8 очевидных признаков, что вы являетесь очень токсичным для своего партнера

«Все не то, все не так…»

Неумение радоваться мелочам и постоянное пиление партнера по пустякам тоже однажды сыграет с вами злую шутку. Скажем, человек постарался сделать вам что-то приятное, но вместо того, чтобы похвалить его и мотивировать на новые подвиги, вы лишь недовольно отметили, что вообще-то вам это не нравится и лучше бы он занялся чем-то полезным. Думаете, после такой реакции человек захочет еще что-то сделать для вас? Скорее всего вы убьете его инициативу и подтолкнете к поиску более подходящей пассии, которая по достоинству оценит его старания и не будет заострять внимание на недостатках.

24 часа на связи

Требование быть постоянно на связи и отвечать вам сразу же, едва вы лишь позвонили (или написали) рано или поздно доведет до белого каления кого угодно. Позвольте избраннику заниматься своим делом и не устраивайте сцены ревности, если вдруг он не сразу поднял трубку или вовсе не заметил ваше сообщение. Не будьте слишком навязчивой и ревнивой, доверяйте избраннику и не переходите личные границы. Иначе оглянуться не успеете, как придется обновлять статус в соцсетях с «в отношениях» на «в активном поиске».

Утаивание информации и искажение фактов

«У женщины должны быть свои секреты» - типичная отговорка для тех дам, кто привык утаивать от партнера важную информацию и искажать факты. На самом деле, скрывать что-то от своего избранника не понадобится, если между вами доверительные и гармоничные отношения. В противном случае лучше не мучать друг друга и попытаться найти счастье с кем-то другим, кто больше подходит вам по основным параметрам.