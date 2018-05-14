Если вы пока еще только планируете стать родителями, то вы наверняка еще не знаете, что удовольствие это не из дешевых. Финансисты уверяют, что содержание ребенка — одна из самых существенных статей расходов в семейном бюджете, и если вы заранее не подготовитесь к данному процессу, то вам придется совсем туго. Поэтому мы решили составить список самых эффективных способов экономии денег, для того чтобы вы смогли обеспечить достойное будущее своему ребенку.

Составьте план и четко ему следуйте

Заранее пропишите план, которого будете придерживаться. Допустим, вы уже имеете представление, в какое школьное учреждение вы бы хотели отдать своего ребенка или в какой университет устроить его после. Соответственно, вы можете заранее прикинуть, во сколько вам обойдется учеба и какие дополнительные расходы вас ожидают. И не так важно, если потом ваше чадо захочет, скажем, поступить не на международные отношения, а на факультет дизайна. Главное, что у вас уже будут средства, чтобы осуществить его мечту.

Начните откладывать как можно раньше

Откройте специальный счет, на который вы будете перечислять средства, предназначенные для вашего ребенка. Эксперты советуют дать ему какое-нибудь подходящее название — это, по их мнению, поможет вам эмоционально настроиться на то, что с этого счета ни в коем случае нельзя снимать или переводить денежные средства, а только накапливать их.

Держите все сбережения отдельно

Давно известно, что если держать все денежные средства в одном месте, то эффективности будет меньше, а вот соблазна тут же все потратить — больше. Поэтому подумайте, как распределить ваши накопления, чтобы деньги не лежали без дела, а действительно работали на вас и приносили пользу. Возможно, стоит часть средств вложить в ценные бумаги или драгоценные металлы, стоимость которых растет с каждым годом.