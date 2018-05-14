Если вы пока еще только планируете стать родителями, то вы наверняка еще не знаете, что удовольствие это не из дешевых. Финансисты уверяют, что содержание ребенка — одна из самых существенных статей расходов в семейном бюджете, и если вы заранее не подготовитесь к данному процессу, то вам придется совсем туго. Поэтому мы решили составить список самых эффективных способов экономии денег, для того чтобы вы смогли обеспечить достойное будущее своему ребенку.
Составьте план и четко ему следуйте
Заранее пропишите план, которого будете придерживаться. Допустим, вы уже имеете представление, в какое школьное учреждение вы бы хотели отдать своего ребенка или в какой университет устроить его после. Соответственно, вы можете заранее прикинуть, во сколько вам обойдется учеба и какие дополнительные расходы вас ожидают. И не так важно, если потом ваше чадо захочет, скажем, поступить не на международные отношения, а на факультет дизайна. Главное, что у вас уже будут средства, чтобы осуществить его мечту.
Начните откладывать как можно раньше
Откройте специальный счет, на который вы будете перечислять средства, предназначенные для вашего ребенка. Эксперты советуют дать ему какое-нибудь подходящее название — это, по их мнению, поможет вам эмоционально настроиться на то, что с этого счета ни в коем случае нельзя снимать или переводить денежные средства, а только накапливать их.
Держите все сбережения отдельно
Давно известно, что если держать все денежные средства в одном месте, то эффективности будет меньше, а вот соблазна тут же все потратить — больше. Поэтому подумайте, как распределить ваши накопления, чтобы деньги не лежали без дела, а действительно работали на вас и приносили пользу. Возможно, стоит часть средств вложить в ценные бумаги или драгоценные металлы, стоимость которых растет с каждым годом.
Продавайте вещи, которыми вы больше не пользуетесь
Научитесь извлекать пользу из детский вещей, а не выбрасывать их на помойку, когда они перестали быть для вас актуальны. Сейчас, например, очень много сайтов, где можно выставить ту же детскую кроватку или коляску — и поверьте, что желающие найдутся практически сразу. Однако финансисты уверяют, что тут тоже есть свои хитрости. Скажем, если вы будете продавать кроватку в марте, то сможете получить за нее на 30% больше, чем в остальные месяцы. А вот коляску стоит продавать в июне, потому как согласно статистике, в июле и августе рождается больше всего детей, следовательно, ваш предмет будет востребован больше. Что касается различных зимних принадлежностей, то они пойдут на ура в октябре, непосредственно перед наступлением холодов. Другими словами, вместо того чтобы копить все это на своем балконе или просто выбрасывать, рассортируйте те вещи, которые имеют надлежащий вид и могут еще послужить другим людям.
Подумайте, прежде чем приобретать страховку
Само по себе страхование — это очень нужная вещь. Скажем, если в вашем доме произошел погром или что-то случилось с вашим автомобилем. Да и здоровье тоже застраховать не помешало бы. Однако прежде чем отдавать свои кровно заработанные деньги, поинтересуйтесь у страховой компании о всех тонкостях. Поверьте, такой разумный подход поможет вам сэкономить приличную сумму, которую можно потратить на обеспечение достойного будущего своего малыша.
Узнайте о дополнительных возможностях
Уточните у своего работодателя, существуют ли в вашей компании какие-то дополнительные льготы, привилегии или бонусы, которые придутся вам очень кстати. Возможно, для ваших сотрудников даже предусмотрены какие-то программы лояльности или, например, выгодные предложения в дружественных компаниях. Не пропускайте подобные акции и научитесь использовать дополнительные возможности. Ведь зачем переплачивать, если можно воспользоваться специальными условиями и сэкономить приличную сумму.
Не отказывайтесь от финансовой помощи
Скажем, родственники захотели сделать вашему малышу щедрый подарок и оплатить какую-то часть его обучения или купить то, что ему будет необходимо в первый год жизни. Не стоит отказываться от таких предложений, тем более что затем вы сможете сделать ответный подарок и преподнести что-то тоже очень нужное и ценное. То же самое касается специальных программ или гранта на обучение. Не стоит отказываться от них — это действительно реальный шанс получить необходимые средства на то же обучение. Психологи утверждают, что бывали случаи, когда будущие родители принципиально отказывались от подобных подарков или игнорировали возможность получить грант на обучение, уверяя, что своего наследника они смогут обеспечить сами. Хорошо, если это действительно в итоге получалось.
Научите ваших детей обращаться с деньгами
Постарайтесь научить своего ребенка обращаться с деньгами, привейте ему финансовую грамотность и объясните, какой ценой достаются те или иные вещи. Ведь чем раньше вы донесете до своего малыша тот факт, что деньги не растут на деревьях, а достаются нелегким трудом, тем быстрее он научится грамотно планировать свои покупки и не станет просить у вас дорогостоящий товар, если поймет, что у вас в данный момент нет возможности это купить.
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