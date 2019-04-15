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8 действенных способов избавиться от рутины и вернуть интерес к жизни

По словам психологов, глупо ожидать от жизни чего-то невероятного, если вы каждый день ходите одними и теми же маршрутами и повторяете одни и те же действия. И так день за днем, год за годом. И если вам надоела эта бесконечная рутина и хочется вновь почувствовать интерес к тому, что вас окружает, тогда попробуйте… нет, не изменить себя, а для начала хотя бы выбрать другую дорогу. Не спорим, свернуть с пути сложно, но пока вы не попробуете, вы не узнаете, к чему это может привести. Passion.ru делится простыми рекомендациями, которые помогут вам вновь почувствовать себя счастливыми.

Не бойтесь своих желаний

Вопреки распространенному мнению, что нужно опасаться своих желаний, ведь они имеют свойство сбываться в самый неподходящий момент, психологи рекомендуют взглянуть на это, с другой стороны. Другими словами, почаще напоминайте себе о том, что вы живете «здесь и сейчас» и у вас не будет другой возможности (другого времени), чтобы попробовать то, о чем вы даже боялись мечтать или постоянно откладывали это что-то «на потом», до лучших времен. По мнению экспертов, как раз ваши желания и мечты позволят вам вдохновиться на новые подвиги и почувствовать себя активным участником своей жизни, а не сторонним наблюдателем. Ведь если вы не будете действовать так, как хочется вам, то другие будут решать, в каком направлении вам идти и как поступить в той или иной ситуации. Вы готовы отдать бразды правления кому-то другому?

Представьте свою идеальную жизнь

Чтобы вам было комфортнее что-либо менять, попробуйте для начала представить свою идеальную жизнь. Помимо этого, четко сформируйте те моменты, которых точно не должно быть в вашей новой жизни (люди, события, эмоции и так далее). Представляйте все, вплоть до каких-либо мелочей – это вам поможет прочувствовать всю важность (и необходимость) перемен. Вы будете понимать, к чему вам нужно стремиться и какими способами этого можно добиться. Возможно, вы поймете, что пришло время, наконец, избавиться от токсичных людей, отравляющих ваше существование, сменить сферу деятельности или вообще переехать жить в другой город или страну.

Выходите из зоны комфорта

Из раза в раз совершая одни и те же действия и поступки, не удивляйтесь, что ничего интересного вокруг вас не происходит. Психологи подтверждают, что люди устроены таким образом, что, добиваясь каких-либо вершин они на время успокаиваются, убеждая себя самих и окружающих, что им достаточно того, что у них есть на данный момент. С другой стороны, «эпоха застоя» не может длиться вечно и в конце концов нужно ставить перед собой новые цели и делать все, чтобы достичь их как можно скорее. В противном случае вас может настичь разочарование и апатия, вам станет просто неинтересно двигаться дальше (зачем, вроде бы все уже есть), а это может привести к депрессии и другим психологическим проблемам.

Фото: vostock-photo/shutterstock

Действуйте постепенно

Даже если вы поняли, что вам нужны перемены, не стоит действовать сгоряча и менять все одним махом. Психологи советуют подойти к данному вопросу обстоятельно и начинать «внутреннюю перестройку» постепенно, шаг за шагом меняя свои привычки и, соответственно, свою жизнь. Подумайте о том, что, например, некоторые перемены могли бы носить для вас не качественный, а количественный характер. Допустим, вы хотите больше времени уделять родным и близким, соответственно, вам нужен более свободный рабочий график, а не с 9:00 до 18:00 или с 10:00 до 19:00. В этом случае самым оптимальным будет договориться с работодателем, что, допустим, вы несколько дней работаете из дома, либо вовсе работаете удаленно, появляясь в офисе в случае крайней необходимости.

Не сжигайте мосты

В том случае, если вдруг вам не удалось решить с руководством вопрос по поводу вашей посещаемости, и вы решили сменить компанию (либо вовсе сферу деятельности), ни в коем случае не сжигайте мосты и не уходите, громко хлопнув дверью. Эксперты рекомендуют напротив сделать это как можно более безболезненно (и для вас, и для организации), сохранив теплые отношения с бывшими коллегами, а заодно и важные контакты. Ведь жизнь весьма непредсказуема, и кто знает, когда и где вы вновь пересечетесь (возможно, ваш бывший босс запустит новый проект и позовет вас туда на тех условиях, которые бы точно вас устроили). К тому же, иногда связи действительно решают если не все, то многое, поэтому имейте это ввиду, когда вдруг захотите устроить маленькую революцию в офисе.

Сформируйте «подушку безопасности»

Ни для кого не секрет, что большинство перемен потребуют от вас неких вложений, поэтому заранее подготовьтесь. И если у вас до сих пор не было отдельного счета, куда бы вы перечисляли деньги «на черный день или на светлое будущее), то самое время его завести. Даже если услышали от кого-то, что начать жизнь в другой стране можно и с 300-500 евро в кармане, все равно позаботьтесь о том, чтобы вам не пришлось на себе проверять данный факт и выживать где-то заграницей в прямом смысле этого слова. Или вы вдруг поняли, что ваша текущая работа не делает вас счастливой, но пока вы будете искать что-то другое, может пройти время. Поэтому вам тоже понадобятся какие-то сбережения на этот период, чтобы содержать себя или своих близких.

Фото: vostock-photo/shutterstock

Попробуйте пожить «двойной жизнью»

Еще один действенный способ понять, подходят ли вам перемены или стоит поискать другой путь – попробовать пожить двойной жизнью. Например, какое-то время совмещать две работы, учебу и профессиональную деятельность, работу в компании и свой стартап и так далее. Так вы сможете определиться, правильный ли выбор вы сделали или лучше вернуться к исходной точке и начать все сначала. По мнению психологов, самый лучший способ определиться – попробовать оба варианта и посмотреть, какой из них комфортнее и перспективнее.

Возьмите на вооружение советы «бывалых»

Возможно, пока вы только размышляете, на какой путь вам свернуть, кто-то уже сделал это до вас и теперь готов поделиться своими знаниями и опытом. Не пренебрегайте советами «бывалых» - они вам помогут на начальном этапе, когда вы будете сомневаться, не зря ли все это затеяли и не лучше было бы оставить все, как есть. На самом деле, этот этап (сомнений и переживаний) проходит каждый, кто решился на перемены. И очень важна здесь поддержка (друзей, родных или коллег), чтобы не было соблазна бросить все на половине пути и вернуться к привычному ритму и образу жизни. Ведь когда этот этап закончится, и ваша жизнь начнет меняться, вы поймете, что выбрали этот путь не зря и не захотите поворачивать обратно.

Текст: Юлия Кальницкая

Фото: vostock-photo/shutterstock

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