8 действенных способов избавиться от рутины и вернуть интерес к жизни

Не бойтесь своих желаний
Вопреки распространенному мнению, что нужно опасаться своих желаний, ведь они имеют свойство сбываться в самый неподходящий момент, психологи рекомендуют взглянуть на это, с другой стороны. Другими словами, почаще напоминайте себе о том, что вы живете «здесь и сейчас» и у вас не будет другой возможности (другого времени), чтобы попробовать то, о чем вы даже боялись мечтать или постоянно откладывали это что-то «на потом», до лучших времен. По мнению экспертов, как раз ваши желания и мечты позволят вам вдохновиться на новые подвиги и почувствовать себя активным участником своей жизни, а не сторонним наблюдателем. Ведь если вы не будете действовать так, как хочется вам, то другие будут решать, в каком направлении вам идти и как поступить в той или иной ситуации. Вы готовы отдать бразды правления кому-то другому?
Представьте свою идеальную жизнь
Чтобы вам было комфортнее что-либо менять, попробуйте для начала представить свою идеальную жизнь. Помимо этого, четко сформируйте те моменты, которых точно не должно быть в вашей новой жизни (люди, события, эмоции и так далее). Представляйте все, вплоть до каких-либо мелочей – это вам поможет прочувствовать всю важность (и необходимость) перемен. Вы будете понимать, к чему вам нужно стремиться и какими способами этого можно добиться. Возможно, вы поймете, что пришло время, наконец, избавиться от токсичных людей, отравляющих ваше существование, сменить сферу деятельности или вообще переехать жить в другой город или страну.
Выходите из зоны комфорта
Из раза в раз совершая одни и те же действия и поступки, не удивляйтесь, что ничего интересного вокруг вас не происходит. Психологи подтверждают, что люди устроены таким образом, что, добиваясь каких-либо вершин они на время успокаиваются, убеждая себя самих и окружающих, что им достаточно того, что у них есть на данный момент. С другой стороны, «эпоха застоя» не может длиться вечно и в конце концов нужно ставить перед собой новые цели и делать все, чтобы достичь их как можно скорее. В противном случае вас может настичь разочарование и апатия, вам станет просто неинтересно двигаться дальше (зачем, вроде бы все уже есть), а это может привести к депрессии и другим психологическим проблемам.
Фото: vostock-photo/shutterstock
Действуйте постепенно
Даже если вы поняли, что вам нужны перемены, не стоит действовать сгоряча и менять все одним махом. Психологи советуют подойти к данному вопросу обстоятельно и начинать «внутреннюю перестройку» постепенно, шаг за шагом меняя свои привычки и, соответственно, свою жизнь. Подумайте о том, что, например, некоторые перемены могли бы носить для вас не качественный, а количественный характер. Допустим, вы хотите больше времени уделять родным и близким, соответственно, вам нужен более свободный рабочий график, а не с 9:00 до 18:00 или с 10:00 до 19:00. В этом случае самым оптимальным будет договориться с работодателем, что, допустим, вы несколько дней работаете из дома, либо вовсе работаете удаленно, появляясь в офисе в случае крайней необходимости.
Не сжигайте мосты
В том случае, если вдруг вам не удалось решить с руководством вопрос по поводу вашей посещаемости, и вы решили сменить компанию (либо вовсе сферу деятельности), ни в коем случае не сжигайте мосты и не уходите, громко хлопнув дверью. Эксперты рекомендуют напротив сделать это как можно более безболезненно (и для вас, и для организации), сохранив теплые отношения с бывшими коллегами, а заодно и важные контакты. Ведь жизнь весьма непредсказуема, и кто знает, когда и где вы вновь пересечетесь (возможно, ваш бывший босс запустит новый проект и позовет вас туда на тех условиях, которые бы точно вас устроили). К тому же, иногда связи действительно решают если не все, то многое, поэтому имейте это ввиду, когда вдруг захотите устроить маленькую революцию в офисе.
Сформируйте «подушку безопасности»
Ни для кого не секрет, что большинство перемен потребуют от вас неких вложений, поэтому заранее подготовьтесь. И если у вас до сих пор не было отдельного счета, куда бы вы перечисляли деньги «на черный день или на светлое будущее), то самое время его завести. Даже если услышали от кого-то, что начать жизнь в другой стране можно и с 300-500 евро в кармане, все равно позаботьтесь о том, чтобы вам не пришлось на себе проверять данный факт и выживать где-то заграницей в прямом смысле этого слова. Или вы вдруг поняли, что ваша текущая работа не делает вас счастливой, но пока вы будете искать что-то другое, может пройти время. Поэтому вам тоже понадобятся какие-то сбережения на этот период, чтобы содержать себя или своих близких.
Фото: vostock-photo/shutterstock
Попробуйте пожить «двойной жизнью»
Еще один действенный способ понять, подходят ли вам перемены или стоит поискать другой путь – попробовать пожить двойной жизнью. Например, какое-то время совмещать две работы, учебу и профессиональную деятельность, работу в компании и свой стартап и так далее. Так вы сможете определиться, правильный ли выбор вы сделали или лучше вернуться к исходной точке и начать все сначала. По мнению психологов, самый лучший способ определиться – попробовать оба варианта и посмотреть, какой из них комфортнее и перспективнее.
Возьмите на вооружение советы «бывалых»
Возможно, пока вы только размышляете, на какой путь вам свернуть, кто-то уже сделал это до вас и теперь готов поделиться своими знаниями и опытом. Не пренебрегайте советами «бывалых» - они вам помогут на начальном этапе, когда вы будете сомневаться, не зря ли все это затеяли и не лучше было бы оставить все, как есть. На самом деле, этот этап (сомнений и переживаний) проходит каждый, кто решился на перемены. И очень важна здесь поддержка (друзей, родных или коллег), чтобы не было соблазна бросить все на половине пути и вернуться к привычному ритму и образу жизни. Ведь когда этот этап закончится, и ваша жизнь начнет меняться, вы поймете, что выбрали этот путь не зря и не захотите поворачивать обратно.
Текст: Юлия Кальницкая
Фото: vostock-photo/shutterstock
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