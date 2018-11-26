8 детских комплексов, которые существенно отравляют вам жизнь

Похвала, переходящая все границы

Хвалить, безусловно, нужно, но необходимо делать это конструктивно и ни в коем случае не захваливать. Некоторые родители, например, считают, что чем больше они будут говорить своей дочери комплименты, внушать ей, что она самая-самая и превозносить ее достижения, тем больше риск, что это в дальнейшем поможет ей устроить свою личную жизнь и обрести семейное счастье. На деле же получается так, что эта маленькая принцесса вырастает, начинает строить отношения и недоумевает, почему мужчина не восхищается ею так, как это делали родители, не носит ее на руках 24 часа в сутки и не гордится каждой мелочью, что она создала. Поэтому все хорошо в меру, хвалить нужно уметь (чтобы это в дальнейшем не стало поводом для обиды или озлобленности на весь мир, который не признает очевидные таланты и достоинства маленького гения).

Опрометчивое многообразие

Некоторые родители наивно полагают, что ребенок не должен заскучать ни в коем случае, поэтому в его распоряжении оказывалось такое многообразие игрушек, гаджетов и прочих развлечений, что просто глаза разбегались. В итоге чадо хваталось за что-то одно и через минуту уже переключалось на другое, не в силах выбрать, что же ему больше хочется на данный момент. Эксперты утверждают, что в этом случае может получиться так, что во взрослом возрасте человек тоже не сможет принимать окончательные решения, будет хвататься за одно и тут же переключаться на другое, не закончив начатое, и так по кругу. А страшнее всего, что он и сам не сможет толком объяснить, что же ему нужно и каких результатов он хочет добиться. Кроме того, таким людям бывает обычно скучно наедине с собой, они просто не знают, чем заняться, и постоянно ждут, что придет кто-то, кто сможет их развлечь или устроить им досуг. Поэтому постарайтесь с детства приучать ребенка к тому, чтобы у него был час (два–три) для того, чтобы побыть с самим собой без телевизора, телефона или ноутбука (почитать книгу, прогуляться по парку, заняться спортом и так далее), и объясните, что счастье не в количестве вещей, а в том, чтобы грамотно ими воспользоваться.

Поиск лучшего

Лучшее — враг хорошего. Не зря эту фразу повторяли еще наши мамы и бабушки, однако, видимо, некоторые личности вкладывали свой смысл в данный контекст и прямо-таки метались из одной крайности в другую, пытаясь найти что-то действительно достойное. И своим детям, разумеется, пытались дать все самое лучшее, не заботясь о том, а как это скажется на их состоянии. Например, прочитали они где-то, что яйца и творог полезны для растущего организма, и стали закармливать своего ребенка этими продуктами до тех пор, пока у него не началась аллергия и отвращение ко всем творожно-яичным блюдам. Или другая крайность — родители решили, что их наследник должен воспитываться в спартанских условиях, но при этом виртуозно играть на фортепиано и разбираться в искусстве. В итоге у дитя забрали все «лишние» игрушки и книги, оставив лишь необходимое, запретили общаться с друзьями, контролировали распорядок дня по минутам и выписали самых лучших педагогов по музыке и искусствоведению. Нужно ли говорить о том, что ребенок вырос с твердым убеждением, что родители его не любили и пытались напичкать ненужной информацией, а ко всем «ля-минор», музеям, выставкам и прочим шедеврам у него развилась антипатия, переходящая в ненависть. Поэтому эксперты рекомендуют не бросаться из крайности в крайность и не слушать ничьих советов, а следовать вашим предпочтениям и тем талантам, которые наблюдаются у вашего конкретного ребенка. Например, если он абсолютно не интересуется хоккеем, то не стоит покупать ему дорогое обмундирование и несколько раз в неделю возить на тренировки: он не только не станет показывать блестящие результаты, но и впоследствии обвинит вас в том, что вы сломали ему жизнь, заставляя делать то, что не нравится. Да-да, так и будет, не сомневайтесь.