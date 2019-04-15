8 действенных способов избавиться от рутины и вернуть интерес к жизни

Не бойтесь своих желаний

Вопреки распространенному мнению, что нужно опасаться своих желаний, ведь они имеют свойство сбываться в самый неподходящий момент, психологи рекомендуют взглянуть на это, с другой стороны. Другими словами, почаще напоминайте себе о том, что вы живете «здесь и сейчас» и у вас не будет другой возможности (другого времени), чтобы попробовать то, о чем вы даже боялись мечтать или постоянно откладывали это что-то «на потом», до лучших времен. По мнению экспертов, как раз ваши желания и мечты позволят вам вдохновиться на новые подвиги и почувствовать себя активным участником своей жизни, а не сторонним наблюдателем. Ведь если вы не будете действовать так, как хочется вам, то другие будут решать, в каком направлении вам идти и как поступить в той или иной ситуации. Вы готовы отдать бразды правления кому-то другому?

Представьте свою идеальную жизнь

Чтобы вам было комфортнее что-либо менять, попробуйте для начала представить свою идеальную жизнь. Помимо этого, четко сформируйте те моменты, которых точно не должно быть в вашей новой жизни (люди, события, эмоции и так далее). Представляйте все, вплоть до каких-либо мелочей – это вам поможет прочувствовать всю важность (и необходимость) перемен. Вы будете понимать, к чему вам нужно стремиться и какими способами этого можно добиться. Возможно, вы поймете, что пришло время, наконец, избавиться от токсичных людей, отравляющих ваше существование, сменить сферу деятельности или вообще переехать жить в другой город или страну.

Выходите из зоны комфорта

Из раза в раз совершая одни и те же действия и поступки, не удивляйтесь, что ничего интересного вокруг вас не происходит. Психологи подтверждают, что люди устроены таким образом, что, добиваясь каких-либо вершин они на время успокаиваются, убеждая себя самих и окружающих, что им достаточно того, что у них есть на данный момент. С другой стороны, «эпоха застоя» не может длиться вечно и в конце концов нужно ставить перед собой новые цели и делать все, чтобы достичь их как можно скорее. В противном случае вас может настичь разочарование и апатия, вам станет просто неинтересно двигаться дальше (зачем, вроде бы все уже есть), а это может привести к депрессии и другим психологическим проблемам.