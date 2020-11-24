8 неочевидных ошибок, которые мешают вам найти работу

Некоторые наивно полагают, что хорошую должность можно получить лишь «через кого-то», а чтобы пробиться самостоятельно — об этом даже нечего и мечтать. Действительно, связи решают многое, но и самому нужно что-то из себя представлять, ведь за красивые глазки и родственные связи бесперспективного сотрудника долго держать в компании не будут, а быстро найдут ему замену и распрощаются без сожалений. Поэтому связи — связями, а ответственный подход к делу, талант и умение работать тоже никто не отменял.

Я выше всего этого

Если вы будете отказываться от возможностей, полагая, что все это не для вас, вы выше всего этого, то так и останетесь на занимаемой должности, не достигнув в итоге тех высот, о которых всегда мечтали. Научитесь обращать любую ситуацию в свою пользу и прислушивайтесь к советам и критике, если это поможет вам стать лучше и выйти на новый уровень.

Я слишком взрослая для таких подвигов

На самом деле, научиться чему-то новому и выйти на тот уровень, о котором вы всегда мечтали, можно всегда, вне зависимости от того, сколько вам исполнилось лет. Никогда не поздно изменить свою жизнь и попробовать что-то такое, на что бы вы раньше и не решились. Например, вы всегда хотели попробовать себя в рекламе или PR, но «закопались» в бумагах и текучке. Попробуйте освоить дополнительные навыки, пройдите специальные курсы или мастер-классы, начните двигаться в том направлении, которое вам интересно, и у вас все непременно получится.