8 качеств, которых вам не хватает, чтобы стать грамотным руководителем

Управление временем

Чтобы не создавать помехи подчиненным и не тормозить рабочий процесс, научитесь грамотно распоряжаться своим временем. Заведите календарь и вносите туда встречи, а также список дел, чтобы не упустить из виду ничего важного и не застопорить работу остальных сотрудников, чьи обязанности напрямую зависят от ваших решений и действий.

Желание мотивировать и вести за собой

Вряд ли кто-то будет спорить с тем, что без мотивации далеко не уедешь и если вместо похвалы на работе получать одни выговоры и нравоучения, то никакая зарплата не заставит там задержаться надолго. Чтобы не растерять своих перспективных сотрудников, руководитель должен уметь мотивировать и собственным примером доказывать, что нет ничего невозможного и при должных способностях и упорстве можно добиться действительно впечатляющих результатов.

Умение обходить острые углы и гасить конфликты в самом начале

Грамотный руководитель никогда не станет участвовать в интригах и заговорах или собирать сплетни, которые распускают завистники. Вместо этого он просто спокойно во всем разберется и обратит сложившуюся ситуацию в свою пользу. Что касается конфликтов, то хороший управленец будет пресекать мексиканские страсти в своем офисе и не доводить до конфликтов, погасив скандалы в самом их начале.

Избегание фразы: «Я все сделаю сам»

Даже если вас учили, что если вы хотите сделать что-то хорошо, то сделайте это сами, постарайтесь все же делегировать полномочия. В противном случае вы просто погрязнете в текущих делах и у вас не останется времени ни на что другое. Чтобы работа спорилась и командный дух не покидал ваших сотрудников, перераспределяйте задачи таким образом, чтобы максимально задействовать всех подчиненных.