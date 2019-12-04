8 очевидных признаков отчаявшихся женщин, которые так раздражают окружающих

«Я абсолютно свободна!»

Даже если это действительно так и вы готовы проводить с мужчиной 24 часа в сутки, сдержите свой порыв и покажите, что у вас есть свои интересы, вы не можете «бежать» к нему по первому требованию и ставить его интересы в приоритет. Поверьте, вашему кавалеру со временем надоест такая доступность и открытость, потому он предпочтет ретироваться и найти ту, внимание (и свободное время) которой еще придется заслужить.

«Твои интересы – мои интересы»

Делать вид, что вы разделяете интересы мужчины, хотя на самом деле это не так – еще одна ошибка, указывающая на то, что женщин способна полностью измениться (и подстроиться), лишь бы сделать приятное кавалеру. Просто помните, что, во-первых, очень заметно, когда человек увлечен чем-то по-настоящему и когда он просто так говорит, для «галочки», а во-вторых, меняясь ради другого, вы теряете свою индивидуальность. К тому же, если вдруг у вас с данным партнером ничего не получится, то вы снова будете подстраиваться под других?

«Люблю тебя»

Психологи напоминают, что данную фразу должен первым произнести мужчина, в противном же случае получится так, что вы словно выпрашиваете у него любовь и внимание. Это может сыграть злую шутку и вместо того, чтобы добиваться вас дальше, ваш кавалер может просто потерять интерес и пропасть из вашего поля зрения. И даже если вы встречаетесь достаточно давно, по вашему мнению, а заветных слов все так и нет, то ни в коем случае не торопите события и не берите инициативу в свои руки, иначе вы просто все испортите и останетесь ни с чем.