8 неочевидных ошибок, которые мешают вам найти работу
Без связей ничего не добиться
Некоторые наивно полагают, что хорошую должность можно получить лишь «через кого-то», а чтобы пробиться самостоятельно — об этом даже нечего и мечтать. Действительно, связи решают многое, но и самому нужно что-то из себя представлять, ведь за красивые глазки и родственные связи бесперспективного сотрудника долго держать в компании не будут, а быстро найдут ему замену и распрощаются без сожалений. Поэтому связи — связями, а ответственный подход к делу, талант и умение работать тоже никто не отменял.
Я выше всего этого
Если вы будете отказываться от возможностей, полагая, что все это не для вас, вы выше всего этого, то так и останетесь на занимаемой должности, не достигнув в итоге тех высот, о которых всегда мечтали. Научитесь обращать любую ситуацию в свою пользу и прислушивайтесь к советам и критике, если это поможет вам стать лучше и выйти на новый уровень.
Я слишком взрослая для таких подвигов
На самом деле, научиться чему-то новому и выйти на тот уровень, о котором вы всегда мечтали, можно всегда, вне зависимости от того, сколько вам исполнилось лет. Никогда не поздно изменить свою жизнь и попробовать что-то такое, на что бы вы раньше и не решились. Например, вы всегда хотели попробовать себя в рекламе или PR, но «закопались» в бумагах и текучке. Попробуйте освоить дополнительные навыки, пройдите специальные курсы или мастер-классы, начните двигаться в том направлении, которое вам интересно, и у вас все непременно получится.
Фото: Pexels.com
Чем меньше я попрошу денег, тем быстрее мне предложат работу
Еще одно заблуждение, которое мешает вам получить должность мечты и продвинуться по службе. Представьте, например, что вам в магазине активно пытаются продать товар по очень маленькой цене. Ваши мысли? Правильно, вы тут же начинаете искать подвох и, скорее всего, отказываетесь от покупки, чтобы не потратить деньги впустую. Также и здесь. Чем дешевле вы себя оцените, тем больше вопросов возникнет у работодателя, например, почему за выполнение тех же самых обязанностей вы запрашиваете сумму, ниже рыночной или почему вы так не верите в свои способности. Поэтому, чтобы не получить очередной отказ, постарайтесь держать планку и не соглашаться на заведомо низкую зарплату.
В университете я училась на отлично, поэтому знаю все лучше всех
Даже если вы имеете красный диплом, это вовсе не означает, что вы знаете абсолютно все и с самого первого дня работы покажете настолько впечатляющие результаты, что обойдете даже бывалых сотрудников. На самом деле, это может свидетельствовать о том, что вы остановились на определенной точке и больше не планируете ничему учиться или перенимать опыт. А зачем, если вы только этим и занимались несколько лет в учебном заведении. Зачастую теория весьма далека от современной практики, поэтому не стоит кичиться цветом «корочек», а лучше принять ту информацию, которой с вами может поделиться человек «с опытом».
В соцсетях я могу делать все, что вздумается
С одной стороны, действительно, на ваших страничках в соцсетях вы можете делать абсолютно все, что вам нравится, не оглядываясь на тех, кому ваши мысли не по душе. Но с другой — работодатели давно уже мониторят соцсети сотрудников, пытаясь узнать человека получше, понять, чем он интересуется и какую жизненную позицию занимает. Поэтому, если вы никак не можете устроиться на хорошую должность и постоянно получаете отказ от работодателей, проверьте, все ли у вас в порядке в профайле, нет ли там неподобающих фото или компрометирующей информации.
Фото: Pexels.com
У меня нет недостатков, я состою из одних достоинств
Уверенность в собственных силах — это, конечно, прекрасно, а вот высокое самомнение может стать преградой на пути к желаемой должности и высокой зарплате. Даже если вы считаете, что вы само совершенство и лучше вас не сыскать на всем белом свете, постарайтесь все же умерить свой пыл и не переходить границы, особенно при общении с руководством.
В приоритете личная жизнь, а не работа
Несмотря на то, что на работе мы проводим большую часть времени, именно личная жизнь, друзья и родные выходят на первый план, занимая все наши мысли и чувства. Это неплохо, но ровно до тех пор, пока ваши личные проблемы не начинают вредить профессиональной деятельности, отнимая все ваше время и силы. Согласитесь, вряд ли какому-то руководителю понравится тот факт, что сотрудник вместо того, чтобы сосредоточиться на выполнении своих непосредственных обязанностей, постоянно срывает сроки, отпрашивается по семейным обязательствам и ставит репутацию компании под удар. Чтобы не стать «самым слабым звеном» в офисе или вовсе не остаться без выгодных предложений, постарайтесь разграничивать личную жизнь и работу, распределив свое время таким образом, чтобы хватало и на то, и на другое.
Фото: Pexels.com
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