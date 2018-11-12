8 абсурдных зависимостей, которые мешают вам получать удовольствие от жизни

Импульсивный шопоголизм

То, что шопинг является лучшим средством от борьбы с депрессией, придумали хитрые маркетологи, чтобы замотивировать дам совершать покупки, не испытывая при этом чувство вины за баснословные траты. Другими словами, они словно оправдывают импульсивные покупки, объясняя, что именно в этом и состоит счастье женщины. И со временем многие начинают подмечать, что это действительно работает – чем больше они приобретают товаров, тем сложнее им остановиться. Неудавшаяся диета, проблемы на работе, выяснение отношений с партнером – это все, по мнению экспертов, толкает вас на приобретение ненужных вещей, становясь своеобразным способом борьбы со стрессом. В итоге новинка так и остается невостребованной, затерявшись где-то на полке, среди множества таких же ненужных покупок. Психологи уверяют, что, оставляя деньги в магазине вы пытаетесь либо получить любовь и заглушить чувство одиночества, либо, что тоже не редкость в наше время, откупиться от человека каким-либо товаром, наивно полагая, что это станет своеобразной демонстрацией вашей любви. Попробуйте проанализировать, какой из этих вариантов ваш и решать саму проблему (а не устраивать так называемую шопингтерапию).

Злоупотребление бьюти-процедурами

Еще одна коварная зависимость, которая отравляет вашу жизнь. Начав однажды с изучения бьюти-новинок и легких экспериментов со своей внешностью, вы постепенно втягиваетесь и начинаете не только скупать в косметических магазинах все подряд, но и с маниакальным упорством проверяете на себе действие косметологических процедур, зачастую, кстати, совершенно бесполезных, уверяя себя и окружающих, что таким образом вы пытаетесь сохранить красоту и молодость. Увы, но в реальности это выглядит лишь как слепое подражание толпе – раз все нарастили волосы/ногти/ресницы/брови, сделали скулы и так далее, то и мне надо, чем я хуже? Эксперты обращают внимание на то, что подобная зависимость может привести к негативным последствиям и призывают разумно экспериментировать с разработками бьюти-индустрии.

Неправильное питание и вредные привычки

Большинство людей, подражая тем же европейцам или американцам, начинают жить в режиме fast life и не видят ничего зазорного в том, чтобы не тратить время на полноценное приготовление (и поглощение) пищи, а довольствуясь лишь кофе «на вынос» и каким-нибудь перекусом. И действительно, зачем вам полноценный обед, если у вас рабочая почта завалена срочными сообщениями, телефон разрывается от важных звонков, а руководитель уже который час ожидает от вас отчет. Ну а вечером, вместо того, чтобы потратить время на качественную и полезную еду, вы заедаете стресс жирными блюдами или, что еще хуже, чипсами, попкорном и другими вредными продуктами. Злоупотребление крепкими напитками, кстати, тоже не помогает решить проблему, а напротив, еще больше усугубляет ситуацию и вредит вашему здоровью. Поэтому ищите альтернативу тому, как можно выплеснуть эмоции и справиться со стрессовой ситуацией.

Эксперименты с диетами