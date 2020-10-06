8 настоящих причин вашего одиночества (и способы с ним справиться)

Определенное воспитание

Если вам в детстве внушили, что отношения должны развиваться определенным образом и партнер может делать то, что не противоречит вашим принципам, то, повзрослев, вы будете рассматривать лишь этот сценарий и не согласитесь ни на что другое. С одной стороны, это не так уж плохо, ведь вы имеете четкие представления, что вам нужно для счастья, и пытаетесь этого добиться. Но с другой – вам не свойственна гибкость, вы не рассматриваете возможность компромиссов и четко стоите на своем. И если подобная позиция вначале отношений воспринимается партнером на ура, то со временем его пыл начинает угасать, он чувствует себя неуютно (ведь абсолютно все, что бы он не делал, подвергается критике или оптимизации с вашей стороны) и он просто уходит к другой, более сговорчивой даме. Попробуйте проанализировать, что именно для вас является приоритетным, какими принципами вы не поступитесь никогда, а какие бы могли пересмотреть ради построения крепких и гармоничных отношений.

Нежелание терять свободу

Даже если друзья и родные ходят за вами по пятам и неустанно напоминают про «тикающие часики», вы все равно подсознательно не готовы к отношениям. Нет, вы ничего не имеете против семейных ценностях и даже нет-нет, да и грезите о большой взаимной любви, но при этом четко понимаете, что вам придется чем-то пожертвовать, например, своей свободой. И именно этот страх не дает вам возможности по-настоящему с кем-то сблизиться и обрести гармоничный союз. Вы понимаете, что свобода значит для вас гораздо больше и потому не спешите с ней расставаться. В этом случае психологи рекомендуют определиться: либо вы вполне комфортно чувствуете себя в формате «solo» и не реагируете на стереотипы и чужое мнение, либо вы все же решаетесь создать с кем-то семью и пересматриваете свои границы, чтобы впустить другого человека в свою жизнь, оставив себе определенную неприкосновенность.

Страх близости

Еще одна причина затянувшегося одиночества – страх близости. Другими словами, вы по какой-то причине не готовы идти на сближение с человеком, предпочитая держаться на определенной дистанции (будь то близкие люди, друзья или коллеги). Вы стараетесь не подпускать к себе никого в силу определенных причин. Данную проблему можно решить совместно с экспертом, определив сначала ее первопричину и подобрав варианты решения, которые подойдут именно вам.