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8 очевидных признаков отчаявшихся женщин, которые так раздражают окружающих

Даже если вы себя убеждаете, что сейчас вы слишком заняты, чтобы тратить свое время на отношения, в глубине души вы все равно надеетесь однажды встретить того единственного, с которым пойдете по жизни вмести. И вот пока эта судьбоносная встреча не состоялась, вы производите впечатление отчаявшейся особы, так и не сумевшей найти свое женское счастье. И мало того, что подобное поведение вас не красит, так оно еще и жутко раздражает окружающих. О том, какие признаки выдают вас с головой – в материале Passion.ru?

«Я абсолютно свободна!»

Даже если это действительно так и вы готовы проводить с мужчиной 24 часа в сутки, сдержите свой порыв и покажите, что у вас есть свои интересы, вы не можете «бежать» к нему по первому требованию и ставить его интересы в приоритет. Поверьте, вашему кавалеру со временем надоест такая доступность и открытость, потому он предпочтет ретироваться и найти ту, внимание (и свободное время) которой еще придется заслужить.

«Твои интересы – мои интересы»

Делать вид, что вы разделяете интересы мужчины, хотя на самом деле это не так – еще одна ошибка, указывающая на то, что женщин способна полностью измениться (и подстроиться), лишь бы сделать приятное кавалеру. Просто помните, что, во-первых, очень заметно, когда человек увлечен чем-то по-настоящему и когда он просто так говорит, для «галочки», а во-вторых, меняясь ради другого, вы теряете свою индивидуальность. К тому же, если вдруг у вас с данным партнером ничего не получится, то вы снова будете подстраиваться под других?

«Люблю тебя»

Психологи напоминают, что данную фразу должен первым произнести мужчина, в противном же случае получится так, что вы словно выпрашиваете у него любовь и внимание. Это может сыграть злую шутку и вместо того, чтобы добиваться вас дальше, ваш кавалер может просто потерять интерес и пропасть из вашего поля зрения. И даже если вы встречаетесь достаточно давно, по вашему мнению, а заветных слов все так и нет, то ни в коем случае не торопите события и не берите инициативу в свои руки, иначе вы просто все испортите и останетесь ни с чем.

Фото: vostock-photo

«Ты правда так думаешь?»

Поверьте, постоянное уточнение, казалось бы, очевидных вещей жутко раздражает. Особенно, если мужчина просто предложил вам встретиться как-нибудь на неделе, а вы тут же забросали его вопросами, где, когда и во сколько. Да еще и в мессенджер прислали напоминание, чтобы не забыл вам ответить. Даже если вы делали это из лучших побуждений, чтобы найти в своем плотном графике место для личной встречи, со стороны это выглядит как крик отчаяния. Будьте сдержаннее в своих высказываниях и постарайтесь не задавать слишком много вопросов (чтобы не было похоже на допрос).

«Я перееду к тебе, потом мы поженимся, и я подарю тебе наследников»

Еще одна вещь, выдающая даму, отчаянно мечтающую обрести семейное счастье – планирование совместного будущего практически после первого же свидания. Психологи напоминают, что если вы не хотите все испортить и остаться коротать свои дни в одиночестве, то не загадывайте ничего на срок дольше, чем вы встречаетесь (или общаетесь). Кроме того, будьте уверены, что мужчина уже давно распланировал свою и если вам не нашлось там места, значит он просто в вас не заинтересован (и от того, что вы там себе напридумывали воздушные замки и троих очаровательных малышей, ситуация не изменится).

«А вот моя мама и бабушка…»

Если вы практически сразу же «вываливаете» перед мужчиной всю свою подноготную, не забыв уточнить историю своей семьи до седьмого колена, то не удивляйтесь, что в какой-то момент он просто перестанет выходить на связь. Эксперты напоминают, что в вас должна быть загадка, которую вашему избраннику захочется разгадать. А если вы будете для него открытой книгой, то он слишком быстро потеряет к вам интерес и сбежит при первой же возможности.

Фото: vostock-photo

«Давай сегодня пойдем в кино? Или лучше на выставку… А завтра ты чем занимаешься?»

Инициатива – это, конечно, хорошо, но лишь в определенных моментах. Если вы привыкли быть всегда и во всем первой, то в отношениях вам лучше притормозить и позволить мужчине взять все в свои руки. В противном случае он не будет успевать по вам соскучиться, соответственно и желание видеть вас как можно чаще у него тоже не появится. Психологи рекомендуют набраться терпения и позволить событиям развиваться своим чередом. Как раз у вашего кавалера будет время все обдумать и понять, хочет ли он строить с вами серьезные отношения или предпочтет ограничиться мимолетным романом.

«Почему ты был сегодня онлайн и не написал мне? И вообще, я тебе звонила…»

Вы тоже нет-нет, да и мониторите странички своего потенциального, медленно закипая от того, что он активно ставит лайки или оставляет комментарии, но при этом абсолютно игнорирует вас? Не спешите отправлять ему сотое сообщение или названивать в который раз, иначе своей навязчивостью вы лишь поможете ему определиться, что подобное поведение недопустимо и, соответственно, с вами ему не по пути. Не лишним будет напомнить, что заинтересованный мужчина всегда найдет возможность выйти на связь, в противном случае вы его просто не настолько для него важны, так тоже бывает.

Фото: vostock-photo

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