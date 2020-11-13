8 очевидных признаков, что вы являетесь очень токсичным для своего партнера
«Все не то, все не так…»
Неумение радоваться мелочам и постоянное пиление партнера по пустякам тоже однажды сыграет с вами злую шутку. Скажем, человек постарался сделать вам что-то приятное, но вместо того, чтобы похвалить его и мотивировать на новые подвиги, вы лишь недовольно отметили, что вообще-то вам это не нравится и лучше бы он занялся чем-то полезным. Думаете, после такой реакции человек захочет еще что-то сделать для вас? Скорее всего вы убьете его инициативу и подтолкнете к поиску более подходящей пассии, которая по достоинству оценит его старания и не будет заострять внимание на недостатках.
24 часа на связи
Требование быть постоянно на связи и отвечать вам сразу же, едва вы лишь позвонили (или написали) рано или поздно доведет до белого каления кого угодно. Позвольте избраннику заниматься своим делом и не устраивайте сцены ревности, если вдруг он не сразу поднял трубку или вовсе не заметил ваше сообщение. Не будьте слишком навязчивой и ревнивой, доверяйте избраннику и не переходите личные границы. Иначе оглянуться не успеете, как придется обновлять статус в соцсетях с «в отношениях» на «в активном поиске».
Утаивание информации и искажение фактов
«У женщины должны быть свои секреты» - типичная отговорка для тех дам, кто привык утаивать от партнера важную информацию и искажать факты. На самом деле, скрывать что-то от своего избранника не понадобится, если между вами доверительные и гармоничные отношения. В противном случае лучше не мучать друг друга и попытаться найти счастье с кем-то другим, кто больше подходит вам по основным параметрам.
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Все под контролем
Даже если вы маскируете свое желание быть в курсе всего, чем занимается ваш избранник 24 часа в сутки, особенно когда вас нет рядом, заботой, ваш контроль может перейти за рамки здравого смысла и лишь навредить вашим отношениям. Гиперопека может просто «задушить» вашего партнера и заставить его усомниться в том, что он сделал правильный выбор, когда ответил вам взаимностью и согласился быть с вами. Попробуйте отказаться от маниакального контроля, иначе вы разрушите те светлые чувства, которые (пока еще) есть между вами.
Никакого второго шанса
Умение прощать – очень важное качество, которое почему-то многие пары игнорируют. Психологи уверяют, что людям нужно давать еще один шанс, особенно, если вы не хотите терять человека и надеетесь изменить ваши отношения к лучшему. Однако если вы будете упорствовать и регулярно припоминать партнеру его промахи, то в один прекрасный момент он просто сбежит от вас сломя голову.
«Вижу цель – не вижу препятствий»
Если вы готовы идти по головам и спокойно перешагнете через своего избранника ради достижения своих целей, то о каких гармоничных отношениях может идти речь? Вы не видите ничего плохого в том, чтобы манипулировать чувствами своего избранника и бить по его болевым точкам, однако очень удивляетесь и обижаетесь, когда подобные действия ваша вторая половинка пытается применить по отношению к вам. Постарайтесь изменить свое поведение и тогда ваше общение станет мягче и доверительнее.
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«Я так хочу и точка!»
Умение проявлять гибкость и терпение в паре также важно, как сохранение сексуального влечения и взаимопонимание. Если вы не готовы идти на компромисс и требуете от партнера постоянного подчинения (а заодно и выполнения всех ваших прихотей, даже самых безумных), то не удивляйтесь, что в какой-то момент ваша вторая половина устроит настоящий бунт и прекратит с вами общение. Психологи напоминают, что в отношениях необходимо учитывать интересы обоих партнеров, а не трепать нервы друг другу ради удовлетворения собственных сиюминутных желаний.
«Я тебе не верю»
Вряд ли кто-то будет спорить с тем, что завоевать доверие очень сложно, а потерять можно в одночасье. Если оно пошатнулось хотя бы раз, то восстановить его будет достаточно сложно. Однако если ваши отношения так и не стали доверительными, вы подозреваете партнера во всех смертных грехах и постоянно устраиваете ему проверки, то рано или поздно это вымотает и вас, и вашего кавалера. В конечном счете ваш избранник предпочтет и вправду сделать нечто такое, чтобы ваши обвинения не были безосновательными, а потом отправится на поиски той, которая не будет изводить его недоверием, а направит все силы на сохранение гармонии и взаимопонимания в отношениях.
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