для удовлетворения физических потребностей, тогда выбирайте себе в партнеры такого же карьериста и встречайтесь с ним исключительно для секса. Но если вы понимаете, что вам нужно нечто большее, чем просто интим, то будьте готовы вкладываться в отношения, чтобы они развивались. В противном случае все пойдет по тому же сценарию – ваш избранник почувствует свою ненужность и сбежит от вас при первой же возможности.

Несколько уловок, которые помогут вам сблизиться с человеком и изменить свою личную жизнь к лучшему

Если вы отправились на вечеринку в надежде найти там интересного кавалера, то, согласно рекомендациям психологов, ни в коем случае не «прилипайте» к барной стойке и не подпирайте весь вечер стенку, а лучше выберите место возле окна и активно участвуйте в разговорах. Так есть больше шансов встретить открытого и общительного человека, с которым у вас могут завязаться тесные отношения.

Представителей сильного пола не привлекают безэмоциональные строгие дамы, лишенные воображения и чувства юмора. Они им кажутся слишком сложными и «холодными». С гораздо большей охотой они завяжут отношения с женщиной, у которой веселый нрав и легкий характер. А вот сами женщины, наоборот, предпочтут влюбиться в мрачного загадочного красавца, вместо того, чтобы выбрать в спутники жизни простодушного и понятного кавалера, с которым им было бы намного проще и комфортнее.