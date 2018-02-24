Если вы хотите во что бы то ни стало накопить на свою мечту, тогда послушайте финансистов и приучите себя следовать правилу 20/50/30, где 20 % доходов будут уходить на сбережения, 50 % — на обязательные траты, а остальные 30% — на свои прихоти.

Приучите себя использовать наличные деньги вместо карты. Эксперты уверяют, что таким образом вы сможете контролировать, сколько именно средств у вас ушло на те или иные покупки. Возможно, когда в следующий раз увидите очередную безделушку и рука сама потянется к кошельку, то подумаете, готовы ли вы расстаться с энной суммой или нет. А когда расплачиваетесь картой, не видите, сколько именно денег у вас уходит, и расстаетесь с ними быстрее.

Не стоит брать кредитные карты, если не сможете вовремя вернуть деньги. Но если уж так получилось и у вас на руках оказалась карта с большим лимитом, а период, когда можно вернуть средства без начисления процентов истекает, тогда можно открыть новую карту и перекинуть нужную сумму с нее. Затем вернуть нужную сумму обратно и закрыть карту, чтобы ненароком не попасть в долговую яму.

Задумывались ли вы о том, сколько денег тратите, заказывая кофе на вынос? Умножьте стоимость одной чашки на количество дней, и вы узнаете точную сумму. Вместо этого можно приобрести термокружку (один раз) и заваривать кофе дома. И вкусно, и можно сэкономить средства на что-то более стоящее.