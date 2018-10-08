8 правил поведения в офисе, которые позволят вам оставаться в выигрыше

Умейте себя подать

Психологи уверяют, что не только вербальное участие в дискуссии или подготовке важного отчета говорит о вашем отношении к работе, но и поза, мимика, а также жесты могут весьма красноречиво указывать на ваш профессионализм, либо его отсутствие. Поэтому постарайтесь произвести впечатление мотивированного сотрудника, но только не переборщите! Наигранный энтузиазм и чересчур бодрый дух тоже не пойдут вам на пользу.

Приходите на совещания с ноутбуком или планшетом

Так вы сможете не только для себя конспектировать основные моменты, чтобы ничего не забыть потом, но и в случае возникновения каких-либо спорных вопросов, вы сможете оперативно найти достоверную информацию и озвучить эти данные. Кроме того, так вы сможете приводить весомые аргументы «за» или «против» сверяясь все с той же достоверной информацией.

Не забывайте о стратегии

«Будьте стратегом!» - напоминают те люди, которые уже достигли определенных высот и в жизни, и в карьере. Особенно это касается переговоров, совещаний, обсуждений стратегии развития компании и так далее. Ведь от того, как работник ведет себя во время этих важных мероприятий, а также, как он реагирует на возникающие спорные моменты и насколько грамотно отстаивает свою позицию, сигнализирует руководству о том, как данный человек относится к своим непосредственным обязанностям и компании в целом. Поэтому очень важно не получить звание главной «выскочки» или «зануды» и заранее составить себе план выступления или презентации. Так вы сможете подкорректировать какие-то вопросы или остановиться на особо важных моментах чуть подробнее.