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Специально для тех, кто никак не может накопить на свою мечту, мы подготовили несколько простых рекомендаций, которые точно помогут сэкономить средства и грамотно распланировать бюджет.

Если вы хотите во что бы то ни стало накопить на свою мечту, тогда послушайте финансистов и приучите себя следовать правилу 20/50/30, где 20 % доходов будут уходить на сбережения, 50 % — на обязательные траты, а остальные 30% — на свои прихоти.

Приучите себя использовать наличные деньги вместо карты. Эксперты уверяют, что таким образом вы сможете контролировать, сколько именно средств у вас ушло на те или иные покупки. Возможно, когда в следующий раз увидите очередную безделушку и рука сама потянется к кошельку, то подумаете, готовы ли вы расстаться с энной суммой или нет. А когда расплачиваетесь картой, не видите, сколько именно денег у вас уходит, и расстаетесь с ними быстрее.

Не стоит брать кредитные карты, если не сможете вовремя вернуть деньги. Но если уж так получилось и у вас на руках оказалась карта с большим лимитом, а период, когда можно вернуть средства без начисления процентов истекает, тогда можно открыть новую карту и перекинуть нужную сумму с нее. Затем вернуть нужную сумму обратно и закрыть карту, чтобы ненароком не попасть в долговую яму.

Задумывались ли вы о том, сколько денег тратите, заказывая кофе на вынос? Умножьте стоимость одной чашки на количество дней, и вы узнаете точную сумму. Вместо этого можно приобрести термокружку (один раз) и заваривать кофе дома. И вкусно, и можно сэкономить средства на что-то более стоящее.

Научитесь планировать свой бюджет. Обязательно фиксируйте, сколько (и на что) уходит денег в течение месяца, или скачайте специальное приложение, с которым дело пойдет быстрее.

В путешествиях все стараются посмотреть как можно больше достопримечательностей и окунуться в местный колорит. Однако мы советуем не тратить деньги на те экскурсии, где вам предлагают посмотреть на древние обычаи — скорее всего, это будет лишь театрализованное представление, не имеющее ничего общего с жизнью настоящих аборигенов. Поэтому не выбрасывайте деньги на ветер.

Вместо того чтобы ежедневно покупать косметические средства (которые не всегда потом используются), лучше обратить внимание на многофункциональные beauty-средства, например румяна/помада/тени, которые не только сэкономят деньги в кошельке, но и место в вашей косметичке. Ведь теперь вместо нескольких продуктов достаточно будет взять один.

К сожалению, в последнее время цены на бензин совсем не радуют. Поэтому в целях экономии можно приобрести проездной и периодически (во время пробок, например) оставлять свою машину возле дома или офиса и пересаживаться на метро. А в теплое время года вообще можно пересесть на велосипед — и деньги сэкономите, и здоровье поправите. К тому же чем чаще вы будете крутить педали, тем быстрее избавитесь от лишних килограммов и обретете фигуру мечты.

Фото: Shutterstock

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