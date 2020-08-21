8 основных причин, почему ваша личная жизнь никак не складывается (и что с этим делать)
Основные причины, почему вы никак не можете наладить свою личную жизнь
Понятно, что у каждого человека своя история и свои жизненные принципы и установки, однако психологи выделяют общие причины, которые не позволяют вам найти любовь всей своей жизни и обрести семейное счастье.
Завышенные требования
Ожидания и реальность – вот с чем сталкивается большинство современных женщин, отчаявшихся найти свою вторую половинку. А все потому, что они изначально предъявляют завышенные требования к кандидату, забывая о том, что идеальных людей не бывает и если у человека, скажем, много положительных качеств, то ему можно простить некоторые слабости, а не закрывать перед ним дверь с вердиктом «не годен!». Психологи напоминают, что если вы предъявляете высокие требования к кандидату, то и сами должны им соответствовать. Мы не призываем вас поступиться какими-то своими принципами и связать свою жизнь с индивидом, который вообще не подходит вам по всем параметрам, однако подумайте, возможно, вам удастся пересмотреть свои требования и сосредоточиться на самом главном.
Страх довериться другому человеку
С данной проблемой сталкиваются многие дамы. Им настолько сложно открыться и довериться кому-либо, что они предпочитают провести жизнь в гордом одиночестве. Возможно, это из-за того, что вас кто-то когда-то обидел или задел, но нужно понимать, что все люди разные и стоит дать им еще один шанс (кто знает, вдруг вы наконец решитесь и ответите взаимностью симпатичному коллеге, который уже отчаялся обратить на себя ваше внимание и у вас начнется совершенно другая, счастливая история).
Излишняя строгость к себе
Вместо того, чтобы посмотреть на ситуацию со стороны и найти решение, вы начинаете копаться в себе и искать причины неудач. Другими словами, во всех несчастьях, по вашему мнению, виноваты вы сами (хотя на самом деле это не так), остается лишь принять данный факт и смириться с ним. Психологи рекомендуют не опускать руки и не зацикливаться на неудачах, а попытаться проанализировать и понять, что именно вы можете сделать, чтобы изменить свою жизнь к лучшему. И попробуйте не быть к себе столь строги – «синдром отличника» тоже мешает наслаждаться жизнью и радоваться мелочам (вам постоянно будет казаться, что вы все делаете неправильно и нужно загонять себя в определенные рамки, чтобы добиться идеального результата).
Болезненное реагирование на мнение окружающих
Вместо того, чтобы сосредоточиться на том, что делает вас по настоящему счастливой, вы начинаете обращать внимание на мнение окружающих и пытаться соответствовать их идеалу. Другими словами, если вы не видите ничего плохого в одиночестве (или в свободных отношениях), но ваши друзья и родные считают такое поведение аморальным и при каждом удобном случае напоминают, что вы их самое большое разочарование, то постепенно вы и сами начинаете верить в то, что нужно срочно что-то исправить и завязываете отношения с первым встречным. И не потому, что отчаянно хотите влюбиться, а лишь для того, чтобы быть как все и не расстраивать своих близких. Стоит ли говорить о том, что это не делает вас счастливой? Психологи рекомендуют не реагировать столь болезненно на придирки других людей и поступать так, как вы считаете нужным (не хотите вы выходить замуж и рожать детей сию минуту, значит так тому и быть и не важно, что родственники ходят за вами по пятам с напоминанием о «тикающих часиках», ведь это ваша жизнь, а не их).
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Невозможность забыть прошлый опыт
Зачастую, именно негативный опыт мешает вновь поверить в любовь и обрести счастье в личной жизни. Вам кажется, что если вас уже предали однажды, то нет гарантии, что это не повторится снова. Поэтому вы стараетесь не сближаться с людьми – это, по вашему мнению, является своеобразной гарантией, что в будущем боли (и разочарования) удастся избежать. Увы, но закрываясь от людей, вы тем самым преграждаете путь к своему счастью. Вместо того, чтобы цепляться за прошлое и снова возвращаться к тем негативным моментам, которые когда-то причинили вам боль, лучше сосредоточьтесь на своем настоящем и подумайте о будущем. Не бойтесь открыться кому-либо, только делайте это постепенно и внимательно наблюдайте за тем, делает ли человек ответный шаг вам на встречу или нет.
Обычный эгоизм
Желание доминировать в отношения и попытки извлечь выгоду из всего, что вас окружает, тоже мешает наладить личную жизнь. Ведь если вы привыкли только получать, ничего не отдавая взамен, то не удивительно, что рано или поздно вашему избраннику это надоедает и он прекращает любое общение с вами. Психологи напоминают, что для развития гармоничных отношений, в них должны вкладываться оба партнера, в противном случае ничего хорошего из этой истории не получится (один будет обижаться на второго за то, что он вкладывается больше и со временем эта пара расстанется). Научитесь ценить человека, который находится рядом с вами, и тогда в вашей жизни все непременно наладится.
Зацикленность на замужестве
Мужчины предпочитают обходить стороной женщин, которые всеми способами пытаются затащить их в ЗАГс. Представители сильного пола утверждают, что даму, которая нацелена на замужество, видно сразу – такие особы ни о чем другом не могут думать, им практически все равно, с кем отправляться под венец, лишь бы получить заветное колечко и штамп в паспорте. Поэтому, даже если вы всегда мечтали о свадьбе и детях, постарайтесь не зацикливаться на этом, а найдите увлечение по душе и займитесь чем-то полезным. Таким образом и у вас получится отвлечься, и потенциальных кандидатов вы не отпугнете (ведь, возможно, они и сами не прочь распрощаться с холостяцкой жизнью, но подобная напористость и откровенность их пугает).
Ставки на карьеру, а не на любовь
Еще одна причина, по которой ваша личная жизнь не клеится – отсутствие свободного времени на эту самую жизнь. Немало свободных преуспевающих женщин жалуется на бесперспективные отношения, даже не понимая, что сами ничего не делают, чтобы изменить ситуацию в лучшую сторону. Ведь, как известно, над отношениями надо работать, именно тогда они будут такими, как вы всегда и мечтали. А если у вас банально все силы брошены на карьеру и нет даже свободной минутки, чтобы просто поговорить со своим избранником по душам, то не удивительно, что человек начинает чувствовать себя одиноким и в итоге уходит к той, которая всегда найдет на него время. Поэтому, прежде чем жаловаться на одиночество, подумайте, а зачем вам нужен человек рядом? Если только для удовлетворения физических потребностей, тогда выбирайте себе в партнеры такого же карьериста и встречайтесь с ним исключительно для секса. Но если вы понимаете, что вам нужно нечто большее, чем просто интим, то будьте готовы вкладываться в отношения, чтобы они развивались. В противном случае все пойдет по тому же сценарию – ваш избранник почувствует свою ненужность и сбежит от вас при первой же возможности.
Несколько уловок, которые помогут вам сблизиться с человеком и изменить свою личную жизнь к лучшему
Если вы отправились на вечеринку в надежде найти там интересного кавалера, то, согласно рекомендациям психологов, ни в коем случае не «прилипайте» к барной стойке и не подпирайте весь вечер стенку, а лучше выберите место возле окна и активно участвуйте в разговорах. Так есть больше шансов встретить открытого и общительного человека, с которым у вас могут завязаться тесные отношения.
Представителей сильного пола не привлекают безэмоциональные строгие дамы, лишенные воображения и чувства юмора. Они им кажутся слишком сложными и «холодными». С гораздо большей охотой они завяжут отношения с женщиной, у которой веселый нрав и легкий характер. А вот сами женщины, наоборот, предпочтут влюбиться в мрачного загадочного красавца, вместо того, чтобы выбрать в спутники жизни простодушного и понятного кавалера, с которым им было бы намного проще и комфортнее.
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Наверняка вы тоже слышали, что «правильный» зрительный контакт (который длится от двух минут и больше) способен творить чудеса. Таким образом зарождается взаимная симпатия и даже привязанность. Поэтому советы ваших бабушек про то, что «глазками надо стрелять не в кого попало, а в конкретного человека» очень даже актуальны – выберите понравившегося мужчину и смотрите на него не отводя взгляд. Как минимум ему польстит ваша заинтересованность, а как максимум – он захочет чего-то большего и наверняка продолжит с вами общение.
Американские ученые выяснили, что ничего так не сближает как… совместное поглощение десерта. Поэтому если вы хотите кого-то очаровать (и привязать к себе надолго), то просто угостите его каким-нибудь лакомством, а заодно и сами отведайте. И не страшно, что вы на диете - кусочек чего-нибудь вкусного не повредит вашей фигуре, поверьте. Ученые выяснили еще один занимательный факт – если человека угостить вместо ледяного коктейля чем-то горячим и ароматным (что поможет ему согреться), то это поможет добиться взаимной симпатии. К тому же, за чашкой кофе или чая разговоры будут тепле и доверительнее, да и потом расстаться будет сложнее и наверняка вам захочется продолжить общение в более подходящем месте.
В отличие от мужчин, которые падки на все новое и предпочитают не иметь дел с дамами, хоть чем-то напоминающими их бывших, женщины как раз не против завязать отношения с тем, кто будет похож на их «экса». Согласно исследованиям, представительницы прекрасного пола действительно подсознательно выбирают мужчин одного типажа и зачастую совершают в отношениях одни и те же ошибки. Поэтому, когда у вас в голове в очередной раз всплывет мысль о «тех же граблях», просто вспомните, что все ваши кавалеры были из «одной оперы» и делайте соответствующие выводы (возможно, вам стоит пересмотреть свои предпочтения или что-то изменить в своем поведении).
Фото: Pexels.com
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